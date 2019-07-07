Suriyeli kadınlar tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşamaktadırlar. Yurdunu terk etmek zorunda kalan bu kadınların omuzlarında büyük bir yük var. Savaştan kaçalım derken sığındıkları ülkelerde çok daha acı olaylarla karşılaşmaktadırlar.

Suriyeli kadınlar bazen ailelerinin geçimini sağlamak için daha büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Sokak başlarında kucaklarında çocukları ile birlikte sabahtan akşama kadar kar kış demede dilenen Suriyeli kadınları görmekteyiz. Kimimiz acıyarak sadece bakıyoruz, kimimiz cebimizden çıkardığımız beş, on kuruşu verirken onlara olmadık hakaretler ediyoruz. Sanki onlar suçluymuş gibi davranıyoruz. Oysa onların hiçbir günahının olmadığını gayet iyi biliyoruz.

Suriyeli kadınların cinsel şiddete maruz kalmaktadırlar. 2013 yılında 6 bin Suriyeli kadının cinsel tacize uğradığı belirtilmektedir. Bu sayının bugün daha da arttığını söyleyebiliriz.

İlticaya zorlanmak zorunda bırakılan Suriyeli kadınlar üzerinde çok çeşitli baskılar var. Bunların başında çocuklarının yeme ve barınma ihtiyaçlarını gidermek için çabalamalarıdır.

Bugün ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeli var. Bu sayınını gelecekte daha da artacağı belirtilmektedir. Gelecekte bugünün çocuklarının bu topluma nelere mal olacağını bilmek için kahin olmaya gerek yok. Bu çocuklar yarının suçluları olacaktır. Bu anlamda devletin şimdiden buna bir çözüm bulması gerekmektedir.

Suriyelilerin ülkemizdeki sayısı arttıkça ülkemizin toplumsal barışının zedeleneceğinden de korkuyorum. Zaman zaman bazı bölgelerde bizim insanımızla Suriyelilerin kavgalarını televizyon ekranlarından öğreniyoruz. Düşünün bir kere ülkede Suriyeli nüfusun 7 veya 8 bine dayandığını. İşte o zaman toplumda bir iç çatışmanın olması kaçınılmaz olacaktır.

Devletin bu konuda şimdiden bazı tedbirler alması bir zorunluluk halini almıştır. Suriyelilere tanınan bazı ayrıcalıklar veya onlara maddi yardım yapılması bizim insanımız tarafından iyi karşılanmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanının Suriyelilere 35 milyar harcama yaptık demesinin toplumda daha büyük bir infial yarattığını da unutmayalım. Suriyeliler hastanelerde bedava muayene olurken, çocukları sınavsız üniversitelere girerken, maddi yardım alırken, vergiden muaf tutulurken benim vatandaşımın bunların hiçbirinden yararlanması toplumda Suriyelilere karşı haklı bir tepki oluşturuyor.

Her zaman ve her yerde olduğu gibi yine çileyi kadınlar ve küçücük çocuklar çekmektedir. Umarım bizim horladığımız, bazen öfke ile baktığımız Suriyeli kadınlar bir gün ülkelerine döner ve evinin sultanı olurlar.

Onların da kadın olmaya hakları var.