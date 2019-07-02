Ekmek zammı kapıda ama…

Fırıncı esnafı bir türlü ekmeğe zam alamadı. Ham medde ve işçilik ücretleriyle boğuşan fırıncı esnafı, ekmekteki kaliteyi bozmadan durumu idare etmeye çalışıyor.

Ancak geride bıraktığımız günlerde, mayaya yüzde 40,elektriğe yüzde 15 oranında fiyat artışı uygulandı. Mazot’a 27 kuruş, una ise 4 TL zam geldi.

Yerel seçim sonrası, Unun başkenti olan Konya, başta olmak üzere pek çok ilde 1 kilo ekmeğin fiyatı 6,25 olarak uygulanmaya başlandı.

Kocaeli’de ise 1 kilo ekmeğin fiyatı 5,95 TL.

Türkiye genelinde ekmeğin kilosunun 7 TL’lere çıkması bekleniyor. Enflasyonun yüksek çıkmasında önemli bir rol oynayan ekmek zammı , hükümetinde hassas davrandığı bir konu… Fakat artık fırıncı dayanacak durumda değil. Kocaelili fırıncılarda yakında ekmek zammıyla yeniden gündeme gelecek. Hazırlanan ekmek zammı taslağı incelenmek üzere ilgili müdürlüklere gönderilecek ve önümüzdeki günlerde ekmek zammı için başvuruda bulunulacak.

Fırıncılar nefes alabilmek için uygulanacak zammı bekliyor.

HALK EKMEĞİ UYGULAMASI

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, halk ekmeği uygulamasına sıcak bakmıyordu ve bu projeyi hiçbir zaman gündeme getirmedi.

Yeni dönemde ise Tahir Büyükakın ramazanın ilk haftasında, fırıncılar odasından bir çalışma istedi. “Halk ekmeği uygulamasına biran önce başlamalıyız” dedi. Bu duruma İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te müdahil oldu.

Fırıncılar bu uygulama için kendilerini hazırladılar. Halk ekmeği, İstanbul’da olduğu gibi bayat, çabuk kuruyan ve kalitesiz olmayacak. Halk ekmeğinin Kocaeli’de bulunan fırınlar üretecek ve aynı kalitede olacak.

Üretilen ekmekler market, büfe ve bakkallarda değil, şehrin muhtelif yerlerine kurulan kabinlerde satılacak. Aracı komisyonu kalkacağından ekmek fiyatı market fiyatına göre 25-30 kuruş daha ucuz olacak. Bugünkü rakamlara göre halk ekmeği 1 TL’ye satıla bilecek. Böylelikle fırıncı zarar etmeden, halk ucuz ekmek yiyebilecek. Fırınlarda üretilen halk ekmeği, fırınlarda da satılmayacak. Ekmek kabinleri ise bakkal ve marketlere uzak alanlarda kurulacak.

Ucuz ekmek almak isteyen biraz yürüyecek, keyfine düşkün olanlar ise ekmeği yine eski fiyattan alabilecek.

Doktor unvanını alan Kürşat Bal’ı tebrik ediyorum

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Kürşat Bal, 1 Temmuz Kabotaj Bayramını iki sevinçle kutladı. Kabotaj bayramının kutlandığı gün bilim doktoru unvanını aldı. Balıkesir Üniversitesinden aldığı doktora ile önemli bir başarıya imza attı.

Kürşat Bal, bu mutluluğunun, “1 Temmuz kabotaj bayramı günü yapılan doktora sınavında çok değerli jüri üyelerince başarılı bulunarak bilim doktoru unvanı almaya hak kazandım. Bu zorlu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen danışmanım Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'a, Lisans döneminden bugüne her zaman yanımda olan ve motive eden akademinin duayeni, Balıkesir Üniversitesinin değerli Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt hocama, Tezime değerli görüşleriyle katkı sağlayan Jüri üyelerim Doç. Dr. Lütfi Atay"a, Doç. Dr. Mehmet Sarıoğlan’a, Doç. Dr. Emrah Özkul’a ve tezime katkı sağlayan tüm dostlarıma teşekkürlerimi arz ederim. Bu vesileyle kabotaj bayramınızı kutlarım Rüzgarınız Kolay Puruvaniz Neta olsun” diyerek paylaşan. Kocaeli Sanayi Odası’nın çevre ödüllerine de layık görülen Liman İşletmeciliği A.Ş. (LİMAŞ ) Stratejik Planlama ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü olarak, geçtiğimiz günlerde prestijli bir ödül alan Kürşat Bal için 2019 yılı daha şimdiden başarılarla dolu bir yıl oldu. Kendisini bende tebrik etmek isterim…

Başiskele sahiline yakışmadı…

İlimizin 7 yıldızlı ilçesi olarak anılan Başiskele’nin sahillerinde, görmeye alışık olmadığımız manzaralar var. Çöplük içerisinde olan sahil şerdi, temizlenmeyi bekliyor. Pislikleri örten deniz suyu biraz çekildiğinde, sahillerdeki çöplerin çevreyi nedenli kirlettiğini gören vatandaşlar, yetkililerden bu sahil şeridinin temizlenmesini ve bir daha kirletilmemesi için önlem alınmasını istiyor. Doğal güzellikleriyle bilinen Başiskeye’ye bu manzara yakışmıyor.

“Dolmuş taksiler Alikahya’ya da girsin”

Alikahya Kooperatifinin yeni düzenlemeleri bölge sakinlerini çileden çıkarttı. Takip edenler bilir, geçtiğimiz günlerde yine gelen bir şikayeti dile getirmiştik. Vatandaşın isyan noktasına geldiğini, minibüs şoförleriyle kava ettiklerini yazmıştık. Alikahya Kooperatifi tarafından yapılan yeni düzenlemelerin yol açtığı olumsuzluklarla ilgili benzer şikayetler halen gelmeye devam ediyor. Yuvam Akarca Konutları sakinleri de yeni uygulamadan rahatsız. Akşam 19.00’dan sonra İzmit merkezinden Alikahya’ya sever yapmama kararı alan kooperatif, yolcunun tramvayla gelmesini bekliyor, aktarma sistemiyle yolcu taşınmak isteniyor. Ancak Kandıra Sapağı ve bu tür tramvaya uzak duraklarda minibüs bekleyen yolcular sıkıntı yaşıyor. Sabahları da aşırı dolu olan minibüslerde seyahat etmek tam bir çileye dönmüş. Alikahya’lı vatandaşlar, yeni belediye otobüsleri ya da taksi dolmuşların bu bölgeye hizmet vermesini istiyor. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesinden randevu talep eden Yuvam Akarca sakinleri konuyu başkan Tahir Büyükakın’a götürecek.