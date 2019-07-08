Ergenekon Davası utanç belgesidir

Ergenekon Destanı…

Göktürkler'in türeyişini anlatan bir Türk destanı olarak kabul edilir. Genel olarak, düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan Türklerin, Ergenekon Ovası'nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışmalarını anlatır.

Biliyorsunuz 12 Haziran 2007 tarihinde İstanbul Ümraniye’deki bir gece konduda 27 el bombasının ele geçirilmesi ile başlayan ve içersinde genel kurmay başkanımız İlker Başbuğ’un da bulunduğu ordunun ana kademesinde bulunan askerler ile Tuncay Özkan gibi gazetecileri hedef alan bu davada suçlama;’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ iddiasıydı.

Davanın ilk zamanlarında dönemin başbakanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “bu davanın savcısıyım” diyerek yargıya kanaitini açıkladığı, dönemin ana muhalefet lideri Sayın Deniz Baykal’ ın da ben bu davanın avukatıyım diyerek davanın hatalı olduğunu ifade ettiği bilinir.Düşünebiliyormusunuz ? Birileri kutsal dinimizi kullanarak ülkemizde siyasi iktidarlardan destek alarak devletin iç işlerinden yargısına kadar tüm devlet kademelerini ele geçirererek devletimizi içerden çökertmeye başlayacak.Bu amaçla NATO’nun ikinci büyük ordusu olan Türk silahlı kuvvetlerinin buna direnen ana kademesi hakkında hile ve uydurma delillerle dava açacak,adını da dalga geçer gibi tarihteki hileyi andırır biçimde çekinmeden özellikle Ergenekon koyacak, Ordumuzun genel kurmay başkanı dahil ana kademe subayları müebbet hapse mahkum olacak, insanlar ceza evlerinde hastalanarak bakımsızlıktan ve intihar ederek ölecek. Görevi adaleti sağlamak ve devletimize gelecek tehditleri önlemek olan siyasi iktidar, büyük bir aymazlıkla bu hileyi anlamayarak ben bu davanın savcısıyım diyerek bu yapılanlara destek verecek!

İktidarın bu hain düzeni geç de olsa anlaması üzerine yaşanan iç çatışma sonrası da ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimini yaşayacak ve devletin ana kademelerinin gerçekten nasıl ele geçirildiği ancak bu aşamada iyice anlaşılacak.İş işten geçtikten sonra da bu davada beraatler gelmeye başlayacak.

Bütün bu süreç bize ülkemizde siyasi iktidarların,ne kadar eksik çalıştığını ama isterse yargıya ne kadar egemen olduğunu,bugün de bu egemenliğini devam ettirebileceğini, İslam dünyasında dini afyon gibi kullanarak sömürü düzenini sürdüren emperyalizmin ülkemizde her zaman iç işbirlikçilerini bulduğunu,dinin siyasete alet edilmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Evet ergenekon davası çöktü, ama bu dava ile esasında emperyalizm ordumuzu ve devlet kademelerini tahrib ederek amacına ulaştı .Bu yaşananlar bize büyük Atatürk’ün tarih boyunca bizi içerden çökerttiler buna dikket etmek gerekir, kutsal dinimizin siyasete alet edilmemesi gerekir şeklindeki sözlerini yeniden hatırlatıyor..

Ergenekon davasındaki beraatler bizleri aldatmasın, Ergenekon aslında ordumuzu ve devleti tahrip anlamında büyük ölçüde amacına ulaştı. Ergenekon davası ne yazık ki Türk siyasi ve adli tarihinde utanç tablosu olarak yerini alacak.Bilinmelidir ki bu gidişle ülkemiz hala yeni ergenekon türü olaylara gebe.Çare Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş genlerini hayata geçirmek,tamamlanmamış aydınlanma devrimini tamamlamaktır.Umarım yaşananlardan ders alınmıştır.