Sahilde, bayanlar gezmesin mi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’e 10.5 kilometre uzunluğunda çok güzel bir sahil yürüyüş yolu yapmış. Sadece Karamürsel değil, bu sahil yolundan Karamürsel’e gelen kişiler de istifade ediyor.

Güzel olmasına güzel de, bu güzel yolda gece yürüyüşüne çıkmak hele de aileler için işkence!

Neden mi?

Önce, hava karardığında Karamürsel merkezden Dereköy’e doğru giderken sahilde taşların üzerine oturmuş kimi balıkçıların, kimi BİRACILARIN oturduğunu görürsünüz.

Balıkçılar oltalarına akılacak balıkları beklerken, biracılar biralarını yudumlar.

Bunların hepsi normal dersiniz.

Öyle mi?

Değil…

Çünkü biracıların dilleri, yudumlarını bitirdiğinde çözülüyor.

Başlıyorlar yoldan geçen (özellikle) bayanlara laf atmaya!

Bir ara aklınıza “Bu sahilde sadece erkekler mi gezecek? Bayanların, genç kızların gezme hakkı yok mu?” sorusu geliyor.

Açıkhava meyhanesinde kafayı bulan delikanlıya göre, YOK (!)

“Olur mu böyle şey” demeyin. Ne yazık ki bunlar oluyor…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sahilde “GÜVENLKÇİSİ” VAR. Bu güvenlikçiler daha çok Karamürsel merkez bölgesini kontrol ettiklerinden Dereköy yönüne gitmiyor.

Sahilde güvenliği sağlamak için emniyetin motorlu polis ekipleri de görev yapmakta. Lakin bu kontroller de açık hava meyhanesinde kafayı çekenlerin halkı rahatsız etmelerine mani olamıyor.

Anlayacağınız Karamürsel sahilinde özellikle hava karardıktan sonra yürüyüş yapmak genç bayanlar hele de yalnız bayanlar için korku verici. Güzelim sahil bandında bulunan elektrik direklerinde bazı aparatlar bile sökülmüş, oturma bantlarına ve bazı alanlara çirkin yazılar yazılmış…

Yazık, günah değil mi?

Gelinlik genç kızlarımız, lise talebesi kızlarımız hava karardıktan sonra bu sahilde biracı tacizi korkusundan gezemeyecek mi?

Tabi gezecekler…

Ama ne zaman?

İlgili ve yetkililer sahili mekan tutmuş BİRACILARA müdahale edip sokakta içki içmenin YASAK olduğunu anlatıp mani olduğu zaman…

Güvenlik elemanlarını daha sık sahilin tamamını kontrol etme görevi verildiğinde…

Güvenlikçiler motorize edildiğinde…

Bayanlara sataşanlar, lafla da olsa taciz edilenler cezalandırıldığında…

Genç kızlarımız, bayanlar bu sahilde istedikleri gibi özgür gezebileceklerdir.