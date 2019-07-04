Umut Vakfı’ndan ürkütücü KADIN CİNAYETİ raporu!

Umut Vakfı, önceki gün gazetemize bir mail gönderdi…

“İlk 6 ayda 272 kadın cinayeti, 222 ölü, 128 yaralı” başlıklı yazıda, kadın cinayetlerine yer verildi…

Umut Vakfı’nın kadın cinayetleriyle ilgili maili birlikte okuyalım;

“Geri kalmış ülkelerde kadın olmak zor…

Mustafa Kemal Atatürk kadınlara on yıllarca önce haklarını vermeye çalıştı, kadınlar evden okula, işe her alanda erkeklerle eşit haklara sahip olsunlar diye, demokratik haklarından yararlanabilsinler diye yoğun çaba sarf etti, ciddi inkılaplar yaptı…

TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK

Bugün kadın Türkiye’de pek çok Müslüman ülkeyle kıyaslandığında daha iyi koşullara sahip elbette…

Ama yine de; Türkiye’de de kadın olmak zor…

Ev kadını olsanız da, avukat, doktor olsanız da zor…

Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Kadın Birimi geçenlerde “Değişen Dünyada Aile” başlıklı Kadın İlerleme Raporu’nu yayımladı…

Söz konusu raporda; “kadın katliamlarının yüzde 60’ı aile üyelerinden biri tarafından işleniyor” saptaması yapıldı…

CİNAYETİ AİLE ÜYELERİ İŞLİYOR

Bu rakam eksik bile inanın…

Kadın cinayetlerinin yüzde 90’ına yakını emin olun aile üyeleri tarafından işleniyor istatistiklere baktığınızda…

Bu saptamalara tepki göstermek yerine “aile içi şiddet”in ilgili kurum ve kişilerce yapılacak toplantılarla ciddi bir şekilde masaya yatırılması gerek…

Belki de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyon kurulup, ciddi çalışmalar yapılması ve bu sorunla ilgili çözümün yolları irdelenmeli…

Hepiniz, hepimiz şahit olduk Balıkesir’de 27 Haziran 2019 günü yaşanan baba dehşetine… İnsan olan herkes bu vahşet karşısında iliklerine kadar ürperdi…

GENÇ KIZA 15 EL ATEŞ ETTİ

Eşiyle boşanma davası süren şiddet dolu, kızgın baba, karısına ulaşabilmek için kızının aracına GPS cihazı yerleştirmiş… Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya’dan Balıkesir’e giden kızını otomobille takip eden Mustafa Ali Yılmaz (67), önce Havran’da kızının arabasına arkadan çarpıp şarampole yuvarlamış ve yaralanmasına neden olmuş… Sonra da, arabadan indirip genç doktoru, annesinin nerede olduğunu sormuş… Belli ki, bilmiyorum yanıtını almış… Ve hiç acımadan kızına 15 el ateş ederek öldürmüş…

VERDİĞİ İFADE KAN DONDURUYOR

Ne canavarca işlenmiş bir cinayet…

Ki cinayetten sonra polise verdiği ifade de kan donduruyor:

“Annesi kahrolup, üzülsün diye öldürdüm…”

İğrenç…

Tam anlamıyla psikopat bir adam ve elinde ruhsatlı silah…

Ne dersiniz bu cinayette böylesine psikopat adama silah ruhsatı veren devletin payı yok mu sizce?

Gazetelerdeki fotoğraflarına baktığınızda, doktor olabilmek için babasının tüm engellemelerine rağmen üniversite sınavına giren, kazanan ve okuyan Gülnur’un gülünce yüzünde güller açtığını görüyorsunuz…

Ama o şimdi bir kadın cinayeti sonucu kara toprağın altında…

“KIZIMIN SOY İSMİ YILMAZ DEĞİL”

Annenin feryadı: Balıkesir’in Havran ilçesinde Babası Mustafa Ali Yılmaz’ın otomobiline GPS cihazı yerleştirerek Antalya’dan Balıkesir’e kadar takip ettikten sonra öldürdüğü doktor Gülnur’un cenazesi İzmir’de kılınan namazın ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı’nda defnedildi. Annesi Gülten Yozgatlı, “Kızımın soy ismi Yılmaz değil, benim soy ismimi, Yozgatlı olarak yazın” diye haykırdı.

272 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Ve 2019 yılının ilk 6 ayında meydana gelen 200’u silahlı 272 kadın cinayetinin 265’incisi olarak basına yansıdı Gülnur doktorun hınç dolu bir baba tarafından katledilmesi… Evet, 2019 yılının ilk 6 ayında; 83’ü tabanca, 49’i tüfeklerle, 68’i elektrikli testere dahil kesici aletlerle olmak üzere toplam 272 kadın cinayeti işlendi… Türkiye genelinde 61 ilde yaşanan bu kadın cinayetlerinde 222 kadın ve aile bireyi, kadının en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldü. 128 kadın ve aile bireyi de yaralandı…

İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

2019’un ilk 6 ayında 81 ilden 61’inde kadın cinayeti yaşandı.

Kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı il 49 olayla İstanbul.

18 kadın cinayetiyle Adana ikinci, 16 cinayetle İzmir üçüncü sırada…

Dördüncü sırada 11 olayla Bursa, beşinci sırada 9 olayla Konya gelirken 8’er olayla Kocaeli ve Diyarbakır altıncı sırayı paylaşıyor. Antalya, Aydın, Mersin ve Samsun 7’şer olayla yedinci sırada. 6 olayın yaşandığı Ankara sekizinci, 5’er olayın yaşandığı Batman, Malatya, Manisa, Osmaniye, Tekirdağ ve Urfa dokuzuncu, 4’er olayın yaşandığı Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon ise onuncu sırayı paylaşıyor…

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ İLLER

Diğer kadın cinayetlerinin yaşandığı iller de şöyle:

“3 kadın cinayeti: Bingöl, Bolu, Çorum, Edirne, Elazığ, Kayseri, Kütahya, Niğde, Sakarya.

2 kadın cinayeti: Afyon, Balıkesir, Bartın, Burdur, Denizli, Düzce, Erzurum, Kırıkkale, Kırşehir, Muğla, Ordu, Tokat ve Uşak.

1’er kadın cinayeti: Aksaray, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Giresun, Hakkari, Iğdır, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak.”

KADIN CİNAYETLERİNDE YABANCILAR

Suriye, Kuzey Irak, Afganistan gibi ülkelerden göç alan, Türkmenistan, Gürcistan, Moldavya gibi ülkelerden de kadınların çalışmaya geldiği Türkiye, yabancı kadın cinayetlerine de sahne oluyor…

2019 yılının ilk 6 ayında işlenen kadın cinayetlerinin 20’sinde çoğunluğu Suriyeli ve Afgan olmak üzere Iraklı, İranlı, Azeri, Filistinli, Gürcü, Türkmen ve Moldavyalı kadınlar cinayet kurbanı oldu.

Bu cinayetlerde çocuklar dahil 23 kişi öldü, yedi kişi de yaralandı…

2018 yılında 341 silahlı 477 kadın cinayeti yaşanmış, 391 kadın ve aile bireyi öldürülmüştü…

YÖNETİMLERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Umut Vakfı’nın hazırladığı Kadın Cinayetleri istatistiklerine göre, son 4 yılda meydana gelen bin 338’i silahlı bin 760 kadın cinayetinde sadece ölü ve yaralı mağdurlar olarak kayıtlara geçenlerin ve basına yansıyanların sayısı ise toplam 2 bin 195: Bin 559 ölü, 636 yaralı…

Evet Umut Vakfı olarak diyoruz ki; “Kadın Cinayetlerini önlemede yönetimlere büyük iş düşüyor… Eğitimden davalarda sürekli iyi hal uygulayan hukuka… Bakın Haziran ayının 30’uncu kadın cinayeti olarak basına yansıyan ve kayıtlarımıza geçen cinayete: İzmir’de cezaevinden izinli çıkan (yanlış okumadınız izinli çıkıyor adam) Göksel Sağlam (47) kendisinden boşanan Habibe Çevik (42) ile kardeşi Fatma Akdağ’ı (39) silahla öldürdü… Sizce adama resmen cinayet işleme izni verilmemiş mi?

CİNSİYET EŞİTLİKÇİ POLİTİKALAR

Çocukluk çağından itibaren cinsiyet eşitlikçi politikalarla kız ve erkek çocuklarının yetiştirilmesi, eğitim sisteminin bunu kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmez mi? Sadece kadınların iyi eş ve anne olması değil, erkeklerin eğitiminin de önemli olduğu ortada artık ve erkeklerin eğitimi kadın cinayetlerini azaltacaktır…” Kadın cinayetsiz iyi haftalar… Umut Vakfı

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Umut Vakfı’nın verilerini zaman zaman sizinle paylaşıyorum…

Vakfın kadın cinayetleriyle ilgili raporu gerçekten de çok ürkütücü…

2018 yılında Türkiye’de tam 440 kadın öldürüldü… 2019’un ilk 6 ayında 222 kadın öldürüldü… Önlem alınmazsa, yılsonuna kadar yine 400’ü bulacak…

Kırmızı kar yağarsa

Dilovası da il olur!

Gebze, yıllardır il olmak istiyor… Bir türlü bu emeline ulaşamadı… Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’den önceki gün ilginç bir çıkış geldi… Dilovası’nın il olası gerektiğini söyledi… Şahir, “Geleceğe baktığınız zaman limanlar, Osmangazi Köprüsü, 6 tane OSB…. Stratejik olarak düşündüğünüzde, 20 yıl 25 yıl sonrasını düşündüğünüzde burası il olmalı" dedi. Şayir, hayal görüyor… Kırmızı kar yağarsa, anca o zaman Dilovası il olur…

TARİH

5 TEMMUZ 2000

Kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan verilen 1 yıllık hapis cezası Yargıtay'da onaylandı. Necmettin Erbakan ömür boyu siyasi yasaklı oldu.

BİLMECE

Boynuzu var koç değil, Karaca desen hiç değil, sakalı var dede değil!

Cevap: Keçi

FIKRA

Eldiven

Temel'in eldivenle yazı yazdığını görenler sormuş:

- Niye eldivenli yazıyorsun zor olmuyor mu?

- Zorluğuna zor ama el yazımın tanınmasını istemeyrum…

GÜNÜN SÖZÜ

Karanlığa küfretmektense bir küçük ışık yakın daha iyi edersiniz.

(Andre Gide)



