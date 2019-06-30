CHP’deki kongre süreci

Lütfen şu gerçeği kabul edelim…

CHP’de şu sıra gerçekten bir rehavet var…

Kocaeli’de İzmit gibi merkezi noktadaki bir ilçenin kazanılması, 25 yıldır milli görüş çizgisindeki ya da kopan taifedeki isimlerce yönetilen İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin kazanılması parti içinde hala kutlanıyor…

Ve bu kazanımlar parti yönetimlerini ciddi anlamda bir rehavet iklimine doğru sürüklüyor…

Dahası CHP örgütleri, bu rehavet mantığı içinde ilçeler ve il yapılanmaları ile ilgili kongre sürecine gidiyor. Şahsi olarak partinin rehavet içinde bu kongrelere başlamasını da handikap olarak nitelendiriyorum. CHP için inanın bu kongre süreci çok zor geçecek, burası net…

Yaşadığım bölgeden, Körfez ilçeden sizlere örnekler vermek istiyorum…

Yerel seçim dönemi, özellikle de aday belirleme süreci en çok bu ilçede sıkıntılı geçti. Cavit Dağdeviren başkanlığında CHP Körfez İlçe Örgütü, ilk olarak Bozkurt Uslu’nun adaylığına sevinmiş, daha sonra genel merkezin verdiği “İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin’i destekleyeceğiz” kararına, “İstifa ederiz” diyerek tepki göstermişti…

Sonrasında ise bu tepkilerinin hakkını verememiş, Şirin’in adaylığını kağıt üzerinde destekler görünmüşlerdi.

Kağıt üzerinde diyorum, çünkü parti içindeki çok önemli bir kesime göre CHP’nin ilçe yönetimi ve partinin önemli bir kesimi, istenen ve beklenen desteği İYİ Parti’ye vermediler. Bu da seçimin kaybedilmesine ciddi manada etkili oldu.

Hatta bir diğer iddiaya göre de CHP’nin yukarıya sözünü geçiremeyen önemli bir kesimi, bu seçimde İYİ Parti’ye oy dahi vermediler. Haliyle bu iddialı vaziyet özellikle parti içindeki ulusalcı cephesinin çok ciddi tepkisine neden olmuş görünüyor. Bu nedenle mevcut halin partiye zarar verdiğini ve samimi bulmadıklarını ileri süren ulusalcı kesimin yönetimin değişmesinden yana bir tavır beklediğini zaten biliyorum.

Bu açıdan CHP’de delegasyon yapısı ne olursa olsun, mutlak bir değişim beklentisi olduğu çok açık.

Ancak tekrar etmekte fayda görüyorum, CHP Körfez Örgütü’ndeki değişim beklentisinin temelinde partinin milliyetçi damarı kabarık ulusalcılarının talebi yatıyor. Herhalde bu talebin hangi gerekçelerle ortaya çıktığını buradan açık açık yazmamıza gerek yok…

Meseleye genel hatları ile yeniden bakacak olursak…

CHP Körfez Örgütü’nde belli bir cephe şimdiden ilçe başkanı Cavit Dağdeviren’in belki de daha iyi bir netice alınabilecek bir Körfez seçiminde gönüllü çalışmadığını iddia ederek kongre sürecini yönlendirmeye çabalıyor. Dağdeviren bu sürecin altından sağlıklı bir şekilde kalkabilir mi, açıkçası bilemiyorum. Kısacası zor, hem de çok zor bir kongre dönemi ilçe örgütünü bekliyor diyebilirim…