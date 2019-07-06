Mutluluğa giden yolu merak ediyor musunuz?

İnsanlar mutlu olmalı…

Yaşamdan keyif almalı…

Depresyondan uzak durarak aldığı her nefesin değerini bilmeli…

Mutluluğa giden yolların neler olduğunu merak ediyorsanız Spiritüel Gelişim Danışmanı Gülnur Ünal’ın önerilerine kulak verin.

10 maddede keyifli bir yaşamın sırrını veren Gülnur Ünal’a göre yapılması gerekenlerden bazıları, doğayla barışmak, sevdiğini göstermek, kendine karşı dürüst olmak ve paylaşmak.

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Her türlü değişime karşı kişilerin kendi benliklerini “uyanık” tutmaları gerektiğinin altını çizen Gülnur Ünal, “Önemli olan değişimlere uyum sağlamak için hayatımızda hep yapmamız gerekenlerdir. Bunları uygularsak mutluluğu daha kolay yakalarız. Böylece geçişlerden en az şekilde etkileniriz” dedi.

Spiritüel Gelişim Uzmanı Ünal, herkesin ruhunun huzuru ve mutluluğu için dikkat etmesi gereken 10 adımı sizler için anlattı:

1- KENDİNİZE DÜRÜST OLUN

İnsan kendi varlığına karşı ne kadar dürüst olursa karşısındaki kişilerden de aynı derecede dürüstlük görür. Kendinize karşı dürüst olup olmadığınızı ölçmek için aynanın karşısına geçin. Korktuğunuz ve kabullenmekte zorlandığınız konularda kendinize sorular sorun. Yanıtladıktan sonra “emin misin?” diye tekrarlayın. Kabul ettiğiniz gerçekleriniz sizi daha kendine güvenen bir bireye dönüştürecek, böylelikle çevrenizin de size olan saygısını arttıracaktır.

2-HAYATIN AKIŞINA GÜVENİN

Hayat belirli bir akış içerisinde ilerler. Biz ne yaparsak yapalım bizden daha üstün bir güç olan “evren” vardır. Elimizden gelenin en iyisini ve doğrusunu yapıp geri kalanları evrene bırakmalıyız. Bu da akışa güvenmekle olur. Hayatı sürekli değiştirmeye çalıştığınızda çabanız karşılık bulmayabilir. Bu da sizde mutsuzluk yaratır.

3-SİZE HUZUR VERENLERLE VAKİT GEÇİRİN

Yanında rahat hissettiğiniz aile yakınlarınızı, arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi belirleyin. Size önyargıyla bakmayacak, söylediklerinizi anlayacak kişilerle görüşün. Paylaşımlarınızı arttırın. Huzur, kalabalıklar içinde en çok aradığımız duygudur.

4-SEVGİNİZİ GÖSTERİN

Yaşamda bütün ihtiyacımız sadece ve sadece sevgidir. Sevginizi gösterdikçe insanların da size olan sevgisini daha rahat ifade ettiğini görecek ve mutlu olacaksınız.

5-PAYLAŞIN, PAYLAŞIMCI OLUN

Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir dünyada yaşıyoruz. Kişilerin sahip olduklarının asla yetmediği bir düzen hüküm sürüyor. Oysa paylaşmak insanın ruhuna iyi gelir. Sizde fazla olanları dağıtın, eşyalarınızı verin. Karşınızdakinin mutlu olduğunu görmenin hazzı hiçbir şeye değişilmez.

6-DÜZENLİ OLARAK OLUMLAMALAR YAPIN

Her gün kendi kendinize güzel sözler söylemeyi bir alışkanlık haline getirin. Özellikle “Hayatımda her şey yolunda” cümlesini tekrarlamak yaşam enerjinizi yükseltecek ve sizi motive edecektir.

7- RUHUNUZA VAKİT AYIRIN

Unutmayın ki sadece bedenin değil ruhun da arada sırada dinlenmeye ve vakit ayrılmaya ihtiyacı vardır. Hayatın yoğunluğundan sıyrılıp zaman buldukça kendinizi ve ruhunuzu dinleyebilmek için yalnız kalın.

8-SÖZCÜKLER BÜYÜDÜR

Kelimelerinizi doğru seçin: Sözcüklerin gücü vardır. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Sarf ettiğiniz her sözcük bir büyüdür. Evren konuştuğunuz cümleleri deyim yerindeyse “saf bir şekilde” algılar ve kabul eder. Bir süre sonra belki de hiç istemedikleriniz gerçekliğiniz haline gelir. Konuştuklarınızın olabildiğince pozitif olmasına dikkat edin.

9-DİKİZ AYNASINA BAKMAYIN

Geçmiş de gelecek gibi bize aittir. Yıllar önce yaptıklarımızdan ötürü kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Hayat asla dikiz aynasına bakarak yaşanmaz. Önemli olan aldığımız kararları oldukları gibi kabul etmek ve geleceğe güvenle adım atmaktır.

10- YEŞİLLE BARIŞIN VE SPOR YAPIN

Doğa insana huzur ve mutluluk verir. Ağaçlar arasında yürüyün; isterseniz çimler üzerine uzanın ve gökyüzünü seyredin. İşten, evden vakit bulun ve mutlaka spor için kendinize zaman ayırın. 24 saat içinde yarım saat çok büyük bir zaman dilimi değildir, ancak sizin mutlu olmanıza yardımcı olur. Çünkü egzersiz yapmak beyindeki mutluluk hormonunu harekete geçirir.

MUTLULUKLA ANLAMLI İLGİLİ SÖZLER

-Mutlu olmak istiyorsan gururu bırak, gönüller almaya bak. (Mevlana)

-Mutluluk bir tercihtir. (Steve Chandler)

-Mutluluğu ara, sakın ondan vazgeçme. (George Sand)

-Mutluluğun, her zaman dostları vardır. (Euripides)

-Mutlu insanlar, hiçbir zaman mutluluğa doymazlar. (Heredotos)

-Her saadet, ızdırapla satın alınır. (Alexandro Manzoni)

-İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır. (Napoleon Bonaparte)

-Gerçekten mutlu olanlar, iyi insanlardır. (Frederic Amiel)

-Başkalarına mutluluk sağlayabilen adam, mutludur. (Denis Diderot)

-İnsan, kendi saadetinin mimarıdır. (Henry David Thoreau)

-İnsanlar, akıllarına koydukları kadar mutlu olurlar. (Jackson Brown)

-İnsan mesut olduğu zaman, daha iyi kalplidir. (Oscar Wilde)

Türkiye’de kaç üniversite var?

Ajans Press’in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde toplam 7 milyon 740 bin 502 öğrencinin yüksek öğretim gördüğü saptandı. Öğrencilerin 4 milyon 420 bin 699’unun lisans eğitimi aldığı kaydedilirken, 2 milyon 829 bin 430’unun ön lisans, 394 bin 174’ünün yüksek lisans, 96 bin 199 öğrencinin ise doktora eğitimi aldığı gözlemlendi. Eğitimin gelişimi ve sürdürülebilirliği adına her geçen gün sayıları artan mevcut üniversitelerin adedinin ise 73 vakıf olmak üzere 5’i vakıf MYO, 129’u da devlet olarak toplam 207 adet olduğu kaydedildi.