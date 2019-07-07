İhbarı sitemizde yayınladık yetkililer hemen harekete geçti

Gazetemizin 0 530 545 44 35 nolu WhatsApp ihbar hattına her gün onlarca ihbar geliyor…

Kimisi telefon ediyor, şikayetini bildiriyor…

Kimisi olayın fotoğrafını çekiyor, bize gönderiyor…

Önceki gün de Gölcük’ten WhatsApp ihbar hattımıza bir şikayet geldi…

KANALİZASYON SORUNU

Gölcük Atatürk Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi sakinlerinden biri, WhatsApp ihbar hattına bir ihbarda bulundu.

İhbar hattımıza gönderilen görüntülerde, kanalizasyonun dereye verilmesinden dolayı oluşan kirlilik ve çirkin görüntü göze çarptı.

Rıfat Ilgaz Mahallesi sakinleri bu durumdan dolayı şikâyetçi olduklarını, fakat başvurdukları hiçbir yerden olumlu sonuç alamadıklarını söylediler…

ŞİKAYETİ SİTEMİZDE YAYINLADIK

"Gölcük Atatürk Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde Dereyi kanalizasyona verdiler, kimse ilgilenmiyor" şikâyetini değerlendiren internet editörümüz Barış Yahya Çinçin, gelen ihbarı kocaeligazetesi.com.tr’de yayınladı.

İHBAR HATTIMIZI ARAYIN

Haberin internet sitemizde yayınlanmasından sonra yetkililerden hemen hamle geldi.

Bölgede çalışmaların başladığı ve vatandaşın bu durumdan dolayı memnuniyet duyduğu öğrenildi.

Siz de gazetemizin 0 530 545 44 35 nolu WhatsApp ihbar hattını arayarak, şikayetlerinizi bize bildirebilirsiniz.

Biz de şikayetlerimizi gerek internet sitemizde, gerekse gazetemizde yayınlayayım…

Sorunun çözümüne katkı verelim…

Esnaf Odaları kalesine gol attı

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği, önceki gün Büyükşehir’in iştiraki olan Antikkapı Restoran’da ile bir indirim protokolü imzaladı… Protokole göre oda üyelerine Antikapı Restoran’dan indirim yapılacak… Enteresan bir protokol… Esnaf Odaları, resmen kendi kalesine gol attı… Oda Başkanı Kadir Durmuş’un böyle bir protokolün altına imza atmasına, oda üyelerinin büyük bir çoğunluğu tepkili…

Ulaşlı halkına PTT müjdesi!

Bilindiği gibi Ulaşlı’daki PTT şubesi kapatılmıştı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, konuşla ilgili önceki gün Kocaeli PTT Baş Müdür Yardımcısı Turan Gür ve İşletme Müdürü Avni Oruçlu ile yaptığı toplantı yaptı… Görüşme olumlu sonuçlandı ve Ulaşlı’daki PTT şubesinin yeniden açılmasına karar verildi. PTT, bölge halkına hayırlı olsun.

CHP’li Akar, trafik sigortasına dikkat çekti

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, trafik sigortasıyla ilgili bilgi verdi… Akar, yaşanan ekonomik krizin her sektörünü vurduğunu, ülkemizde son 4 yılda trafik sigortası yaptıran araç sayısında büyük düşüşün yaşandığını söyledi. Ülkemizde 23 Milyon aracın bulunuyor… Akar’a göre her yıl trafik sigortası yaptırmayan araç sayısının giderek arttığını, son olarak bu rakamın 8 Milyon olduğunu belirtti. Akar, 2 milyon 583 bin olan kaskolu araç sayısının bu yıl 2 Milyon 422 bine indiğini, bir başka değişle 160 bin araç sahibinin kasko yaptırmaktan vazgeçtiğini söyledi. Artan sigorta ücretleri kasko bedeli ve benzin fiyatlarının vatandaşa yansımasının garajdan araçları çıkarmamaya dayandığını, köprü ve tünel geçişlerindeki araç sayısının geçen yıla göre yarı yarıya azaldığını, 2019 yılının ekonomik bedelinin de çok ağır olacağını belirtti. Akar’a katılıyorum, birçok kişi özellikle araçlarını kasko yaptırmaktan vazgeçiyor... Zira, fiyatlar sürekli artıyor…

Resim

Akar

Xxxxxxxxxx

LOGO YANNNNNNNNNNNN

Alikahya’daki

PİS KOKU!

İZAYDAŞ’ın Alikahya’ya yayılmasıyla, bölgenin dengesi değişti… O bölge, sürekli kokuyor…

Bu koku bilindiği halde, bir de o bölgeye Kocaeli Stadyumu yapıldı… Maça gidenler, kokudan maça gittiğine bin pişman oluyor… Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Alikahya’dan tanıdığım her telefon numarası aradığında, içim cız ediyor, yine koku mu diyorum kendi kendime. Ama bu işi çözeceğiz” diyor… Büyükakın, bu sorunu bir an önce çözse iyi olur, zira konuyla ilgili gazetemize de çok şikayet geliyor…