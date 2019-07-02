YOKSULLUĞUN KÖKENİ…  

Düşüncelerime takılan bir soru var;

“Yoksulluk” yalnızca “maddi yoksulluk” mudur?

Maddi yoksulluğun “nedeni” ve “kökeni” nedir?

İkinci Dünya Savaşı sonrası, savaştan yenik düşen Almanya’ya maddi yardım sağlanır. Almanlar, öncelikle Berlin Opera Binası’nın onarımına başlarlar. Amerikalılar sorar;

Yıkılan onca binanız ve yoksulluk içinde insanlarınız varken, neden öncelikle opera binasının onarımını yapıyorsunuz?

Almanların yanıtı ilginçtir;

Yıkılan binaları yeniden yaparız. Önce, yıkılan insanı ayağa kaldırmalıyız!

Bir başka örnek, Hollanda’dan. Hollanda “Yoksullukla Mücadele Platformu” Amsterdam’da bir toplantı düzenliyor. İnsanın aklına şu geliyor; “17 milyon nüfusu ve kişi başına düşen ulusal geliri 46 bin dolar olan bir ülkede yoksulluğun sözü mü olur?” Elbette olur! Hollanda’da, Afrika’dan, Asya’dan, Türkiye’den ve daha bir çok ülkeden gelen “göçmenler” yaşıyor. Devlet, bu insanlara çalışma olanağı sağlamanın yanı sıra, kimi maddi ve sosyal yardımlar da veriyor. Ancak; bu insanların “sosyal ve kültürel” açıdan ülkeyle uyumu önemli.

Maddi açıdan “yoksul” olan bu insanların “eğitim ve kültürel uyum” sorunları çözülmedikçe, gerçek anlamıyla yoksulluk sorunu çözülemez!

İşte, bu açıdan baktığımızda, ülkemizdeki yoksul kitleleri yoksulluktan kurtarabilmek için, farklı bir çözüm sürecini planlamalı ve uygulamalıyız.

Yoksul kitlelerin yoksulluğunun en büyük nedeni; eğitim ve kültür açısından yoksulluklarıdır!

Ülkemizdeki eğitim düzeni “nitelikli işgücü” yetiştirmede büyük bir zaaf içinde!

Gelişmiş ülkelerin “nano teknoloji” ve “yapay zeka” ile hızlı adımlar attığı bir dönemde, bu ülkede ihtiyaç duyular “bilimsel ve teknolojik gelişmeler” bir kenara atılıyor, “her okulu İmam Hatip yapmak” öncelikli oluyor!

Eğitimin ayrılmaz parçası olan KÜLTÜR ise bir “ortak yaşam biçimi” olarak toplumsal yaşamımızda yer almıyor! Ortak yaşam biçiminin oluşabilmesi için “kültürel tatmin” gerekli.

Bu ülkede hayatında bir kez bile tiyatro izlememiş milyonlar var! Kitap okumada dünyanın en geri ülkelerinden biriyiz!

Sanat anlayışımız ve sanatçılarımız bile ayrışma içinde!

Ana dilini doğru düzgün konuşabilen insan sayısı açısından da hayli yoksuluz!

Yapılan ciddi araştırmalar gösteriyor ki;

Bilgiye ve sanata ulaşabilen, toplumsal yaşama uyum gösterebilen insanlar daha başarılı ve üretken oluyor.

Bizin lise yıllarımızda “Okul Tiyatrosu” çalışmaları vardı. Tiyatro etkinliğine katılmak bilgi, bilinç ve özgüven kazandırıyor insana.

“Şiir yarışmaları” yapılırdı.

Şiir kitapları ile böyle tanıştık.

FELSEFE, MANTIK, SOSYOLOJİ dersleri vardı; “Soru sormayı, merak etmeyi, doğruyu araştırmayı, kavga etmeden tartışmayı, yaşadığımız toplumu çok yönlü olarak tanımayı” bu derslerle öğrendik!

Ya şimdi?

Felsefe ve Mantık gibi derslerin olmadığı bir lise programı içinde, “ezberle, sınav geç, sonra unut gitsin!” anlayışı ile genç beyinler kirletiliyor!

İşte, asıl yoksulluk böyle başlıyor ve gelişiyor!