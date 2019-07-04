CHP’de Kartepe’de değişimin ayak sesleri

Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul’u alan CHP’de uzun süre sonra ilk kez moraller bu kadar yüksek.

Yıllardan beri CHP’de, belli insanların emeklilik günlerini geçirdiği bir örgüt havası hakimdi.

Ne bir heyecan, ne bir yeni söylem ne de yeni bir siyaset üretmeye derman yoktu.

Haliyle, her seçim sonrası hüsran yaşıyordu.

İttifak ile seçime girmesine rağmen Kartepe’de Ak Parti’nin aldığı oyun ancak yarısını alabilmişti.

Dönemin ilçe başkanı Cumhur Karakadılar ile hem ilçe başkanlığı hem de başkan adaylığı döneminde eski görüntüsünden bir türlü uzaklaşamayan CHP’de, şu sıralar farklı şeyler olmaya başladı.

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CHP, Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı ile yeni bir şekle bürünmeye başladı. Bir önceki dönemle kıyas edildiğinde arada neredeyse dağlar kadar fark olan bu değişim, halkta da karşılık bulmaya başladı.

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Çiçeği burnunda ilçe başkanı Şeref Kırmızı, öncelikle sakin ve yapıcı görüntüsüyle CHP ile özdeşleşen kavgacı ve uyumsuz gibi algıları yıkmayı başardı.

Sadece CHP ile değil, toplumun her kesimiyle yakın diyalog kurabiliyor.

Geçtiğimiz ramazan ayında her gün bir başka mahallede vatandaşlarla iç içeydi. Genellikle belediye başkanını masalarında görmeye alışık olan Kartepeliler, bu yıl CHP’li bir başkanı hem camide hem de masalarında görmüş oldu.

Bunlar CHP’de hiç alışık olunmayan görüntülerdi.

CHP Kırmızı ile birlikte uyumlu ve diyaloğa açık bir başkan profili çiziyor.

Bu algı son derece önemli.

Çünkü CHP’liler de, Kartepeliler de hemen her programda kavga çıkartan bir başkan imajından bıktı.

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Kırmızı, seçimden sonra da halkın içinde olmayı sürdürüyor.

Yine partiye küsmüş ya da küstürülmüş isimlerle de temasa geçip onların gönlünü de kazanmaya çalışıyor.

enellikle seçimden seçime görmeye alıştığımız CHP kadrolarının bu denli hırslı ve istekli olduğuna ilk kez şahit oluyoruz.

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Bakın 31 Mart seçimlerinin ardından çok sayıda üye partiye kazandırılmış.

Başkan Şeref Kırmızı sakin, mütevazi ve uyumlu görüntüsüyle partide önü açılır ve başkanlığa devam ederse, bir sonraki yerel seçimlerde durum çok daha farklı olabilir.

Başkan Kırmızı, ben yaptım oldu ile değil, istişare ile karar almaya özen gösteren yapısıyla da partililerin gönlünde yer edinmiş.

Yönetimi kendisi yapmamasına rağmen herkesle uyumlu çalışarak olaysız bir şekilde süreci yönetmesini başarmış.

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Milletin değerleriyle barışık, klasik CHP anlayışı yerine daha kucaklayıcı ve kuşatıcı bir başkan profili Kartepe’de dengeleri çok rahat değiştirebilir.

Bunun en tipik örneğini İstanbul seçimlerinde gördük.

CHP Kartepe’nin bu saatten sonra net bir şekilde kararını vermesi gerekiyor.

Ya klasik bir anlayışla küçük olsun bizim olsun diyecek ve eski tas eski hamam yoluna devam edecek, ya da Şeref Kırmızı ile birlikte yakaladığı bu ivmeyi daha da ileriye taşıyacak.

Bu saatten sonra bu değişime engel olmaya çalışmanın partiye yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu düşünüyorum