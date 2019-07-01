Kent konutun orman alanları ile ne ilgisi var?

Geçen ay yapılan Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığının aylık meclis toplantısına meclis üyesi arkadaşları görmek ,başarı dilemek amacıyla gitmiştim.Bu arada meclis toplantısını da izleme fırsatı buldum.

Toplantıda belediye başkanının konulara hakim olduğunu görme fırsatı buldum.Özellikle belediyenin kadro yapılanması konusundaki düzenlemesi ve belediye başkanının bu konuya hakimiyeti çok dikkat çekiciydi. Her halde yarım saati biraz aşar bir zamanda bütün konular görüşüldü ve karara bağlandı.Bazı muhalefet şerhleri de vardı.

Ama bunun dışında benim dikkatimi çeken çok önemli bir konu sessiz ve sedasız biçimde meclisten geçti.Bu konu belediyenin tasarrufunda bulunan orman alanlarının meclis kararı ile kent konuta devredilmesi konusuydu.

Kent konut ana sözleşmesi gereğince sosyal konut üretmek için kurulmuş bir belediye iktisadi teşebbüsü .Sosyal konut yapması için mevzuat gereği bu şirkete bazı imtiyazlar da verilmiş durumda.Mesela bir yerde üç kat izni varsa kert konut orada dilediği katta inşaat yapabiliyor.Örneğin TUANA konutları gibi.Yani KENT KONUT belediyenin imar mevzuatını istediği gibi aşabiliyor ve ona göre konut üretebiliyor.Bu yetki sosyal konutlar üreteceği için verilmiş bir yetkidir.Ama KENT KONUT yıllarca sosyal konut yapmadan bu yetkileri kötüye kullanarak ,arkasına belediye güvencesini de alarak diğer müteahitlere karşı haksız rekabet yaratacak derecede lüks konutlar yaptı vce kolayca da sattı. Geçen ay her nedense orman alanlarının tasarruf yetkisi de kent konuta meclis kararı ile devredildi.Oysa ki ormanda konut yapılamaz.Öyle ise kent konutun ormanla ne işi olur.Bu devrin amacını anlayabilen var mı ? Şimdi soralım ;

Kent konut artık zorda bulunan müteahitlerle haksız rekabete girerek ,kaliteli konut üretmeye devam edecek mi ? Yoksa artık sosyal konut üreterek kuruluş amacında olduğu gibi ,eskiden yapılan yuvam akarca konutları gibi ev almakta zorlanan vatandaşlarımızın ev almalarını mı sağlayacak.?

Tabii kent konutun mali durumu nedir ? 2018 yılı kent konut bilançosu nedir? Bankalardan aldığı kredi varmı,varsa ne miktardadır.?,Yönetim ve denetim kurullarında kimler var ve ne kadar maaşla çalışırlar.?

Orman alanlarında konut üretimi mümkün olmadığına göre kent konut orman alanlarını neden belediyeden devraldı ?

Kentin belediye tasarrufunda ne kadar orman alanı var ve hangi orman alanları ilçe ilçe belirtilmek suretiyle kent konuta devredildi ,miktarları nedir,burada amaç nedir. ?

Bütün bunların öncelikle mecliste açıkça bilgilendirilmesi,bilahare de vatandaşlarımıza anlatılması gerekir.Yoksa kent parlamentosundan ve şeffaflıktan söz etmek mümkün olmaz.Ben sordum.

Bakalım cevapları gelecek mi,bakalım ne kadar şeffafız ?