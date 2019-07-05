Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tarihten gelen dostluk ve kardeşlik ilişkisidir. Dünyada çıkara dayalı olmayan sürdürülen tek ilişki budur.

Bir “Bir Millet İki ayrı Devletimizin” insanları olarak bu anlayış ile bu ilişkilerimizi her alanda kuvvetlendirmek hepimizin tarihe karşı borcumuzdur.

Bu düşünce ve anlayışla Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Merkezi’miz ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’muz birlikte önemli projeleri hayata geçirmek üzere bir misyon yüklenme amacı ile çalışıyor.

Bunun için iki kardeş ülkenin kurumları ile daha sıkı iş birliğini hayata geçirmekteyiz. Bize Sekapark’ta bu kültür merkezimizi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Kocaeli’ndeki diğer belediyelerimize ve destek veren Kocaeli halkına şükranlarımızı sunuyoruz.

Azerbaycan Vizyon Televizyonu ile Kültür Merkezi’miz ve federasyonumuz arasında bir protokol imzaladık. Türkiye’deki çalışmalarımızı Azerbaycan’da yayınlayacaklar.

Yine Kocaeli Televizyonu ile Vizyon Televizyonu arasında karşılıklı yardımlaşma ve haberleri yaygınlaştırma ve yayınlama amacı ile özel bir protokol imzalandı.

Kültür merkezimiz ve federasyonumuz adına Kocaeli Televizyonu arasında geniş amaçlı ve kapsamlı iş birliği için sürekli devam edecek bir protokol imzaladık.

Bu iş birliği çerçevesinde ilk ve geniş kapsamlı başlangıcından bugüne kadar faaliyetlerimizin çekimi kültür merkezimizde gerçekleştirildi. Kocaeli Televizyonu’na bu tarihi hizmetleri ve katkıları nedeni ile çok teşekkür ediyoruz.

DANIŞMA VE ONUR KURULU

İki kardeş ülke arasındaki ilişkileri genişletmek ve semereli duruma getirmek amacı ile bilgi, birikim sahibi ve de fedakarlıklarını esirgemeyecek gönüllü kişilerden oluşan şimdilik 50 kişilik Danışma ve Onur Kurulu oluşturmaktayız. En kısa zamanda yayınlayacağımız bu değerli dostlarımızın Kocaeli Televizyonu’nda programları ve tanıtımları olacaktır.

Bu programın ilki yarın Doç. Teymur Rzayev hocamızın kültür merkezimizde çekimi ile başlayacağız.

Yeditepe Üniversitesi hocası Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve madalya ile ödüllü Teymur hocayı zevkle dinleyip kendisini yakinen tanıyacaksınız.

Sinsi amaçlı örgütlenme

Son zamanlarda yıllara dayalı gizli amaçlarını gerçekleştirmek için gizli ve tehlikeli bir şekilde Ermeni Diasporası, Türkiye’de faaliyetlerini artırdığını duymakta ve görmekteyiz.

Yıllardır çıkardıkları gazeteye ilaveten yeni gazete çıkarma ve televizyon kanalı açma girişimleri yanında birçok gizli ve açık yoğun çalışma içindeler.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 ilimizi haritalarında gösterilerini hepimiz bilmekteyiz.

Özel eğitimli insanların girişimi ve parasal destek vererek buralardaki insanları örgütlenme içinde oldukları ve çeşitli vaatlerle kandırdıkları konuşuluyor.

Bu tip sinsi çalışmalar yarın tehlikeli bir boyut alabilir.

Tarih sinsi çalışmaların büyük zararlar verdiği örneklerle doludur.

Bu konu küçümsenmeden ve hafife alınmadan araştırıp önlem alınması gerektiğine inanıyoruz.