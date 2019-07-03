Karaosmanoğlu, özür dilemeli

Adımızın “ERGENEKONCU”ya çıktığı o zor günler (2)

Eski Başkan Karaosmanoğlu’nun bu gazeteye özür borcu var

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, “Hesap ver, öyle git” dedim, hesap vermeden çekip gitti.

Çok kızmış, savcılığa benimle ilgili suç duyurusunda bulunmuş.

Taa şubat ayında…

Üç suçum varmış, dilekçede öyle yazıyor.

“Başkan hesap ver, öyle git” demekle…

*Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmişim…

*Suç uydurmuşum…

*İftira atmışım…

Aradan beş ay geçti, savcılıktan henüz ifadeye bile çağırmadılar.

Her neyse, bu konuya ileride nasıl olsa ayrıntılı bir şekilde döneriz.

Ben asıl bugün İbrahim Karaosmanoğlu’nun 6 yıl önce gazetemize yönettiği “ERGENEKONCU” suçlaması üzerinde durmak istiyorum.

Ergenekoncu gazete, öyle mi başkan?

Ne oldu şimdi?

“Ergenekon terör örgütü”ne üye olmakla suçlanıp; aylarca, yıllarca cezaevinde yatan bütün generaller, bütün aydınlar, bütün gazeteciler, bütün akademisyenler, hepsi beraat etti.

Yargıtay, böyle bir örgüt bulunmadığına karar verdi.

Yapılanların “kumpas” olduğu ortaya çıktı.

Olan, bu süreçte intihar edenlere, kanser olup hayatını kaybedenlere, cezaevinde zulüm görenlere oldu.

Ve o süreçte doğru haber yazan, gerçek yorumlar yapan gazetemiz de büyük baskılar gördü.

Her ortamda, her fırsatta “ERGENEKONCU” olarak suçlandı.

İşte Karaosmanoğlu’nun “Ergenekoncu” suçlaması

Sizi 6 yıl önceye götüreceğim.

Tarih, 23 Mayıs 2013.

Saat, 15.00

Günlerden,perşembe.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplantı halinde…

Meclisi İbrahim Karaosmanoğlu yönetiyor.

Kâtip üyeler, Nilgün Yıldırım ve OkşinBeçet.

Bütün bunları size elimdeki 20 sayfalık “Meclis Görüşmeleri Tutanağı”ndan yazıyorum.

Resmi tutanaktan…

Toplantının sonuna doğru Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Fahri Örengül arasında tartışma başlıyor.

Meclis tutanağının 17’inci sayfasında bu tartışma şöyle yer alıyor:

“FAHRİ ÖRENGÜL- (Elindeki Kocaeli Gazetesi’ni göstererek) Bakın, Karaosmanoğlu saltanatı sürüyor. İsraf, 43 bin kişilik…

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU-Hangi gazete yazıyor onu?

FAHRİ ÖRENGÜL-43 bin kişilik kongre… 400 bin lira… Yanlış mı başkan? Kaç para harcadınız kongreye?

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU-Hangi kongre?

FAHRİ ÖRENGÜL-Sizin kongreniz… 43 bin kişilik kongre…

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU- (Fahri Örengül’ün elinde gösterdiği Kocaeli Gazetesi’ni işaret ederek) Hangi gazete? Ergenekon gazetesi mi?

FAHRİ ÖRENGÜL-Efendim?

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU-Ergenekon gazetesi mi?

FAHRİ ÖRENGÜL-Vallahi gazete gazetedir. Öyle gazete sizin tabirinizle olacak bir gazete değil!”

Karaosmanoğlu, özür dilemeli

Tutanaklar yalan söylemez.

Tutanak, tutanaktır…

Mecliste kimin ağzından hangi sözcük çıkarsa, aynen kayda girer.

Ben bu tutanağı 6 yıl sakladım.

Gün gelecek, bu suçlamasını İbrahim Karaosmanoğlu’nun yüzüne vuracağım diye.

Çünkü Ergenekon’un, emperyalist güçlerin kumpası olduğundan, gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkacağından adım gibi emindim.

Ne oldu?

İşte gerçekler ortaya dökülüverdi.

Biz buradayız…

Biz “hancı”yız, hep yerimizdeyiz…

İbrahim Karaosmanoğlu “yolcu” idi, geldi geçti.

İbrahim Karaosmanoğlu hep doğruluktan, dürüstlükten, vicdandan söz eder ya…

Pek çok kişiye olduğu gibi bize de borcu var.

Özür borcu…

Vicdanı varsa, gelsin özür dilesin!

“Ergenekoncu gazete” haa!

Biz buradayız başkan, sen neredesin?

O küfürbaz müteahhit oğluna da söyle, seni eleştirdiğim için sakın son attığı twite benzer bir twit atmasın, aynen iade ederim.

Daha görüşeceğiz…

İşte Ergenekon sürecinin en civcivli günlerinde, 22 Ocak 2010 tarihinde yazdığım o yazı;

Recep İvedik ve “darbe safsataları”…

Geçen gün yazmıştım.

“İki, maksimum üç günde bir gündem değişmezse, Türkiye’de bir gariplik var demektir” diye.

Üç günü bulmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratmakla görevli TARAF Gazetesi, hemen gündemi değiştiriverdi.

TARAF’ın önceki günkü haber başlıklarına bakın!

*“BİRİNCİ ORDU KOMUTANI ÇETİN DOĞAN CUNTASININ 2003 YILINDAKİ DARBE PLANLARINI TARAF GAZETESİ ELE GEÇİRDİ”

*”FATİH CAMİİ BOMBALANACAKTI”

*”KENDİ JETLERİMİZİ DÜŞÜRECEKTİK”

Silahlı Kuvvetler düşmanı yine aynı gazete, dünkü sayısında “Darbede 200 bin kişi tutuklanacaktı” başlığını atmıştı.

Artık bazı şeyleri tartışmayalım.

Şu, son derece açık ve net!

Türkiye’deki rejimi değiştirmek için yurt dışında senaryo yazıldı ve bu senaryo, yurt içindeki işbirlikçilerinin de desteğiyle oynanıyor.

Bu dehşet verici senaryonun içinde yabancı istihbarat servisleri de var.

Bazen bilgiler, değiştirilerek, çarpıtılarak başta TARAF olmak üzere, diğer yandaş medyaya da servis yapılıyor.

Hedef belli.

Devletin temel unsurlarını yıpratıp yok ederek, cumhuriyeti yıkmak.

Dikkat edin!

Hedefte; yargı, polis, üniversiteler, Türk Silahlı Kuvvetleri var.

Yargı, polis ve üniversitelerde büyük oranda işi hallettiler.

Şimdi tek hedef tahtası, Türk Silahlı Kuvvetleri…

Bu nedenle her gün “yalan tokmağı”nı tepelerine indirip duruyorlar.

Polis gücünü, asker gücüne karşı kullanıyorlar.

Bütün bu olup bitenler karşısında AKP Hükümeti’nin gıkı çıkmıyor.

Neden acaba?

Hükümet de mi bu kumpasın içinde?

Türk Silahlı Kuvvetleri, artık devletin bir parçası değil mi?

Yargı, polis ve üniversiteler; artık devletin temel unsurları sayılmıyor mu?

Devlet çöküp, rejim değişince ortaya çıkacak enkazın altında kendilerinin kalmayacağını mı sanıyorlar?

Yazık!

Üzerine çullandıkları Türk değil de, sanki Yunan Silahlı Kuvvetleri…

Tüm “şer güçler” ittifak halinde.

Dincisi, Kürtçüsü el ele!

Hedef, rejimin son kalesini ele geçirmek.

Artık gözümüzü açalım.

Olup biteni görmeyecek kadar kör, duyup anlamayacak kadar sağır olmayalım.

Dilimiz varsa, konuşalım…

Kalemimiz varsa, yazalım…

Görmez, duymaz ve yazmazsak, bu vurdumduymazlığımızın bedelini çok ağır öderiz.

Artık “Recep İvediklği” bırakalım.

Eğer olup bitenlere karşı “ciddi duruş” sergilemezsek, tekrar ediyorum, bunun bedeli çok ağır olur.”

(22 Ocak 2010)