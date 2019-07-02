Kocabıçak, meclis üyeliğinden ve CHP’den neden istifa etti?

Siyasette sık sık ilginç gelişmeler olur…

Seçim öncesinde başka bir parti hakkında demediğini bırakmazsın, sonra da gidip o partiye geçersin…

Ya da sık sık parti değiştirirsin…

Maalesef artık bu çok normal bir durum oldu…

Karamürsel’de de buna benzer bir olay gerçekleşti…

KARAMÜRSEL’DE İSTİFA OLAYI

Karamürsel Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Ali Kocabıcak, dün hem meclis üyeliğinden, hem de partisinden istifa ettiğini duyurdu…

Bu istifa, kafalarda soru işareti bıraktı…

Karamürsel’de gündem Kocabıçak’ın neden istifa ettiği…

BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Kocabıçak, Dereköy Belediye Başkanlığı yaptı…

Sonrasında belediyeler birleştirilince, Dereköy Belediyesi de kapandı…

Kocabıçak, Demokrat Partilidir…

Sonrasında AKP’ye geçti…

AKP’de uzun süre siyaset yaptıktan sonra 31 Mart seçimleri öncesinde CHP’ye geçti…

CHP’den Karamürsel Belediyesi’ne meclis üyesi adayı oldu…

ŞOK AÇIKLAMALAR

Kocabıçak’ın CHP’ye geçmesi, AKP’lileri kızdırdı…

31 Mart seçimleri öncesinde AKP’nin Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Dereköy’de bir toplantıya katıldı…

Toplantıda bir konuşma yaptı…

Kocabıçak hakkında şok açıklamalarda bulundu…

İsmail Yıldırım şunları söyledi;

DİYARBAKIRLI KİŞİDEN

50 BİN LİRA ALINDI MI?

“Ben belgeli konuşurum.

Daha öncelerden burada belediye başkanlığı yapan kişi (Ali Kocabıçak), Diyarbakırlı bir kişiden 50 bin lira aldın mı almadın mı?

Karamürsel’in merhum belediye başkanı Özcan Özalgın’ndan aldığın su deposunun üstünü kendinin hak etmediği ruhsatı vatandaşa vermediğin imarı, kendin kullandın mı, kullanmadın mı?

Su deponda kaçak su kullanıp 21 bin liralık su faturasını İSU’ya gidip iptal ettirmedin mi?

Vatandaşın yerlerini yeşil alan yapıp ondan sonra vatandaştan ucuz parayla almadın mı?

Daha sonra bana gelip imara aç, hayır açamam dedim, partini davanı bırakıp muhalefet partisine gitmedin mi?”

Yıldırım’ın bu açıklaması herkesi şok etmişti…

“KANITLAMAZSAN ADAM DEĞİLSİN”

Ali Kocabıçak da bu söylemleri üzerinde memleketi Dereköy’de yapılan mitingde Yıldırım’a cevap verdi;

“İsmail Yıldırım tarafından şahsıma atılan bu çamur, çok ahlaksızcadır.

Elinde hiçbir delil ve ispat bulunmayan, sadece dedikodu ve yalan duyumlarla yıllarca beraber çalıştığımız ve aslında beni çok iyi tanıyan bir kişinin, sadece bir dönem daha koltukta oturmak için bu denli ağır iftiralar ve çamur atması çok büyük bir edepsizliktir.

Ben hiç kimseden 1 kuruş rüşvet almadım, almadığım bir rüşveti nasıl kanıtlayayım.

Buradan Yıldrım'a sesleniyorum, madem eminsin, madem delilin ispatın var.

Benim ile ilgili bu söylediklerini kanıtlamazsan adam değilsin”(Alıntı Karamürsel Tv.).

ÇOK SERT İTHAMLAR

Yani anlayacağınız 31 Mart seçimleri öncesinde İsmail Yıldırım ve Ali Kocabıçak, birbirine girdi…

Birbirleri aleyhine çok sert cümleler sarf ettiler…

31 Mart seçimleri sonrasında İsmail Yıldırım, AKP’den Karamürsel Belediye Başkanı seçildi…

Ali Kocabıçak da CHP’den Karamürsel Belediyesi meclis üyesi oldu…

İSTİFA HABERİ DÜN GELDİ

Dün bir haber geldi…

Ali Kocabıçak, hem Karamürsel Belediyesi meclis üyeliğinden, hem de partisi CHP’den istifa etti…

Yani tamamen siyasetten çekildi…

Kocabıçak, istifa edince, ortaya da bazı iddialar atıldı…

Kocabıçak’ın istifa gerekçesinin 31 Mart seçimleri öncesinde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın kendisi hakkında Dereköy’de yaptığı konuşmadan kaynaklandığı, Başkan Yıldırım ile karşılaşmamak, onunla yüz yüze gelmemek için istifa ettiği gelen duyumlar arasında.

İSTİFA ETME GEREKÇESİ YOK

Kocabıcak, “istifa etmem gerektiğine inandığım için bu kararı aldım” diyor…

Demesine diyor, ama buna kimse inanmaz…

Sen AKP’den istifa edip, CHP’ye geçeceksin…

Sonra CHP seni meclis üyesi gösterecek…

Seçimden 3 ay sonra hem partiden, hem de meclis üyeliğinden istifa edeceksin…

İstifa etmem gerektiğine inandığım için bu kararı aldım diyeceksin…

Buna kimse inanmaz…

BASIN TOPLANTISI YAPMALI

Ali Kocabıçak’a düşen bir basın toplantısı yapmak ve istifa gerekçelerini açık açık belirtmek…

Kıocabıçak, istifa gerekçesini doğru dürüst anlatmadığı müddetçe, kafalarda hep bir soru işareti bırakır…

Akıllara Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın Dereköy’de yaptığı konuşma gelir…

Meclis üyeliğinden istifa eden Ali Kocabıçak’ın yerine yedek üye Adem Pekyürek’in geleceği belirtildi…

Anlaşılan, Kocabıçak’ın istifası Karamürsel’de uzun süre konuşulacak…

Başkan Çiftçi

izne ayrıldı

31 Mart yerel seçimlerinde ve sonrasında yoğun bir tempoda çalışan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir hafta izne ayrıldı. Çiftçi’nin izinde olduğu süre içinde belediye başkanlığına belediye meclis üyesi Muhsin Ateş vekalet edecek.

Kaftancıoğlu’nu

yalnız bırakmadılar

CHP Kocaeli İl Sekreteri Hüseyin Acuman, CHP İl Saymanı Naim Keskin ve CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, hakkında açılan dava nedeni ile dün hakim karşısı

na çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu yalnız bırakmadılar.

En çok haber takip

eden ülkeler belli oldu

Ajans Press, haber okumaya yönelik yapılan araştırma istatistiklerini inceledi. Türkiye dünyanın en çok haber takip eden 3. ülkesi oldu. Böylelikle Türkiye yüzde 78’lik bir orana sahip olurken, listenin başına yüzde 85 ile İsveç’in yerleştiği görüldü. İlk 5’te yer alan diğer ülkeler ise yüzde 79 ile Polonya, yüzde 77 ile Güney Kore, yüzde 70 ile İtalya olarak kaydedildi. Türkiye’de her gün en az 1 kere haberleri kontrol eden kesimin yüzde 42’sinin online olduğu anlaşılırken, yüzde 58’inin çevrimdışı kaynaklardan haberleri takip ettiği, yüzde 14’lük bir kesimin ise haber kaynağı olarak sosyal medyayı tercih ettiği analiz edildi.

TARİH

3 TEMMUZ 2000

Ünlü sinema sanatçısı Kemal Sunal vefat etti.

XXXXXXXXXXXX

BİLMECE

Yağmurda ortaya çıkar, şemsiye değil, sırtında evi var, kaplumbağa değil?

Cevap: Salyangoz

Xxxxx

FIKRA

İskender ile asker

Büyük İskender'in çok hızlı koşan bir atı vardı. Bir gün atına binmiş, ordusunu teftiş ediyordu. Gözü cılız bir ata binmiş olan bir askere ilişti. - Üstüne bindiğin şu ölümcül at da neyin nesi böyle? dedi.

Asker güldü ve - Ben savaş meydanında kalmak için bu ata bindim. Oysa sen savaş meydanından kaçabilmek için bu hızlı ata binmişsin! dedi.

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GÜNÜN SÖZÜ

İşi çok olanların gözyaşları için vakitleri yoktur. (Lord Byron)