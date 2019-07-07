Ara bulucular devrede

İki yeni lider adayımız var; Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu…

İkisi de parti kuruyor anlayışı hakim oldu. Daha sonra bir el devreye girdi, Abdullah Gül desteğini zaten almış olan Babacan ve Davutoğlu’nu bir araya getirmenin derdine düştü.

Daha sonra ise ikinci, belki de en aklıselim el de, bu kez Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Babacan-Davutoğlu hareketinin arasını bulmaya çabalamaya başladı.

Bu aklıselim tarafa göre birleşmeyi başarmaları durumunda Babacan-Davutoğlu ikilisi önemli bir yol kat edecek. Ancak bu durum kısmen AK Parti’nin zayıflaması anlamına gelecek.

Bu durum haliyle 2002 yılından bu yana yapılan tüm güzel çalışmaların, geleceğe yönelik atılan tüm adımların birden yok olmasına sebep olabilir. İşte bu yüzden, yani kazanımların yok edilmemesi anlamında Erdoğan, Babacan, Davutoğlu ve belki de Abdullah Gül’ü yeniden bir araya getirmenin gayreti içindeler…

Fakat bu ikinci elin ortadaki duruma göre her iki taraftan da beklentileri ve yapmasını istedikleri bazı özel hususlar var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan…

ABDULLAH GÜL’DEN İSTEKLER…

Cumhurbaşkanlığı yapmış bir siyasi sima olarak makamın ağırlığını taşıyacak tutum sergileyeceksin…

Bir daha asla, el altından ya da görünürde hali hazırdaki güçlü varlığını sürdüren AK Parti hareketini zedeleyecek herhangi bir tavır içinde olmayacak, AK Parti gerçeğine rağmen muhalefet partileri ile pazarlık masasına oturmayacaksın…

BABACAN-DAVUTOĞLU TARAFINDAN İSTEKLER:

Yeni parti kurma çalışmalarından bir an önce vazgeçeceksiniz…

AK Parti hareketini ve millet nazarındaki hareketin tabii lideri Tayyip Erdoğan’ı zayıflatacak tavır ve davranışlardan uzak duracaksınız…

Erdoğan’ın tabandan tavana teşkilatını, kundaktaki bebekten en yaşlısına kadar her bir vatandaşını yeniden kucaklaması için zemin teşkil edeceksiniz…

(Babacan’a) İstediğin bütün yetkilerle donatıldığın ve verilen her görevi nefis yapmadan yerine getireceksin…

VE ERDOĞAN’DAN İSTEKLER…

Bir defa en başında “Partili Cumhurbaşkanı” düşüncesinden vazgeçeceksin. Partili bir Cumhurbaşkanı olarak, başka partinin genel başkanlarına yönelik kullanılan ağır sözlerin vebalini ve sebep olduğu zararları hatırlayacaksın…

Yüzünü yeniden milletine dönecek, toplumu ve partini kucaklayacaksın…

2002 seçim sürecindeki güveni yeniden tesis edeceksin…

Teşkilatında genel bir temizlik yapacaksın. Ranta, karanlık ilişkilere, olumsuz taraflara bulaşan kim varsa hepsine yol vereceksin…

Herhangi bir platformda yeni parti ile gündeme gelen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkında olumsuz tek bir kelime kullanmayacaksın…

Teslimiyetçi değil, demokratik bir yönetim anlayışını benimseyeceksin…

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Ve bu bahsettiğim elin içinde, ülkenin geleceğine yön vermek adına büyük sorumluluk üstlenmiş isimler bulunuyor.

Peki…

Bu kadar ayrılığa rağmen bahsettiğimiz isimler yaniden bir araya gelebilir mi dersiniz?

Biz yüzde 20 diyelim, belki Allah daha fazlasını nasip eder…