17 Ağustos Mahallesi’nde milli servet ÇÜRÜYOR!

Hereke, çok güzel bir beldemiz…

Belediyesi kapanınca, zor durumda kaldı…

Bir nevi Hereke ileri gideceğine, geriye gitmeye başladı..

17 Ağustos 1999’da Marmara Depremi’nde binlerce kişi öldü…

Binlerce bina yıkıldı…

17 AĞUSTOS MAHALLESİ

1999-2004 yılları arasında Hereke Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Arıt, beldesinin gelişmesi için önemli çabalar harcadı…

Depremzedeler için kalıcı konutların Hereke’de yapılmasını sağladı…

Kalıcı konutlar yapıldı ve belediye meclis kararıyla bölgeye 17 Ağustos Mahallesi adı verildi…

YOLUN ÜST TARAFI

Zaman içinde kalıcı konutlara aileler yerleşti…

İnsanlar çoğaldı…

17 Ağustos Mahallesi nerede derseniz?

Şöyle tarif edeyim…

Hereke’ye giderken, yolun üst tarafı olan bölge Kışladüzü Mahallesi’dir…

İnsanların çoğu yolun üstündeki bölgeyi Yukarı Hereke olarak biliyor…

Yanlış bilgi…

Yukarı Hereke olarak bilinen yer, Kışladüzü Mahallesi’dir…

Kışladüzü yolunu takip edip, yukarıya doğru yaklaşık 4-5 kilometre giderseniz, işte Yukarı Hereke orasıdır…

17 Ağustos Mahallesi (kalıcı konutlar) da Kışladüzü Mahallesi ile Yukarı Hereke’nin ortasında kalan bölgede…

İŞ MERKEZİ KADERİNE TERK EDİLDİ

Bu hatırlatmayı bulunduktan sonra gelelim asıl konumuza…

17 Ağustos Mahallesi’nde 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılan ve bir dönem pek çok esnafa, tekstil atölyesine ev sahipliği yapan 54 dükkanlı iş merkezi, şu sırılar çürümeye terk edildi.

Bu dükkanların 15 tanesi özel şahıslara ait iken, kalan iş yerlerinin bir bölümü belediyeye, bir bölümü de hazineye ait.

Mahallenin merkezinde yer alan iş merkezinde, halen alt katlarda ve ikinci katta faaliyet yapılıyor. Büyük bölümü boş olan ve çürümeye terk edilen milli servet, adeta çöplüğe dönmüş, koruma olmadığı için yağmacıların, evsizlerin uğrak yeri olmuş.

MUHTAR TAŞ’IN ÇABASI

İş merkezinin atıl durumda olması, mahalle sakinlerini üzüyor…

Mahalle Muhtarı Halil Taş ve birkaç esnaf, iş merkezini korumaya çalışsalar da sürekli bir güvenlik olmadığı için, defalarca kilitler kırılarak içeri girilmiş ve dükkanlara zarar verilmiş.

HASTANE VEYA OKUL TAVSİYESİ

Mahalle muhtarı Halil Taş, bu durumu düzeltmek için mücadele ediyor…

Muhtar Halil Taş, iş merkezinin korunması gerektiğini ifade ederek şunları söylüyor;

“Burası bir milli servet.

Bugüne kadar kendi imkanlarımızla korumaya çalıştık, fakat yeterli olmuyor.

Sürekli bir güvenlik görevlisi verilmeli ve öncesinde de iş merkezi temizlenerek bakım ve onarımı yapılmalı.

İş merkezi çok iyi bir okul ya da bölgeye hizmet edecek hastane olabilir.

Çürümeye terk edilen bu bina değerlendirilerek çürümekten kurtarılmalı.”

ÜST MAKAMLAR

Muhtar Halil Taş, bu konu hakkında ilgili yerlere dilekçeler hazırladıklarını, bir an önce konuyla ilgilenilmezse daha üst makamlara sorunu ileteceklerini söylüyor…

Taş, “Gözlerimizin önünde bir milli servet çürüyor, halkımız buna göz yummak istemiyor. İş merkezinin uygun bir projede kullanılması mahalleye hem ekonomik, hem de güvenlik olarak katkı sağlayacaktır” diyor… .

GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILMALI

17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş’ın düşüncelerini yukarıda size ilettim…

Diğer bölgelerde yapılan kalıcı konutlardaki iş merkezleriyle ilgili net bilgim yok…

Ama Hereke 17 Ağustos Mahallesi’nde yapılan kalıcı konutlardaki iş merkezlerinin akıbeti berbat durumda…

Yetkililer, 17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş, iş merkezinde kalan esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelip, bu kötü tabloyu düzeltmek için girişimlerde bulunmalı.

Kocaeli’de en çok

hangi meyve üretiliyor?

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre; 2018 yılında ülkemizde meyvelerden en çok sırasıyla 3. 933. 000 ton ile üzüm, 3. 625. 960 ton elma, 1. 900. 000 ton portakal, 1. 650. 000 ton mandalina, 1. 500. 467 ton zeytin, 1 500 000 ton çay (yaş), 1 100 000 ton limon, 789. 457 ton şeftali, 750. 000 ton kayısı, 639. 564 ton kiraz, 4 890 458 ton diğer meyveler üretildi.2018 yılında Kocaeli’de meyvelerden en çok sırasıyla 12.509 ton ile fındık, 5 340 ton kiraz, 5. 241 ton elma, 4. 265 ton ceviz,4 167 ton armut, 3 893 ton erik, 3 622 ton üzüm, 3 365 ton şeftali, 1. 974 ton ayva, 1. 515 ton Çilek, 3 541 ton diğer meyveler üretildi.

TARİH

4 TEMMUZ 1994

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi.

BİLMECE

Canı yok, kanı yok, beş tanedir parmağı!

Cevap: Eldiven

FIKRA

Boşboğaz

Trafik polisi Temel'i durdurur.

-Beyefendi 10 dk önce kırmızı ışıkta geçtiniz.

-Kim deyii?

-5 km ötede başkomiserimiz var telsizle söyledi.

Temel sinirlenerek:

-Ula amma poşboğazli komserinuz varmış ha! Ağzinda pakla islanmiyi.

GÜNÜN SÖZÜ

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. (12 - Don Herold)

GÜNÜN KARİKATÜRÜ