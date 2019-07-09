SEDAŞ’tan tüketicilere yetkili SERVİS uyarısı!

İletişim çağına geçtiğimiz günden beri sürekli dolandırıcılık haberleriyle karşılaşıyoruz…

Teknoloji geliştikçe, dolandırıcıların da yöntemleri değişiyor…

Bir de kolay yoldan para kazanma…

Gençler, çalışmaktan çok, kısa yoldan nasıl para kazanır deyip, hırsızlığa, dolandırıcılığa dadandı…

Ayrıca sahtekarlıklar da arttı…

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET ALINDI

“Sizi yanlış yönlendiren, yetkili olmayan servislere dikkat edin!” diyen SEDAŞ, servisçilere karşı uyarılarda bulundu…

SEDAŞ’dan gelen uyarıları birlikte okuyalım;

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce bölgesinde 3,6 milyon nüfusa ve 1,8 milyon elektrik kullanıcısına hizmet veren SEDAŞ, son dönemde bölgesindeki tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetlerle ilgili çok sayıda şikâyet aldığını belirterek tüketicileri bu konuda bilgilendiriyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Tüketicilerin mağdur durumda kalmasının önüne geçmek isteyen SEDAŞ, konuyla ilgili yetkili olmayan servis firmaları hakkında gerekli yasal işlemleri başlatırken; tüm tüketicileri servis hizmetlerini yetkili servislerden hizmet aldıklarından emin olmaları konusunda uyardı.

YANLIŞ BİLGİLENDİRME

SEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklama şöyle; “Elektrikli ve elektronik cihazlarda oluşan ve teknik olarak elektrik akımının sebep olarak gösterilmesi mümkün olmayan mekanik arızaların, yetkili olmayan servis firmaları tarafından elektrik arızası kaynaklı olduğu yönünde raporlandığı ve yanlış bilgilerle SEDAŞ’tan tazminat alabilirsiniz diyerek elektrik dağıtım şirketine tüketicileri yönlendirildikleri tespit edilmiştir.

ARIZALI ELEKTRONİK CİHAZLAR

Söz konusu yetkisiz servis firmalarının, aynı doğrultuda arızalı elektronik cihazların tamir/bakım/değişim talepleri için tüketiciden yüksek tutarlı meblağlar istedikleri ve fatura keserek, kendileri için alacakları servis hizmet/tamir bedellerini tüketicilerin tazminat olarak, SEDAŞ’tan alabileceklerini belirttikleri anlaşılmış ve tüketicilerin daha sonra bu firmaların faturadaki adresleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarında adreslerinde böyle bir firma olmadığı belirlenmiştir.

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SEDAŞ olarak, konuyla ilgili servis firmaları hakkında her tür hukuki ve gerekli tüm yasal işlemleri başlattık.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım faaliyetlerimizden faydalanan tüm tüketicileri, servis hizmetlerini yetkili ve tüketiciyi aldatıcı nitelikle hizmet vermeyen, kurumsal, konusunda uzman ve donanımlı, hukuki anlamda sorun yaşamayacakları servislerden hizmet aldıklarına emin olmaları konusunda bilgilendiriyoruz.”

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SEDAŞ’tan yapılan açıklamayı okudunuz, siz siz olun uyanık olun…

Son pişmanlık fayda etmez…

Karadeniz’in şakası yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin cankurtaranları, deniz sezonunun 4’üncü haftasında da Kocaeli sahillerinde görevlerini sürdürüyor. Cankurtaranlar tarafından Cebeci bölgesinde 82, Kumcağız bölgesinde 34, Bağırganlı bölgesinde 11, Karamürsel bölgesinde 12 ve Bayramoğlu bölgesinde 4 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı ise toplam 469 kişi oldu.

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KOSKEM Kocaeli sınırları içerisindeki Kandıra Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları İzmit Körfezi’nde Karamürsel ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar plajı dahil 10 bölgede hizmet veriyor. Ekipler haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti sunuyor. Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev yapıyor.Özellikle Karadeniz sahillerinde denize girecekler çok dikkatli olmalı… Zira, Karadeniz’in şakası yok…

Mektup işe yarar mı?

Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen, TBMM’de sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2’den 3+1’e düşürülmesiyle ilgili önceki gün basın toplantısı düzenledi… Tepkilerini dile getirdi… Sendika yetkilileri, “Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir” dediler… Toplantı sonrasında PTT’ye giderek bütün milletvekillerine mektup gönderdiler. Şimdiye kadar vekillere gönderilen mektuplar, pek işe yaramadı. Zira, AKP’li vekiller, TBMM’ye ne gelse, parmak kaldırıyorlar…

Sigara kullanımında

kaçıncı sıradayız?

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, sigara tüketimine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Türkiye’nin sigara kullanımında dördüncü sıraya yerleştiği görüldü. Araştırma nüfusların 15 yaş üstü sigara kullanımlarını ele alırken, Türkiye’de sigara kullanımının erkek nüfusunun yüzde 40’ında, kadın nüfusunun ise yüzde 13’ünde olduğu kaydedildi. Böylelikle Türkiye’deki total sigara kullanımı yüzde 26 olarak tespit edildi. En fazla sigara tüketimiyle listenin ilk sırasına da yüzde 39 oran ile Endonezya yerleşti. Endonezya’dan sonra yüzde 30 ile Rusya gelirken, Yunanistan’ın da yüzde 27 oranla üçüncü sıraya yerleştiği saptandı. Buna karşın en az sigara tüketen ülke de yüzde 7 ile Brezilya olarak belirlendi.

10 TEMMUZ 2000

Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat'ın ölümünden sonra tek aday Hafız Esat'ın oğlu Başar Esat referandumla Devlet Başkanlığı'na seçildi.

Bilmece

Sarı turuncu renkli kuyruğu, iğneli zehirli mi zehirli, bilirsen alkışlarım seni

Cevap: Akrep

FIKRA

Yanlış istikamet

Temel trene binmiş, bilet kontrol gelmiş, biletinin İstanbul'a olduğunu, trenin Ankara'ya gittiğini söylemiş. Temel kendinden emin:

- Peçi maçinist yanlış istikamete cittiğini piliy mi?

GÜNÜN SÖZÜ

Ne söyleyeyim diye baştan düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir. (Sadi)