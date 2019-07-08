Kocaeli’yi tanıtıcı 5 dakikalık film çekiliyor!

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, önceki gün İzmit Ramada Otel’de görevde olduğu iki yılı değerlendirdi…

Aksoy, Kocaeli’nin tanıtımıyla ilgili bir tanıtım filmi çektiklerini söyledi…

Kocaeli’nin birçok bölgesinde çekilecek filmin toplam süresinin 5 dakika olacağını ifade etti…

FİLMİN ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI

Kocaeli Valiliği öncülüğünde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğinde Kocaeli’nin tanıtımının yapılacağı film çekimleri başladı…

Tanıtım filmiyle ilgili önceki gün bir haber ve fotoğraflar servis edildi…

Sanayi kenti algısına sahip Kocaeli’nin aslında sanayisinin yanında doğal ve tarihi yapısının daha zengin olduğunu vurgulamak ve bu değerleri ön plana çıkarmak üzere düşünülen ‘Doğa ile Teknoloji’nin Uyumlaştığı Yer Kocaeli’ konseptiyle ‘Kocaeli’yi Keşfet” konulu tanıtım filmi için start verildi.

Ankara’dan gelen özel bir tanıtım ajansı tarafından gerçekleştirilecek olan çekimler 10 gün sürecek.

İLK GÜN; KANDIRA’DA

Bir fotoğraf tutkunu ile iş adamının Kocaeli’de yollarının kesişmesiyle başlayan serüven kapsamında ilimizin toplam 45 noktasında çekimler gerçekleşecek.

Programın ilk günü turizmin ilimizdeki başkenti Kandıra’da yapıldı.

Kandıra’nın eşsiz sahillerinde gerçekleşen çekimleri baştan sona takip eden İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen’in yanı sıra aynı gün Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ile Kefken liman Başkanı Yakup Koçak da eşlik etti.

FENOMEN VE İŞ ADAMI

Kocaeli Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen tanıtım programı, Marka sponsorluğunda hayat buluyor. İlimizi birçok alanda tanıtacak olan film Semih Aşula yönetmenliğinde son teknoloji ve 4K kalitesiyle kayda alınıyor.

Özellikle drone çekimleri Kocaeli’yi farklı bir bakış açısıyla tanıtıyor.

DOĞA VE TARİH GEZİSİ

Belgesel formatından farklı olarak senaryolaştırılan filmde; doğa ve tarih gezisi yapmak üzere ilimize gelen bir sosyal medya fenomeni fotoğrafçı ile bir iş adamının iş, tarih ve doğa alanlarında 2 günlük Kocaeli gezisini kapsıyor.

Film boyunca farklı mekânlarda göreceğimiz oyunculardan iş adamı iş ve doğa gezisi, fotoğrafçı ise doğa ve tarih gezisi yapacak ve bazen de oyuncuların yolları kesişecek.

Film, montaj sorası birçok fuarlarda, hava alanlarında gösterilerek, Kocaeli’nin tarihi ve turistik yapısına büyük katkı sunacak.

Öte yandan arama motorları ve sosyal medyada da bu filme rahatlıkla ulaşılacak.

**

Kocaeli Valiliği’nin bu Kocaeli’yi tanıtıcı filmi, ilimizin tanıtımına büyük katsını olacağı düşüncesindeyim…

5 dakikalık süre de yeterli…

Zira, filmin süresi uzadıkça, dikkatler dağılıyor…

Gülümse İzmit!

“Gülümse İzmit” sloganıyla seçime giren ve kazanan CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e bu slogan uğurlu geldi… İş başına geçen Hüriyet, İzmit Belediyesi’nde temizlik araçlarını yenilendi. Temizlik arabalarının üzerine de “Gülümse İzmit” sloganı yazıldı… Hürriyet, güzel hizmetler verirse, araçların üzerindeki slogan, vatandaşın sempatisini kazanacak, iyi hizmetler verilmezse, bu slogan tepkilere neden olacak.

Mektup işe yarar mı?

Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen, TBMM’de sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2’den 3+1’e düşürülmesiyle ilgili önceki gün basın toplantısı düzenledi… Tepkilerini dile getirdi… Sendika yetkilileri, “Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir” dediler… Toplantı sonrasında PTT’ye giderek bütün milletvekillerine mektup gönderdiler. Şimdiye kadar vekillere gönderilen mektuplar, pek işe yaramadı. Zira, AKP’li vekiller, TBMM’ye ne gelse, parmak kaldırıyorlar…

Yürüyüş Yolu’nda

80 adet çınar var!

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay İzmit Yürüyüş Yolu’ndaki bir çınar, arabanın üzerine devrilmişti. Sürücü, kıl payı kurtulmuştu… Bu kaza sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti ve İstanbul Üniversitesi işbirliği yaptı… Bu işbirliğiyle çınar ağaçları tedavi edilecek… Verilen bilgide Yürüyüş Yolu’nda yaşları 120 – 140 arasında değişen ve 1.50 - 2 metre gövde çapı bulunan 80 adet tescilli ağaç bulunduğu belirtildi… Şunu da unutmamak lazım, çınar ağaçları İzmit’e ayrı bir hava katıyor…

TARİH

9 TEMMUZ 1993

İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'nda bir patlama oldu: 7 ölü. Tüp patlaması mı, PKK bombası mı tartışmaları 4 yıl sürdü. Sonunda bilirkişi raporlarıyla tüp patladığına karar verildi.

Bilmece

Etten kartar, altın tartar!

Cevap: Kulak

Fıkra

Soruya karşılık!

Adamın biri Temel’ e sormuş :

– Siz Karadenizliler, niye her soruya soruyla karşılık veriyorsunuz? Temel cevap vermiş :

– Ula, Niye soraysun?

GÜNÜN SÖZÜ

Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsan, niye bugünden başlamıyorsun? (EPIKTETOS)