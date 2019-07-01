Yeni genel sekreter keşke şehrimizden biri olsaydı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne Balamir Gündoğdu getirildi.

Daha doğrusu, Ankara, tepeden Balamir Gündoğdu’yu atadı.

Hayırlı olsun!

Özgeçmişine baktım.

Balamir Bey…

*Tokat’ta doğmuş, Tokat’ı iyi tanır.

*Afyon’da üniversiteyi okumuş, Afyon’u da bilir.

*Yüksek lisansını Ankara’da yapmış, Ankara’da değişik görevlerde bulunmuş, sanırım en iyi bildiği kent Ankara’dır.

*Şanlıurfa var… Bir süre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, Şanlıurfa’yı da bilir.

Ya Kocaeli?

Sanırım şehrimize ilk gelişi.

Veya İstanbul’a gelip geçerken şöyle bir uğramışlığı varsa, vardır.

Hepsi bu kadar!

Önemli bir görev

Büyükşehir belediyelerinde genel sekreterlik, çok çok önemli bir görev.

Genel sekreter, belediyenin beyni…

Başkanın sağ kolu…

Bu koltuğa dün itibariyle Balamir Gündoğdu oturdu.

Kentle ilgili bilgisi, sıfır!

Büyükşehir belediyesi ile ilgili bilgisi, sıfır!

İlçe belediyeleri ile ilgili bilgisi, sıfır!

Çalışacağı kadro ile bilgisi, sıfır!

Şimdi Başkan Tahir Büyükakın, oturacak yeni genel sekreterine tabir yerindeyse “ders” çalıştıracak.

Çünkü Tahir Bey, kenti de, başkanı olduğu belediyeyi de çok iyi tanıyor.

Balamir Bey’in belediyeyi tanıması, kenti tanıması ne kadar sürer bilemem.

İnşallah fazla “zaman” kaybı olmaz.

Bütün bunları Balamir Gündoğdu’nun şahsı için yazmıyorum.

Çok iyi insandır, çok yeteneklidir, çok çalışkandır, çok başarılı olacaktır, o başka!

Benim eleştirilerim, yönteme!

Keşke kentimizi ve büyükşehir belediyesini çok iyi tanıyan bir isim genel sekreter olsaydı.

Öyle sanıyorum, Tahir Büyükakın’ın Ankara’ya genel sekreterlik için önerdiği isimler bu avantajlara sahipti.

Ama ne yapalım, Ankara, Tahir Bey’in önerdiği isimlerden birini değil şehrimize Balamir Gündoğdu’yu atadı.

Hep birlikte Balamir Bey’in çalışmalarını izleyeceğiz.

İnşallah başarılı olur!

Belediyeler, vakıflara para-bina verebilir mi?

Vermişler…

Sanırım, vermeyen AKP’li belediye yok!

Vakıflara vermişler, derneklere vermişler…

Para vermişler, bina vermişler…

Konuşuluyordu, duyuyorduk, ama İzmit Belediyesi CHP’ye geçince olup biten “su yüzüne” çıkıverdi.

İzmit Belediyesi, ENSAR Vakfı’na bedelsiz bir bina vermiş.

10 yıllığına…

TÜGVA’ya da iki bina…

Biri 25 yıllık, diğerinin de aylık 14 bin liralık kirasını ödüyor.

Yeni Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, kira ödemesini göreve başlar başlamaz durdurmuş, binaların boşaltılması için de ihtar çekmiş.

Tamam da, belediyeler vakıflara para ve bina verebilirler mi?

Eğer hukuk devletiysek…

Hukuk devletinde bu konuda son sözü SAYIŞTAY söyler.

Sayıştay; her nedense, tam da yerel seçimlerden sonra, bu konuda belediyeleri uyarıyor.

Büyükşehir belediye başkanlıklarının çoğunu CHP kazandığı için mi nedir?

“Sakındernek ve vakıflara para-bina vermeyin” diyor.

Sayıştay’ın uyarısı aynen şöyle:

*Belediyeler, hiçbir şekilde dernek ve vakıflara doğrudan parasal kaynak aktaramaz. Zira Belediye Kanunu’nda hangi giderlerin yapılabileceği açıkça belirlenmiş, dernek ve vakıflara kaynak aktarımına izin verilmemiştir. İstisnası, amatör spor kulüplerine ilişkindir.

*Belediyeler, dernek ve vakıflara hiçbir şekilde “taşınmaz” tahsis edemezler. Ancak İhale Kanunu gereği kiralama yapabilirler.

Durum bu kadar net!

Tamam da, AKP’li belediyelerin son 15 yıl içindeki uygulamaları ne olacak?

“Kim takar Sayıştay’ı!” dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Yok yok, öyle demeyin!

Geçmişte takan olmadıysa…

Günümüzde de kimse takmıyorsa…

Gün gelir birileri takmayanlardan hesap soruverir.

Ortada yasalar varken, “Ben verdim oldu” demek, kimsenin hakkı ve haddi değil!

Müftü tayinleri

Son müftü değişikliğinin ikisi çok konuşuldu.

Birincisi…

Dün gazetemizin manşetindeydi, Kocaeli Müftülüğü’nün baba-kız tarafından yönetilecek olmasıydı.

Sinan Cihan Manisa Müftülüğü’nden Kocaeli Müftülüğü’ne atanmıştı, kızı Ravza Cihan da zaten iki yıldır “müftü yardımcılığı” görevini yürütüyordu.

Şimdi baba-kız, ikisi Kocaeli Müftülüğü’nü birlikte yönetecekler.

Dün cami cemaatinin en çok konuştuğu konu buydu.

İkincisi…

Ankara Müftülüğü koltuğunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asker arkadaşı Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan için boşaltılmasıydı.

Diyeceksiniz ki, bu “asker arkadaşlığı” nereden çıktı?

Valla bunu Yusuf Doğan’a sorun.

Yusuf Doğan, Kocaeli Müftülüğü’ne atandığından beri her ortamda ve her fırsatta gururlanarak “Ben Tayyip Bey’le asker arkadaşıyım” diyordu.

Bunu duymayan, bilmeyen yok!

Eee bütün bu “asker arkadaşım” söylemleri üzerine Yusuf Doğan’ın tayini Ankara Müftülüğü’ne çıkınca, “Hahh işte” denildi.

Tabii olan, uzun zamandır Ankara Müftülüğü görevini başarıyla yürüten eski müftümüz Mehmet Sönmezoğlu’na oldu.

Mehmet Bey, Yusuf Doğan’a yer açmak için Manisa Müftülüğü’na atandı.

Konuşulan bu!

İki soru

Madem beka sorunu vardı da…

*Beka sorununun baş sorumlusu terörsitbaşıApo’dan İstanbul seçimi öncesi neden medet umuldu?

*Neden 130 bin asker alelacele terhis edildi?

Öncü zamlar

İstanbul seçimi de bitti ya, öncü zamlar başladı.

Elektrik, benzin, motorin, şeker ve çay zamlandı.

Daha bunlar “öncü zamlar”…

Esas gelecek zamlara bakın siz!

Demirel’in demokrasi kıstası

20 yıl doktorluğunu yapan, İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur açıkladı:

Rahmetli Süleyman Demirel, “Sabah gazetelere baktığımda eğer beni eleştiren bir manşet haber yoksa, o ülkede demokrasiden söz edemezsiniz” dermiş.