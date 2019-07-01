Ajans Dijital Kalem, E-dolandırıcıların hedefi olmamayı ve kişisel bilgilerin ele geçirilmemesini sağlayacak noktalar ile ilgili bilgi verdi…

“E-dolandırıcılık kurbanı olmayın” diyen Ajans Dijital Kalem, şu uyarılarda bulundu; “Tanımadığınız kişilerden, sosyal ağ siteleri aracılığıyla arkadaşlarınızdan veya e-posta yoluyla gelen şüpheli linklerin yol açtığı e-dolandırıcılık vakaları her geçen gün artış gösteriyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, e-dolandırıcıların hedefi olmamanızı ve kişisel bilgilerinizin ele geçirilmemesini sağlayacak noktaları paylaştı.

ŞÜPHELİ LİNKLERE TIKLAMAYIN

Tanımadığınız kişilerden veya e-posta yoluyla gelen şüpheli linklere tıklamayın. Bu linklerin tıklanması, cihazınıza zararlı yazılım indirilmesine yol açabilir veya sizi dolandırıcılık amacıyla tasarlanmış ve kişisel bilgilerinizi çalmayı hedefleyen web sitelerine yönlendirebilir.

TASARIMLARA DİKKAT

Sahte siteler gerçeklerinin aynısı gibi görünebilir. Dolayısıyla siteye girerken, sitenin adını dikkatlice kontrol edin. Kişisel bilgilerinizi, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerinizi paylaşacağınız sitelere doğrudan internet adresini yazarak girin.

FELAKET SENARYOLARINA İNANMAYIN

Suçlular korkutma taktiklerini kullanmayı sever. Bu yüzden, size gönderilen e-postada, isteklerini yerine getirmezseniz kötü bir şey olacağı iddia ediliyorsa; bilin ki böyle bir şey olmayacaktır. Bu gibi durumlarda sakin kalmaya özen gösterin.

SANAL KREDİ KARTI KULLANIN

İnternetten yaptığınız alışverişlerinizde mutlaka sanal kredi kartı kullanın. Sanal kart dolandırıcıların asıl kredi kartı bilgilerinize ulaşmasına engel olur.

ANTİVİRÜS YAZILIMI KULLANIN

Bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda mutlaka antivirüs yazılımı kullanın. Tüm bu önlemleri alsanız dahi risk altında olduğunuzu unutmayın ve mutlaka sigortanızı da yaptırın.

ALTIN KURALA UYUN

Sizi arayan ve bilgi almak isteyen kişiler konusunda tereddüt ediyorsanız, talebin gerçek olduğundan kesinlikle, tamamen, %100 emin değilseniz; hiçbir hassas bilginizi, hiçbir zaman verme.

ÇOK AMA ÇOK DİKKATLİ OLUN

Ajans Dijital Kalem’in uyarılarına yukarıda yazdım…

İnternet çağı hızla yenileniyor…

Doğal olarak, dolandırıcılar da çağa ayak uyduruyor…

Dolandırıcılar, dolandırıcılık konusunda resmen sınır tanımıyorlar…

Bu yüzden e-dolandırıcılık kurbanı olmamak için çok ama çok dikkatli olmalısınız…

Uyuşturucu

istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Türkiye’de 2017 yılında Ceza infaz kurumuna giren 215 bin 761 hükümlüden, 6 bin 922 kişi Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi. Türkiye’de 2017 yılında 15 bin 568 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 138 kişi de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işlediği belirtildi. Kocaeli’de 2017 yılında Ceza infaz kurumuna giren 4 bin 409 hükümlüden, 138 kişi Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma, 392 kişide uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işledi.