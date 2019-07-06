Baldırı kara bitkisi

Saygıdeğer okuyucularım;

Baldırı kara bitkisinin Latincesi, “Adiantum” olarak geçmektedir. İnce, zarif ve gösterişli yaprakları ile oda ve salonların süslenmesinde kullanılan eğrelti (fujer) otlarından bir saksı çeşididir. Yaprak çürüntüsü, funda, dere kumu topraklarının aynı ölçüde karıştırılmasından meydana gelen toprak harcından hoşlanır. Bulunduğu yerin sıcak ve nemli olmasına dikkat edilmelidir. Kireci az olan sularla sulanmalıdır. Sulama suyuna ara sıra fenni gübre katılmalıdır. Yaprakları kesilerek çiçek buketlerinin süslenmesinde kaba yapraklı kuş konmaz gibi kullanılır.

Baldırı kara, ev içinde köklü dip sürgünlerinin ana bitkiden ayrılmasıyla çoğaltılır. Ayrıca adiantum yapraklarının altında meydana gelen ve ispor adı verilen tohumlar ile de çoğaltılabilir. Bunun için yaprakların alt yüzünde olgunlaşan isporlar toplanır. Saksılara serpme dikilir; üzerleri toprakla örtülmez. Su püskürtülerek devamlı bir şekilde nemli ve sıcak tutulur. İsporların çimlenmesiyle meydana gelen fideler, dört veya beş santim boylanınca fincan saksılara alınır. Bu üretme şekli ağustos, eylül aylarında yapılır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...