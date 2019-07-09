Ücretsiz özel okul

Kentimizde bulunan STK’lar arasında yapılan projeleri hatırladığımda, en hayırlı projenin KOTO tarafından yapılan, KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu görüyorum.

Öyle bir okul düşünün ki, özel okul standartlarında, lüks bir kolej. Üstelik bu kolej bir meslek lisesi…

Bunları da bir kenara koyalım, okul ücretsiz…

Bu projeyi düşünenlerden, hayata geçirenlerden ve idame ettirenlerden “Allah razı olsun” demek lazım.

Geride bıraktığımız eğitim yılında ilk mezunlarını veren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu kentin gururu…

Özel Kocaeli Ticaret Odası Arslanbey OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında; 19 bayan 101 erkek olmak üzere toplam 120 öğrenci, 18 öğretmen kadrosuyla, 28 Eylül 2015 tarihinde eğitim – öğretime başladı.

Okulun mevcudu her gecen yıl artış kaydetti.

Eğitimle marka olmayı hedefleyen okul, aradan gecen zaman içerisinde bunu başardı ve bugün en çok rağbet gören mesleki ve teknik okulu oldu.

Sanayi işbirliği ve staj olanakları sunan okula, 311 puanla girilebiliyor.

Son dönem 344 erkek, 99 bayan toplamda 443 öğrencisi bulunuyordu.

9 bin 561 metrekare arsa üzerine 2 bin 495 metrekare yerleşim alanlı 650 öğrenci kapasiteli okulda, özel donanımlı atölyeler bulunuyor.

25 derslikli okulda, fizik laboratuarı, kimya laboratuarı, biyoloji laboratuarı, resim dersliği, müzik dersliği, kütüphane, yemekhane, kantin, spor salonu, toplantı salonu bulunuyor. Atölyeler binasında tam 15 Adet atölye ve Laboratuar var.

Okulun yönetim kurulunda KOTO’dan Yusuf Ziya Uludüz, Adnan Sancak ve Muhammet Ertürk bulunuyor. Tüm ihtiyaçları oda tarafından karşılanıyor. İlimizde bir örneği daha olmayan bu eğitim kurumu gelecek vaat ediyor.

Bu okul geçtiğimiz günlerde ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı. Okulda, 107 öğrencinin mezuniyet belgesinin sunulduğu bir tören düzenlendi. Protokolünde ilgi gösterdiği mezuniyet töreninde KOTO Başkanı Necmi Bulut, öğrencilere birer saat armağan ederek, “Zamanlarını başarı için kullanmalarını” öğütledi.

Kısacası, artısıyla eksisiyle bu okul Kocaeli’nin altın bileziği... Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin örnek alınarak benzerlerinin yapılması dileğiyle…

Körfez’deki trafik düzenlemesi

tartışmalara neden oluyor

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Bölgesinde, esnaf bir yol düzenlemesi yapılmasını istedi. İstedi istemesine ama öyle bir çalışma yapıldı ki, isteyip, istediklerine pişman oldular.

Cadde üzerinden, D-100’e çıkış ve cadde üzerinden sahil istikametine iniş tam bir Arap saçına döndü.

Mevcut yollar labirent şeklinde kullanılmak zorunda bırakıldı. En ücra sokakta bile girilemez ya da tek yön tabelaları kondu.

Hem herkesin kafası karıştı, hem de kurulan sistemin yanlışlığı, bu güzergahlardaki trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı.

İnsanlar hemen her sokakta yol kavası yapmaya başladı.

Benzer bir kavga da önceki gün yaşandı. Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarı sokağında iki araç yol verme kavgasına tutuştu. Taraflardan biri belindeki silahı çıkararak tartıştığı aracın kişinin aracını hedef alarak ateş etti.

İşte bu bölgede durum bu kadar vahim…

Körfezliler bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini ve bölge sakinlerine danışarak yeni bir uygulamanın getirilmesini istiyor.

Ayrıca Mimar Sinan Mahallesi’nde ki marketlerin çevreye verdiği kirliliğin ve trafiği aksatan çöp konteynırlarının da, düzenlemeye dâhil edilmesi isteniyor.

Üç kuruş için engelli vatandaşın peşine düşmüş

İzmit Otogarı güzel işletilen ve otoparkıyla da örnek olan bir işletme. Kentin en az sorunlu bölgelerinden biri. Ancak geçtiğimiz günlerde onunla ilgili de bir şikâyet geldi. Engelli ve diyaliz hastası olan Özcan Tarcan, otogardaki engelli otoparkına aracını bırakmış. Çıkışta kendisinde ücret talep etmişler. Tarcan engellilerden ücret alınmadığını hatırlatarak ödeme yapmadan gitmiş. Ertesi gün yine otogara gitmek durumunda kalan Özcan Bey, 45 dakika durduktan sonra otogardan çıkarken yine görevliler tarafından durdurulmuş ve ücret istenmiş. Ödeme yapmayacağını söyleyen Tarcan ile görevli bir süre tartışmış. Gazetemizi arayarak durumu anlatan Özcan Tarcan, “Üç kuruş için benimle tartıştılar” diyor.

Kim haklı, kim haksız bilemem. Ama bildiğim kadarıyla, herhangi bir araç ödeme yapmadan otoparktan çıksa bile, o plaka park ücreti altında borçlandırılıyor. Kavgaya gürültüye hiç gerek yok.

Kocaeli 112 hattına

1 yılda 1 milyon 410 bin asılsız ihbar geldi

İnanılır gibi değil di mi?

112 Acil ile ilgili istatistik verilerine baktığımızda, ciddi bir sorun göze çarpıyor. 2018 yılı içerisinde 112 Acil 1.974.773 kişi tarafından aranmış. Ancak bu aramaların yüzde 71’i asılsız…

Yani gelen aramaların 564.048’i gerçek arama, 1.410.127 ise asılsız arama. Şöyle ki, 112 istasyonlarına, Kocaeli genelinde günlük 5 bin 485 çağrı yapılmış. Bu çağrıların 3 bin 863’ü asılsız, bin 622’si gerçek…

Günde yaklaşık 4 bin kişinin gereksiz yere meşgul ettiği 112, bu asılsız telefonlar yüzünden asli görevini yapmakta zorlanıyor. Beni şaşırtan ise Kocaeli’de bu kadar dengesiz insanın var olduğu.

Bir insan 112’yi, bilerek ve isteyerek neden oyalar ki….