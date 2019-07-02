Adımızın “ERGENEKONCU”ya çıktığı o zor günler

Sevgili okurlarım, “gazetecilik duruşu” zor günlerde belli olur.

Gazeteciler, ülkenin zor günlerinde sınavdadır.

Bütün gözler üzerindedir.

Okur, yıllardır okuduğu köşe yazarını izlemeye alır.

Acaba şimdi ne yapacak?

Baskılar karşısında yamulacak mı, yoksa dik duruşunu sürdürecek mi?

Yalakalığa, gerzekliğe, şaklabanlığa, tetikçiliğe mi başlayacak; doğruları yazmaya, haksızlığa uğrayanların hakkını aramaya, baskı yapanlara diklenmeye devam mı edecek?

Tanrı’ya şükrediyorum ki, ben ve bütün çalışma arkadaşlarım bugüne kadar bu zor sınavları hep başarıyla atlattık.

Türkiye’nin içinde bulunduğu en zor günlerde dahi doğruları yazmaya devam ettik.

Demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını, laikliği, cumhuriyeti, vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin birliğini ve dirliğini savunmaktan vazgeçmedik.

Makamı ve sıfatı ne olursa olsun, dinimizi siyasete ve ticarete alet edenlerle, dinimizi kullanarak devletimizin temeline dinamit koymak isteyenlerle mücadele etmekten geri durmadık.

Korkmadık ve sinmedik.

Hiçbir güç, bizi korkutup sindiremedi…

Ülkemiz için doğru bildiğimiz her şeyi cesaretle yazdık.

Çoğu kişinin korkudan köşe bucak saklandığı günlerde; biz alnımız açık, başımız dik “gazetecilik” görevimizi sürdürdük.

ERGENEKON kumpasına ilk günden itibaren karşı çıktık

Hani 2007 yılında, İstanbul Ümraniye’deki o gecekonduda, el bombası bularak bir dizi operasyon başlatmışlardı…

Hani ülkemizin anlı şanlı komutanlarını, bilim insanlarını, gazeteci meslektaşlarımızı, aydınları peşi sıra hapse tıkmışlardı…

Aradan tam 12 yıl geçti.

4403 gün…

Kanserden ölenler oldu.

Yıllarca hapis yatanlar oldu.

Sonunda bütün bu yapılanların “kumpas” olduğu Yargıtay kararıyla önceki gün tescillendi.

Biz, ilk günden itibaren, bütün bu yapılanların “emperyalist ülkelerin kumpası” olduğunu yazdık.

Herkes “Arı kovanına çomak soktuk”,“Temiz eller operasyonu”, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diyen siyasilere alkış tutarken, biz korkmadan gerçekleri yazdık.

Hedefin, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni bitirmek” olduğunu dile getirdik.

Bununla ilgili “BOP raporunu” yayınladık.

Terörist diye cezaevine atılan Orgeneral Hurşit Tolon’la cezaevinde röportaj yapma başarısını gösterip sizlerle paylaştık.

Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu’nun İstanbul Hasdal Cezaevi’nden gönderdiği mektupları gazetemizde tam metin olarak yayınlayarak “içeridekilerin” sesi olduk.

Kaç yazı yazdığımı hatırlamıyorum

Ergenekon kumpasıyla ilgili geçen zaman içinde kaç yazı yazdığımı inanın hatırlamıyorum.

Dün sabah ofise geldiğimde “Keşke bunları ayrı bir dosyada tutsaydım” diye hayıflandım.

“GÜL KOKULU TEZEK” kitabımı karıştırdım, çekmecelerdeki dosyalara baktım, bulduklarımı okudum, inanın ürperdim.

Neler yaşamış Türkiye, neler!

Hele Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu’nun Hasdal Cezaevi’nden gönderdiği o mektup yok mu, o mektup…

Kumpasın nedenini bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

15 Temmuz ayaklanmasının başlangıcı, Ergenekon kumpasıydı

Uzun hikâye!

Yazmaya başlasam, kitap olur.

Bunu yazan da yazdı zaten.

Bir kez de ben belirteyim, Ergenekon kumpası, 15 Temmuz ayaklanmasının başlangıç noktasıydı.

Hedefleri ele geçire geçire 15 Temmuz’a geldiler.

Öncelikli hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratmak ve çökeltmekti.

Siyasi ayağı da vardı, “siyasi ayak” daha sonra “Bizi de aldattılar” deyip işin içinden sıyrıldı.

Tehlike geçti mi?

Geçmedi…

Emperyalist ülkelerin, Türkiye’yi parçalama planları şekil değiştirerek devam ediyor.

Yıllardır yaşadığımız olayları şöyle yan yana bir koyun, bunların birer “Türkiye’yi yok etme planı” olduğunu çok net göreceksiniz.

Tabii bütün yaşadıklarımız, o raporda bir bir belirtilmiş.

Hangi raporda?

Kısa adı BOP olan “Büyük Ortadoğu Projesi” raporunda.

İnanmayacaksınız, belki böbürlenmem olarak kabul edeceksiniz, ama ben o raporu 8 Haziran 2009 tarihinde köşemde yayınlamıştım.

10 yıl önce…

“Bakın böyle bir rapor var, aklımızı başımıza devşirelim” demiştim.

Bu raporda ne yazıyorsa, hepsini yaşadı

Sevgili okurlarım, bir kez daha belirteyim, aşağıda okuyacağınız raporu ben bundan 10 yıl önce 8 Haziran 2009’da köşemde yayınladım.

İşte o rapor:

TOPLANTI YERİ: Beyaz Saray

TOPLANTI TARİHİ: 20 Mayıs 2003 (ABD’nin Irak’ı işgalinden 20 gün sonra)

TOPLANTI KONUSU: Büyük Ortadoğu Projesi

TOPLANTIYA KATILANLAR: Başkan Yardımcısı DickCheney, Güvenlik Danışmanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Merkez Ordular Komutanı, CIA Başkanı.

DickCheney, önündeki düğmeye basarak, yan odada bekleyen uzmanın içeri gelmesini söylüyor.

Uzaman içeri giriyor ve “dünyayı şekillendirmek” amacıyla hazırladıkları raporu sunmaya başlıyor.

Raporun Türkiye bölümü şöyle:

“BOP’un (Büyük Ortadoğu Projesi) kilit ülkeleri Türkiye ve İran’dır. Bu iki ülke ya bizimle olmalı ya da çökeltilmelidir. Türkiye’nin konumu ve olaylara bakışı ile İran’ınki birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle uygulanacak politikalar ve planlar da farklı olmalıdır.

Türkiye’ye karşı ekonomik destekli bir seri psikolojik operasyon uygulanarak halkın, özellikle Silahlı Kuvvetler’in direnişi kırılmalıdır.

Türkiye’yi ekonomik olarak kriz sınırında tutarak siyasal isteklerimize hayır diyemeyecek bir noktaya getirmeliyiz.

Bu planlar uygulanırken PKK örgütü de etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

Bu planların uygulanması için çok önemli olan medya desteği için Türkiye’de yeterli altyapımız mevcuttur.

Türkiye’de küreselleşme ve ılımlı İslam modeli üzerinde çalışırken, Azerbaycan’da ve İran’da sosyal yapıya dönük milliyetçilik planları uygulanmalıdır.”

Rapor böyle!

Raporda yazılanları 2003 yılından beri bir bir yaşadık mı?

Yaşadık…

Hâlâ daha kısmen de olsa yaşamaya devam ediyor muyuz?

Ediyoruz…

İşte ülkemiz tam böyle bir noktada!

Oyun devam ediyor.

Biri bitiyor, diğeri başlıyor.

İzin verirseniz, ERGENEKON konusunu birkaç gün devam ettireceğim.

Yaşadıklarımızı hatırlamakta yarar var.

Gelecek günler için…