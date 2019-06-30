Bu köşede daha önce Perşembe ve Cumartesi Pazarı yerinin seçiminin yanlış olduğunu, o çok değerli Doğu Kışla alanının Pazar yeri için uygun olmadığını, ileride trafiğin kitleneceğini yazmıştım.

Haklı çıktım.

Pazar alanı çok küçük. Üstü kapalı olduğu için çok gürültü var. Pazarlarda pazarcılar bağırarak müşterileri rahatsız etmeyeceklerine dair yasa çıktı ama kim takar yasayı. En çok da gürültüyü onlar yapıyorlar. Allah, o akşama kadar pazarda çalışan pazarcılara yardım etsin. Hadi bizler yarım saatte işimizi bitiriyoruz. Emin olun pazardan çıktığımda sanki beynim boşalmış gibi kendimi hissediyorum.

Gelelim en büyük sorun olan trafik sorununa.

Görüne köy kılavuz istemez. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Trafiğin kitleneceğini ben öngörmüştüm. Bizim yöneticilerimiz neden öngörmez bunu anlayamıyorum.

Pazara çok yakın oturuyorum. Geçenlerde bir Perşembe Pazarının olduğu gün arabamla evden çıkmam gerekiyordu. Evden çıkışımla Kandıra Sapağı’na varışım tam yarım saat sürdü. Üç yüz metreyi yarım saatte alabildim.

Trafik polisleri Mehmet Ali Paşa’dan gelen yönü şeritle kapamışlar. Körfez Mahallesi’ndeki vatandaşlar ne pazar yerine geçebiliyorlar, ne de pazardan dönüşte evlerine geçebiliyorlar. Hele E 5 karayoluna paralel gelen ve Reel’in arkasından Kandıra Sapağı’na dönen yol kitlendiğinde yolun karşı tarafından evimize geçemiyoruz.

Hep söylüyorum ve yazıyorum. Gelişmiş ülkelerde hiç pazar olmadığı gibi, pazar yerleri şehrin merkezinin kilometrelerce uzağında kuruluyor. Sadece pazar yerleri mi? AVM’ lerde şehrin dışında kuruluyor. Bizde birkaç pazarcıyı mutlu etmek hatta daha açık yazayım oylarını alabilmek için bir şehrin insanlarının mutluluğu ile oynanıyor.

Büyükşehir Belediyesi şehrin dışında örneğin Kandıra yolunda veya Kartepe tarafında geniş bir arazi üzerinde bu pazar yerini kurabilirdi. Servislerle veya belediyenin otobüsleri ile halkın ulaşımını sağlayabilirdi.

Gerçi pazar sorununu yazayım derken, İcra Dairelerinin Kadıköy Mahallesi’ndeki belediyenin yaptırdığı kapalı otopark binasına taşındığı aklıma geldi. Geçenlerde bir avukat arkadaşımla Anıtparkt’a karşılaştım. Avukat arkadaş Adliye ile icra daireleri arasında mekik dokuduklarını ve zorlandıklarını söyledi.

Büyükşehir yetkilileri Adliyenin yanındaki Kent Konut’u icra dairelerinin taşındığı kapalı otopark binasına taşıyıp ta, İcra dairelerini Kent Konut’un olduğu yere taşıyabilir mi? Böylece avukatların sorununu çözmüş olur.

Gazetecinin görevi bazen somut öneriler sunmaktır. Ben de gördüğüm eksiklikleri ve yanlışları yazdım. Bu önerilerimin ve görüşlerimin dikkate alınacağını umuyorum.