Karamürsel-İznik minibüsleri Jandarma tarafından bağlandı!

İznik, tarihi bir yer… Her yıl on binlerce kişi İznik’i ziyaret eder… Geçtiğimiz yıl arkadaşlarla birlikte Karamürsel-İznik yolunu kullanarak İznik’e gittik… Karamürsel-İznik arasındaki köyler, bir başka güzel… İki ilçe arasındaki mesafe, 50-60 kilometre civarında… Bu mesafe arasında yaklaşık 10 köy var… Köylerde yaklaşık 7 bin kişi yaşıyor…

ULAŞIM SORUNU

Köylülerin şu sıralar büyük bir sorunu var. Sorun şu… Karamürsel-İznik arasında 3 adet minibüs çalışıyor. Bölge halkı Karamürsel’e giderken veya İznik’e giderken bu minibüslere biniyor. Bana iletilen bilgiye göre Jandarma ekipleri eksik belgeleri var diye bu minibüsleri bağlamış. Yani minibüsler bu güzergahta şimdilik çalışmıyor. Durum böyle olunca da bölge halkı büyük bir sorun yaşıyor… Başta Boyalıca ve Bayındır köyleri olmak üzere, bölge sakinlerinin İznik ile Karamürsel bağlantıları kesildi.

JANDARMA’YA ÇAĞRI

Bölge halkı, “Minibüslerin bazı evrakları eksik diye, jandarma tarafından bağlandı. Tamam da bizim günahımız nedir? Çok mağdur olduk… Jandarma, minibüs şoförlerinin evraklarını tamamlaması için daha fazla süre verseydi, bizleri de bilgilendirseydi. Şu anda çok mağduruz, jandarma yetkilileri bu minibüsleri bıraksın ve evrakları tamamlamaları için ek süre versin. Bizim de mağduriyetimiz giderilsin “ diyorlar… Ben de Karamürsel-İznik hattındaki bulunan köylülerin sorununu bu şekilde dile getirdim. Umarım yetkililer hemen harekete geçer ve bu sorunu bir an önce çözer…

Kandıralı vatandaşlar sahillere köpekleri bırakanları tespit etsin

Önceki gün Cebeci ve Kerpe’den çeşitli şikayetler gelmiş, sahillerde dolaşan köpeklerin kendilerini rahatsız ettiğini belirten vatandaşlar, belediye yetkililerinden soruna çözüm bulmalarını istedi… Konuyla ilgili Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, beni aradı. Bana biraz sitem etti. Yazdığım yazının, hayvan düşmanlarını harekete geçirebileceğini, o hayvanlara zarar verilebileceğini söyledi… Elbette böyle bir düşüncede değilim, ama demek ki yazım böyle anlaşılmış.

VATANDAŞ DUYARLI OLSUN

Selma Hanım, konuyla ilgili bilgi verdi… Dedi ki; “ Kandıra’nın Cebeci, Kerpe ve diğer bölgelerinde bu tür sorunlar olabilir. Şu da bilinsin ki, gerek Kandıra Belediyesi, gerekse Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gerekli hassasiyeti gösterdiklerini biliyorum. Asıl sorun şu… İstanbul’dan ve Sakarya’dan köpekleri getirip, bu bölgelere bırakıyorlar. Doğal olarak da orada köpek sayısı artıyor. Bölge halkı yabancı plakalı araç gördüğünde, köpekleri indirirken gördüklerinde arabanın plakasını alsınlar, cep telefonuyla fotoğraf çeksinler, 153’ü arasınlar… Ancak bu tür ihbarlarla bu sorun çözülür… İstanbul ve Sakarya’dan köpekleri bu bölgelere bırakmasalar, zaten herhangi bir sorun kalmayacak.”

Selma Hanım’ın görüşleri böyle… Bölgede oturan veya o bölgeye tatile giden vatandaşlar, İstanbul ve Sakarya’dan köpek bırakanlara karşı uyanık olmalı…

Bakımsız altgeçit!

Başiskele Sahil Mahallesi’ndeki İzmit Yalova yolu D130 alt geçidinin bakımsız hali vatandaşların tepkisini çekiyor. Her gün işe gitmek için yüzlerce vatandaşın kullandığı, ışıkları arızalı olan bu alt geçit gece kullanan vatandaşlara, adeta korku filmi seansı yaşatıyor. Sprey boyalar ile boyanan alt geçitte görüntü kirliliği de bir başka şikayet… Başiskeleli halkı “Her gün sabah akşam işe gidiş gelişlerimizde kullanıyoruz ama güvenliğimiz ve sağlığımız tehdit altında. Başiskele halkı olarak bu alt geçidin yerine üst geçit yapılmasını istiyoruz” diyerek yetkililerden harekete geçilmesini istiyor. Fotoğraflara bakınca, gerçekten de durum vahim…

Körfez’de öğrenciler mağdur

Körfez Belediyesi, Gün Işığı Derneği üzerinden ilçedeki üniversite öğrencilerine burs veriyordu… Bu hizmet çok da takdir ediliyordu… Belediye, bu yıl öğrencilere burs vermeyeceğini açıkladı. Doğal olarak öğrenciler mağdur olacak, bursa bel bağlayan öğrenciler sıkıntı yaşayacak. Körfez Belediyesi, bursları kestiğine göre, ekonomik kriz içinde… Borç batağı içinde… CHP Körfez İlçe Başkan Vekili Eğitim Sekreteri Kerim Barıç’ın dediği gibi öğrencilere bursu kesen Körfez Belediyesi’nin, 5 yıl boyunca ilçeye hangi nasıl yatırımları yapacağı merak konusu…