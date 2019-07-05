AFAD, ranta kurban mı ediliyor?

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, önceki gün gazetemize bir mail gönderdi.

“Bir kurum daha ranta kurban ediliyor: AFAD BAŞKANLIĞI” başlıklı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)’ın yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verileceği belirtiliyor…

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, konunun hassasiyetinden dolayı bir açıklama yaptı…

AFAD’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanmasını yanlış bir karar olacağını ifade ediyor…

DEPREM ŞURASI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın açıklamasını birlikte okuyalım, “1999 yılında yaşanan Marmara depremlerinden sonra 2004 yılında gerçekleştirilen “Deprem Şurası” ile 2008 yılında yapılan “Kentleşme Şurası”ında ki tartışmalardan sonra ülkenin afetlere karşı mücadele kültürünün geliştirilmesi, depremler başta olmak üzere afetlere karşı strateji ve eylemliliklerin belirlenmesi ile kurumlar arası eşgüdüm sağlaması amacıyla 2009 yılında 5902 sayılı kanunla büyük umutlarla oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) görev ve yetkileri tek tek elinden alınmaya devam ediyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TBMM’de görüşülmeye başlanan “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarının” 25’inci maddesinde yapılan düzenleme ile “6306 sayılı Kanunun 6. maddesine ilave edilen 6/A bendi ile getirilen “zemin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören yapıların bulunduğu alanlarda maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilir ve yaptırılabilir” hükmü ile günümüze kadar 7269 sayılı yasa gereği AFAD Başkanlığının sorumluluğunda olan iş ve işlemler elinden alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmektedir.

“KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM”

Yapılan bu düzenleme ile gerek deprem, heyelan, kaya düşmesi, su baskını, çığ gibi doğa kaynaklı afetler; gerekse patlama, yangın, kimyasal, biyolojik felaketler gibi teknolojik afetler konusunda uzman olmayan bir kuruma görev ve yetkilerin devredilmesini getiren bu düzenleme, kurumların kentsel imar rantının yönetilmesine kurban edilmesi amacıyla yapılmış olması nedeniyle kabul edilemez bir durumdur.

YETKİLERİ ELİNDEN ALINIYOR

Günümüze kadar 6306 sayılı yasanın 2. Maddesinin (ç) bendinde “Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı”, tanımlamasında ifade edildiği gibi AFAD Başkanlığından görüş alınarak gerçekleştirilen söz konusu işlemler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildikten sonra, 700 sayılı KHK’nin 196. maddesin gereğince “Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılan alan” şeklinde değiştirilmiştir. TBMM’de görüşülmeye başlanan “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarının” 25’nci maddesi ile AFAD Başkanlığının tüm bu yetkileri elinden alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmektedir.

BAŞKA KURUMLARA DEVREDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uzmanlık ve görev alanı içinde olmamasına rağmen “Deprem Yönetmelik Taslak Raporlarını” hazırlamasına ilişkin düzenlemelerin ortaya çıkmasından sonra, TBMM gündemine gelen “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile AFAD Başkanlığı’nın görevleri arasında bulunan önemli iş ve işlemlerin bir kez daha bu kurumun elinden alınarak başka kuruma devredildiği görülmektedir.

BİRİKİM VE TECRÜBE

Arka arkaya yapılan bu yasal düzenlemeler, ülkemizdeki afet ve acil durumlara ilişkin iş ve işlemlerin tek elde toplanması ve yönetilmesi amacıyla Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün büyük umutlarla! yine bu siyasi iktidar tarafından bundan yaklaşık on yıl önce birleştirilerek oluşturulan AFAD Başkanlığının aynı siyasi anlayış tarafından işlevsizleştirilmesine çalışılması anlaşılır ve kabul edilebilir bir durum değildir. Yılların birikim ve tecrübesi ile oluşmuş kamu kurumlarının görev yetki ve sorumluluklarını alt üst ederek, kapatma ve birleştirmeler ile kendince yeniden yapılanmaya gitmiş olan bu anlayış, şimdi de kendi yanlışı üzerine yeni yanlışlar inşa etmekte; daha fazla ihtiyaç duyduğu kentsel imar rantının yönetilmesi amacıyla yeni yasal düzenlemelere gitmektedir.

“TASARI GERİ ÇEKİLMELİ”

İnsanımızın sağlıklı ve güvenli, afetlere karşı risksiz bir alan ve yapılarda yaşamasına bilimsel ve teknik olarak hiç bir şekilde katkısı olmayacak; asıl olarak rantı tek merkezden keyfince yönetmeye hizmet edecek, Anayasanın mülkiyet edinme hakkı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1. No’lu Protokolünün 1. Maddesinde “Her gerçek ya da tüzel kişi, mülkiyetinden/malvarlığından müdahale edilmeksizin yararlanma hakkına sahiptir. Hiç kimse, kamu yararı uyarınca ve yasanın ve uluslararası hukuk genel ilkelerinin öngördüğü koşullara tabi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılması hali hariç, mülkiyetinden yoksun bırakılmayacaktır” hükümlerine açıkça aykırı olarak düzenlenen “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair olan Kanun Tasarısı” derhal geri çekilmelidir.”

RANTA KURBAN MI EDİLİYOR?

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, yaptığı açıklamayla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)’ın yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verileceği belirterek, buna karşı çıkıyor…

AFAD’ın çok başarılı çalışmalara imza attığı biliyoruz…

Bu kurumun daha güçlendirilmesi lazım…

Jeoloji Mühendisleri, AFAD Başkanlığının ranta kurban edildiği görüşünde…

Bakalım jeoloji mühendislerinin bu uyarısı dikkate alınacak mı?

Uyuşturucu kullanımı!

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Türkiye’de 2017 yılında Ceza infaz kurumuna giren 215 bin 761 hükümlüden, 6 bin 922 kişi Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işlendi. Türkiye’de 2017 yılında 15 bin 568 kişi Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlendiği belirtildi. Kocaeli’de 2017 yılında 138 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi. Kocaeli’de 2017 yılında Ceza infaz kurumuna giren 4 bin 409 hükümlüden, 138 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi. Kocaeli’de 2017 yılında 392 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işledi.

TARİH

6 TEMMUZ 1980

Çorum'da Mayıs sonunda başlayan olaylar Temmuz'un ilk haftasında iyice tırmandı. Gerilim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesiyle başlamıştı. Sağ görüşlüler Alevi ve sol görüşlülerin oturduğu mahallelere saldırdılar. 29 Mayıs-6 Temmuz arasında aralıklarla devam eden olaylarda 48 kişi öldü.

Bilmece

Bir elmayı yerken kurt bulmaktan daha kötü olan nedir?

Cevap: Yarım kurt çıkması

Fıkra

Leyla ile mecnun!

Temel bir gün karısı Fadime ile film izlemeye gitmiş. Gişedeki görevliye iki pilet lütfen demiş. Gişedeki kadın “Leyla ile Mecnun” için mi demiş. Temel hayır daa Fadime ile penum için demiş.

GÜNÜN SÖZÜ

Toprak gibi olmalısın! Ezildikçe sertleşmelisin! Seni ezenler sana muhtaç kalmalı! Hayatı sende bulmalı. (Can Yücel)