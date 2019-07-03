Sevgili Muharrem çok haklı!

İzmit Belediyesi’nin temmuz ayı meclisinden fazlaca gerginlik bekleyenler bu kez istediklerini pek bulamadılar. Tamam, sütliman değildi ortalık, ancak kavga gürültü de kopmadı…

Tartışmalar elbette oldu, bunlar zaten olması gereken türdendi. Sonuçta herkes kendince doğrularını söyleyecek ve savunacak. Yanlış gördüğünü de anlatacak ki, doğru ulaşabilmek adına hep birlikte orta yol bulunabilsin…

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Meclisteki gündem maddelerinden birisi şu:

“Belediye bünyesindeki düğün salonlarının Emeklilikte Yaşa Takılanlara, asgari ücretle çalışanlara ve işsiz gençlere ücretsiz olsun…”

Güzel, iyi, hoş…

Yerinde bir çalışma. Lakin gelin görün ki, çok eksik…

Bu eksikliği dile getiren AK Parti’nin meclis üyelerinden Muharrem Tutuş, “Burada açık bir şekilde siyaset yapılmış. EYT’li olup da maaşı çok yüksek olanlar dikkate alınırken, şehit yakınları, gazilerin yakınları düşünülmemiş bile. 2.500 TL maaş alıp da yoksul olan kişileri bu madde neden kapsamıyor?” diyerek haklı bir isyanda bulunmuş…

Neyse, belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bunun farkına varmış olacak, “Biz bu maddenin kapsamını genişletmekten mutluluk duyarız” demiş ve olay komisyona havale edilmiş…

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Evet, sevgili Muharrem bu konuda çok haklı.

Yerden göğe kadar haklı.

Fatma hanım, -bana göre- Ensar Vakfı ve TÜGVA konularında olduğu gibi bir hata ya da acemilik daha yapmış, düşünmeden veya tamamen yanlış yönlendirilme ile alakasız bir olaya girişmiş.

Kabul etmek gerekir ki, zaman zaman siyasileri böylesine konularla içten içe dürten bir politik içgüdü vardır. Fatma hanım da maddeyi gündeme alırken bu dürtülerin tuzağına düşmüş olabilir. Öyle ya; EYT’lileri düşünüp, Muharrem Tutuş’un söylediği gibi şehit ve gazi yakınlarını aklına getiremediyse, gündem maddesini bildikleri halde çevresindekiler de bu mevzua akıl erdiremedilerse, ne düşünmemiz, ne söylememiz lazım gelebilir ki?

Din derslerinin kaldırılması

2 Temmuz 1993’te Türkiye belki de tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadı. Sebebi ne olursa olsun bir insanı öldürmek, cana kastetmek, sadece canilik kelimesi ile izah edilebilir. Fakat ne zaman 2 Temmuz gelse, yapılan açıklamalarda olay, bir şekilde taleplere getiriliyor.

O gün öldürülmek istenen, ancak son anda kurtulan Aziz Nesin “ateist” bir insandı. Yani ne Alevi’ydi, ne de Sünni…

Kısacası bir inancı yoktu. Hatta Tansu Çiller’e bile söylediği şu sözü hatırlıyorum, “Şayet siz ‘Ben Müslüman’ım diyorsanız, şeriatçısınız demektir. Çünkü İslam bunu emrediyor” diyen bir isimdi.

Anlaşılamayan durum ise şudur: Aziz Nesin ve onun gibi isimlerin katledilmek istenmesi ya da katledilmeleri üzerinden Alevi bir topluluk neden “Din derslerinin kaldırılmasını” ister…

Türk siyasetinde provokasyon ifadesi sıklıkla kullanılır. Bu ifade aslında yerli yersiz, zamanlı zamansız yapılan açıklamaları da kapsar. Şayet bu tür taleplerin sayısı artarsa toplumun ne düşünmesini bekleyebilirsiniz ki…

Aleviliğin, “Ateizm” olduğunu mu?

Ben bunu düşünmek istemem. Çünkü bilirim ki, gerçek manası ile Bektaşilik, “Can” ifadesi ile, “Dost” ifadesi ile izah edilir.

Alevilik, semaların dönüldüğü cemevlerinin resmi anlamda ibadethane olarak kabul edilmesi gereken bir inançtır…