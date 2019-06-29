Ekrem İmamoğlu-Yavuz Erkut ikilisi

Ekrem İmamoğlu, seçim performansında benden 10 üzerinden 10 almıştı.

Genel sekreterliğe getireceği ismi öğrendiğimde Ekrem Bey’e bir 10 daha verdim.

Yavuz Erkut, bu “en önemli görev” için biçilmiş kaftan!

Artıları o kadar çok ki!

Şimdi bu satırları okuyunca, “Genel sekreterliği de nereden çıkarıyorsunuz, Yavuz Bey önceki gün danışman olarak atandı” diyeceksiniz.

Tamam, danışman olarak atandı, genel sekreterliğe atanması için de bakanlık prosedürü başlatıldı.

Yavuz Erkut’un genel sekreterliğe getirileceği haberini, seçimlerden bir gün sonra, yani salı günü ilk biz vermiştik.

Net olarak…

Seçimden sonra kendisini aradım, hem seçim sonucunu hem de yeni görevini hayırladım.

Seçim sürecinde “gönüllü” çalışması nedeniyle de ayrıca kendisini kutladım.

Yavuz Erkut, farklı bir kişilik

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Yavuz Erkut’u TÜPRAŞ’taki değişik görevlerinden beri tanırım.

Genel müdür olduğunda irtibatımız daha da arttı.

Emekli olunca, “köfte borcumu” hatırlatmış, birlikte Köfteci Selman’a gitmiştik.

Emekliliğini, Köfteci Selman’da kutlamıştık.

TÜPRAŞ camiasında ve bizlerde; çalışkan, vizyoner, başarılı, dürüst, insancıl, hedefli, sanat dostu bir yönetici izlenimi bıraktı.

Madem başladık, kendisiyle ilgili birkaç bilgi daha vereyim:

*Aslen Giresunlu.

*1955 doğumlu.

*Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği’ni bitirdikten sonra, Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği’nde yüksek lisansını yaptı.

*TÜPRAŞ’ta 1979 yılında çalışmaya başladı. Değişik görevlerde bulunduktan sonra 2000 yılında OPET Genel Müdürü oldu. OPET’i “marka” haline getiren kişidir.

*Ocak 2006’da TÜPRAŞ Genel Müdürü oldu, 10 yıl bu görevi sürdürdü.

Yavuz Erkut’la ilgili “doğru” bilinen yanlışlar

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Birkaç gündür sosyal medyada ve gazetelerde yanlış bilgiler çıkıyor.

Yok, Yavuz Erkut emekli olduktan sonra Azeri Petrol Şirketi Socar’da danışmanlık yapmış…

Yok, Yavuz Erkut’u İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne Koç Grubu önermiş…

İkisi de yanlış.

Socar’a danışmanlık yapmak suç veya ayıp değil, ama benim bildiğim Yavuz Erkut’un böyle bir görevi olmadı.

Yavuz Bey’i Ekrem İmamoğlu’na gönderen de Koç Grubu değil.

Yavuz Erkut’un Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi nasıl başladı?

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Yavuz Bey, emekli olduktan sonra zamanının bir kısmını Körfez İlimtepe’de bulunan “TÜPRAŞLILAR Sitesi”nde, bir kısmını da İstanbul’da geçirmeye başladı.

Ailesiyle…

Yurt içinde yurt dışında gezip göremediği yerlere seyahat etti.

Sanat etkinliklerine katıldı.

Bol bol okudu, spor yaptı.

31 Mart yerel seçimi öncesi…

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilince…

Partiye gidip kendini tanıttı, “Ben de ipin ucundan tutmak istiyorum” dedi.

Gönüllü çalışma grupları arasına katıldı.

Ekrem İmamoğlu ile bu çalışmalar sırasında tanıştı.

Tabii zaman içinde Ekrem Bey, Yavuz Bey’in nasıl bir kişi olduğunu gördü, ileride birlikte nasıl bir çalışma yapabileceklerini anladı.

Kafasında tam “genel sekreterliğe” oturtmuştu, ama “Acaba kabul eder mi?” diye de şüphesi vardı.

Seçim kazanıldı, koltuğa oturdu, Yavuz Bey’e “genel sekreterlik” teklifinde bulundu.

“Seçim sürecinde çalışmalara büyük destek verdiniz, ama ben sizinle uzun süreli çalışmak istiyorum. Lütfedip genel sekreterliği kabul eder misiniz?” dedi.

Yavuz Erkut, düşünmeden “Ben ülkem için görev yapmaya geldim. Ne görev verirseniz üstlenmeye hazırım” diye cevapladı.

Ancak seçim iptal edildi, hep birlikte 23 Haziran için tekrar çalışmaya başladılar.

İkinci seçim de bitti, genel sekreterlik konusu tekrar gündeme alındı.

Evet, Yavuz Erkut Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu.

Genel sekreterliğe atanması için bakanlık prosedürü yürütülüyor, bir süre sonra genel sekreterlik koltuğuna oturacak.

Farklı bir uygulama

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Dikkat ettiniz mi?

Büyükşehir belediyelerinde genel sekreterler hep devlet bürokrasisinden gelir.

İlk kez “özel sektör kültürü” almış bir isim, Yavuz Erkut, büyükşehir belediyesine genel sekreter olacak.

Bence bu, önemli bir olay!

Bir yerde Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bakış açısını ortaya koyuyor.

Farklı bir belediye başkanlığı yapacak, bu nedenle “farklı bir genel sekreter” seçiyor.

Yavuz Erkut, Türkiye’nin en büyük şirketi TÜPRAŞ’ı 10 yıl genel müdür olarak yönetmiş bir isim.

*Bütçe nedir, bilir.

*Para yönetimini, bilir.

*İnsan yönetimini, bilir.

*Yatırım nedir, nasıl yapılır, bilir.

*Stratejik karar nedir, nasıl alınır, nasıl uygulanır, bilir.

*Verimli çalışma nedir, bilir.

*Hangi hizmet kaç kişiyle yürütülür, bilir.

*İhaleler nasıl düzgün ve dürüst yapılır, bilir.

*Tasarruf nasıl yapılır, gereksiz harcamalardan nasıl kaçınılır, bilir.

Kabul edelim, devlet bürokrasisinden gelen genel sekreterlerde bu özellikler zayıftır.

Onlar bütün olaylara çoğunlukla “siyaset” penceresinden bakarlar.

Bu nedenle de belediyelerin çoğu “parti çiftliği” haline gelmiştir.

Benim söylemek istediğim şu:

Ekrem İmamoğlu ve Yavuz Erkut, göreceksiniz inanılmaz bir “ikili” olacak.

Ekrem İmamoğlu’nun Yavuz Erkut seçimi, çok iyi!

Allah yollarını açık etsin!

18 bin liralık akıl

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Aklın bedeli olur mu?

Olur…

Şöyle…

Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştu.

Kısa adı, YİK…

Kimler var YİK’te?

Aklı- fikri yüksek şahsiyetler.

Eski meclis başkanları, eski başbakanlar…

Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut…

Göreve başlarken imzalatılan sözleşmede, üyelerin aylık maaşı 13.000 lira olarak bildirilmiş.

Üyeler ilk “istişare” toplantısını yapmış, devlete akıl satacaklar ya, maaşlarını az bulmuşlar, akıllarına 5 bin lira zam yapmışlar.

Aylık akıl bedellerini 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarmışlar.

Önümüzdeki günlerde, 18 bin liralık akıllar, ülkemiz için ne gibi “üstün görüşler” ortaya koyacak, göreceğiz.

3 görüş

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*”Yaşam, ne tek yönlüdür ne de çift yönlü. Yaşam, pek çok yönlüdür. Bu yüzden insanlar yollarını fazlaca şaşırır.” Ferid EDGÜ

*”İnsanı aydınlatan cevap değil, sorudur.” Eugene IONESCO

*”Dünya var olduğu sürece yanlışlar yapılacaktır. Ama hiç kimse karşı çıkmadığı ve isyan etmediği sürece bu yanlışlıklar sonuna kadar sürecektir.” Clarence DARROW