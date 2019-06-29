Mutlu olamıyorum diyenler için öneriler!

Neden mutlu değilim? Neden diğerleri gibi gülümseyemiyorum? Neden kendimi bütün dünya tarafından dışlanmış gibi hissediyorum? Benden çok daha kötü durumda olan insanlar mutlu mesut yaşantılarına devam ederken, ben neden kendimi hayatın içindeymiş gibi hissedemiyorum? O kadar uğraşmama rağmen neden hala mutlu olamıyorum?

İşte hiçbir şeyden mutlu olamayan insanlar için etkili öneriler:

YAKINMAK YERİNE NEDENİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN!

Çünkü altında yatan nedeni bulamadıktan sonra, sorununuza çözüm bulamazsınız. İşte bu nedenle; “neden hiçbir şeyden keyif alamıyorum” demek yerine probleminizin kaynağını bulmaya çalışmalısınız. Bunun için de hayatınızdaki her şeyi en ince ayrıntısına varana kadar düşünmelisiniz. Mesela; ne zamandır mutsuz hissettiğinizi düşünerek işe başlayabilirsiniz. Böylece sizi üzüp yoran şeyleri daha kolay bulursunuz.

HİÇBİR ŞEYDEN MUTLU OLAMAMA

HASTALIĞINDAN KURTULMAK İÇİN İSTEKLİ OLUN!

Belki depresyon, belki doyumsuzluk, belki ulaşılması mümkün olmayan hayaller peşinde koşmak, belki de amaçsızlık! Siz ona ne ad verirsiniz bilemiyorum ama hiçbir şeyden mutlu olamama hastalığını yenmek için istekli olmanız gerektiğini çok iyi biliyorum. Hayatın renklerini göremediğiniz, etrafınızdaki her şeyin grileştiği, hiçbir şeyin sizi heyecanlandıramadığı bu dönemi bir hastalık olarak düşünmelisiniz. Ve günümüzde pek çok kişinin bu hastalıktan şikayetçi olduğunu bilmelisiniz. Yalnız olmadığınızın farkına varmanız gerektiğini ve isterseniz pekala bu hastalıktan kurtulabileceğinizi söylüyorum! Hem de açık ve net olarak!

MUTLUYMUŞ GİBİ ROL KESMEKTEN VAZGEÇİN!

Hani o sahte gülüşleriniz var ya! Hani kendinizi güçlü gibi göstermek için deli gibi çaba sarf ediyorsunuz ya! Hani inanmayarak, içinizden “hiç iyi değilim” diye sessizce bağırarak yalandan “iyiyim” diyorsunuz ya! İşte bunları yapmayın! Çünkü bu sizin yaşadığınız şeyi inkar etmenize, doğal olarak da mutsuzluğunuza çare bulamamanıza neden olan sebeplerdir.

RUTİNİNİZİ DEĞİŞTİRİN!

Her gün aynı şeyleri yapmak, işinize aynı yoldan gitmek, aynı saatte uyanıp, hazırlık telaşını yaşamak, akşam olduğunda yine aynı yorgunlukla aynı koltuğun üzerine kendini atmak! Hayattan keyif alamamanıza neden olan şey acaba bu aynılıklar olabilir mi? Kendinizi hep aynı şeyleri yapmaya zorlayarak mutsuz ediyor olabilir misiniz? Evet, belki de mutsuzluğunuzun nedeni sürdürdüğünüz robotik yaşantınızdır. İçinizin sıkılmasına, hayattan keyif alamamanıza neden olan şey hiç farklılık yapmamanızdır! İşte bu yüzden size rutininizi değiştirmeniz gerektiğini söylüyorum.

İYİLİK YAPIN!

Emin olun, iyilik yapmak size hiç düşünmediğiniz kadar iyi gelecek. Hani derler ya mutluluk bulaşıcıdır diye, işte bu sözün ne kadar doğru olduğunu bilmelisiniz. Çünkü Karl Marx’ın da dediği gibi “En mutlu insan, başkalarını mutlu eden insandır.” Bunu düşünerek, başkalarını mutlu etmek için uğraşmalısınız. Daha çok iyilik yapmaya başlamalısınız, onların tebessümlerinin size de bulaşmasına izin vermelisiniz. Mesela; sokak hayvanları için iyi bir şeyler yaparak işe başlayabilirsiniz. Evinizin ya da apartmanınızın bahçesinde onlar için barınaklar yapabilirsiniz. Beslenmelerine yardımcı olabilirsiniz ve onların da sevilmeye ihtiyaç duyduklarını aklınızda bulundurarak sokak hayvanlarına şefkat gösterebilirsiniz.

YAŞADIKLARINIZI DAHA NET GÖRMEK İÇİN YAZMAYA BAŞLAYIN!

Hiçbir şeyden keyif alamıyor, hiçbir şey karşısında heyecanlanmıyorsanız o zaman bir de bu öneriyi değerlendirmelisiniz derim. Çünkü yazmak; hissettiklerinizi çok daha iyi anlamanıza, canınızı sıkan şeyleri çok daha net görmenize yardımcı olacaktır. Rahatlamanızı, hatta kendinizi tıpkı bir dostunuzla dertleşmiş gibi hafiflemiş hissetmenizi sağlayacaktır.

İLİŞKİLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN!

Belki de ilişkileriniz yüzünden bu haldesinizdir. Belki de etrafınızdaki ruh emiciler bütün enerjinizi sömürüyorlardır. (Yaşam enerjinizi tüketen durumlar hakkında bu yazıdan bilgi alabilirsiniz.) Belki de onlarla uğraşmaktan kendinize vakit ayıramıyor, onların sorunlarını çözmekten kendi sorunlarınızı çözmeye sıra gelmiyordur. Evet, hayattan zevk almıyorum diyen insanların çoğuna baktığımızda etraflarının onlara zarar veren kişiliklerle dolu olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenle siz de problemin çevrenizdekiler olabileceğini düşünmeli ve hayatınızdaki insanları bir bir değerlendirmelisiniz.

SPOR YAPIN!

İnanın bana, bunun faydasını göreceksiniz. Zaten pek çok uzmanın da depresyon, panik atak, anksiyete gibi rahatsızlıklar yaşayan hastalara spor yapma önerisi verdiğini biliyoruz. Kaldı ki yapılan pek çok araştırma sağlam kafanın sağlam vücutta bulunabileceğini kanıtlıyor. Çünkü hareket ettiğimizde serotonin, endorfin gibi mutluluk hormonları daha fazla salgılanmaya başlıyor. Ayrıca kan akışı hızlandığı için beyin daha fazla çalışıyor ve stres seviyesi azalıyor. Tüm bu faydalarının yanı sıra spor yapmak kilo vermek ve fit bir vücuda sahip olmak için de oldukça gerekli. Sonuçta; insan kendisiyle ne kadar barışık olursa o kadar mutlu olur, değil mi?

SAHİP OLDUKLARINIZ İÇİN MİNNET DUYUN!

Hani en başta da konuşmuştuk ya! Hani “her şeyim var ama yine de mutlu değilim” diyordunuz ya! İşte tam da bu konuya geldik. Çünkü siz söylediğiniz şeyle kendi kendinizi çürütüyorsunuz. Zira ihtiyacınız olan her şeye sahip olup da mutlu olmamanız mümkün değil! Orada ya istediğiniz her şeye sahip değilsinizdir ya da sahip olduğunuzu düşünüyorsunuzdur.

Diğer bir deyişle; büyük ihtimalle siz de minnet duymayı bilmeyenlerdensiniz. Sahip olduğunuz şeylerin değerini bilmiyor, onları savurganca kullanarak kendinizi mutsuz ediyorsunuz. Örneğin; yerinizde olmak için her şeyini verebilecek olan hasta insanları bir düşünün! Hayatı hastanelerde geçen ama hala yaşamaya tutunmaya çalışan insanları anımsayın! Kimsesi olmayan insanları, tek başına ayakta durmaya çalışanları hatırlayın! Yani düşünün! Evinizi, ailenizi, sağlığınızı, işinizi, sizi sevenleri, başarılarınızı, yaşanacak daha bir sürü güzel gününüz olduğunu

RUHUNUZA ÖZEN GÖSTERİN!

Hiçbir şeyden mutlu olamamak yerine hayattan keyif almak için yapmanız gereken bir diğer de ruhunuza özen göstermek! Bunun için de içsel bir yolculuğa çıkmalısınız ve size nelerin iyi geleceğini düşünerek işe başlamalısınız. Ruhunuzu iyileştirmek için yaralarınızı sarmanın yolunu bulmalısınız. Bu noktada kendinize uygun yöntemleri belirlemelisiniz. Sonuçta; her şey herkese iyi gelmez, değil mi? Bu tıpkı yalnızlığın kimilerine ilaç gibi gelirken kimilerine ceza gibi gelmesine benziyor. İşte bu nedenle de sizin için doğru olan yöntemi bulmanızı öneriyorum.

PROFESYONEL DESTEK ALIN!

Verdiğiniz bütün çabaya rağmen hala aynı dertten muzdaripseniz, o zaman bir uzmanla görüşmek için harekete geçmelisiniz derim. Zira görünen o ki sorununuz tek başınıza çözemeyecek kadar büyük! İşte bu nedenle; bir profesyonele derdinizi anlatmalısınız. Çağımızın yaygın problemi olan hiçbir şeyden keyif alamama sorununuzu çözmek için konunun uzmanıyla birlikte çalışmalısınız. Emin olun, anlattığınızda rahatlayacak, karşınızdaki kişinin sözleriyle kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Hatta büyük ihtimalle o zamana kadar beklemiş olduğunuz için kendinize kızacak, profesyonel desteğin ne kadar işe yaradığını hissedilir bir şekilde göreceksiniz. (Alıntı- protic.com- Nesrin BAYRAKTAR)

İşte kronik olarak mutsuz olan insanların 7 belirgin özelliği

1-Sabit inançları hayatın çok zor olduğu yönündedir.

2-Dünyadaki birçok insanın 'güvenilmez' olduğunu düşünürler.

3-Dünyada neyin 'doğru/iyi' olduğundan ziyade, neyin 'yanlış/kötü' olduğuna odaklanırlar.

4-Kendilerini diğer insanlarla kıyaslayarak kıskançlık duyarlar.

5- Hayatlarını tamamen kontrol etmeye çalışırlar ve bu yüzden sürekli didinirler.

6-Gelecekleri hakkında büyük endişe ve korkulara sahiptirler.

7-Konuşmaları dedikodu ve ağlayıp sızlanma doludur.

2019’un en çok indirilen mobil uygulamaları belli oldu

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, mobil uygulamalara yönelik yapılan araştırmayı inceledi. 2019’un ilk çeyreğinde Appstore kullanıcılarının en çok indirdiği uygulama Tiktok olarak belirlendi. Tiktok’dan sonra en çok indirilen diğer uygulamalar ise sırasıyla; YouTube, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger olarak gözlemlendi. Appstore’un en büyük rakibi Android Google Play’de ise en çok tercih edilen uygulama WhatsApp olarak tespit edildi. Burada da Whatsapp’tan sonra Facebook Messenger, TikTok, Facebook ve Instagram olarak belirlendi. Android cihazlarda google uygulamaları kurulu ve hazır olduğu için YouTube’nin GooglePlay en çok indirilenleri listesinde olmadığı saptandı.