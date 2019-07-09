Babacan’ın partisine üyelik şartı

Artık söylenti değil, gerçek.

Ali Babacan; AKP’den istifa etti, arkadaşlarıyla birlikte yeni bir siyasi oluşum içinde bulunduğunu açıkladı.

Babacan’ın partisinin yelpazesi de belli oldu.

Liberal, sağcı, solcu, Türk, Kürt, Sünni, Alevi ayrımı yapılmayacak.

Üye olmak isteyenlerde iki ön şart aranacak.

*İşinde iyi olması… Liyakat…

*İyi insan olması… Demokrat, insan haklarına, hukuk devletine saygılı…

Hepsi bu kadar!

Pis koku

İZAYDAŞ, çevreye pis koku salıyor mu?

Salıyor…

Alikahya halkı bundan rahatsız mı?

Rahatsız…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçenlerde ziyaretine gelen Alikahya heyetine, “Pis kokudan ben de rahatsızım” dedi mi?

Dedi…

Tamam da sonuç ne?

Pis koku rahatsızlık vermeye, bizler de konuşmaya ve yazmaya devam mı edeceğiz?

Yüzde 233 zam bence az

Eleştirilecek konu var, eleştirilmeyecek konu var.

İktidar, Meclis’e yeni bir “torba yasa” göndermiş.

Bu yasada, halen 15 lira olan yurt dışına çıkış harcının 50 liraya yükseltilmesi öngörülüyormuş.

Bu artış, “Yurt dışına çıkış harcına yüzde 233 zam geliyor… Faturayı yine halka kesecekler” diye eleştiriliyor.

Bence, haksız bir eleştiri!

İki yönden haksız…

*Bir, halkın yurt dışına çıktığı filan yok.

*İki, çıkanlar için de 50 lira (8-9 dolar) yurt dışında iki kahve parası!

50 değil, 100 lira, hatta daha fazla olsa yeridir.

Bir zamanlar, 2007’den önce 50 dolardı, kimsenin sesi çıkmıyordu.

Hükümet anlamsız bir şekilde 15 liraya indirmişti, şimdi az da olsa artırdı.

Yurt dışına çıkan, eğer öğrenci değilse, gezmeye gidiyorsa, 50 lira değil, 50 dolar versin!

Tartıştığımız, eleştirdiğimiz şeye bak!

Ali Zorlu ve Hurşit Güneş

Geçenlerde “Hurşit Güneş, Ali Babacan’ın partisinde kurucu mu oluyor?” diye sormuştum.

Özel kaynaklarımdan gelen kulis haberini sizlerle paylaşmıştım.

Hurşit Güneş’ten olumlu veya olumsuz bir tepki henüz gelmedi.

Yazıda “Hurşit Güneş’in İzmit’teki ahbaplarından biri” olarak adı geçen Ali Zorlu aradı.

“Abi sen beni bilirsin, ben CHP’liyim, bir başka partiye gitmek bana yakışmaz. Evet, Hurşit Güneş’le bazı parti çalışmalarında beraber olduk, ama bu Hurşit Bey nereye giderse benim de gideceğim anlamını taşımaz” dedi.

Bu görüşünün yazılmasını rica etti, yazdım.

Merkez Bankası, bağımsızmış…

Sık sık dile getiririz.

Özellikle yurt dışındaki ekonomik ortamlarda…

Sıkışınca, üzerimize gelmeler artınca, “Bizim Merkez Bankamız bağımsız” der, işin içinden çıkmaya çalışırız.

Öyle, öyle…

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, “başkanı bir gece yarısı görevden alınacak kadar” bağımsız!

Şimdi sen bunu, ülkemizi adım adım izleyen yabancı ekonomistlerin külahına anlat!

TARAF Gazetesi ve Kocaeli Barosu

Geçen hafta üst üste “ERGENEKONCU baskısıyla geçirdiğimiz zor günleri” anlatmıştım ya…

Yazılarımdan biri, o günlerde yayın hayatına başlayan operasyon gazetesi TARAF ile ilgiliydi.

Yazımı okuyan avukat bir okurum mail atmış:

“O dönemde Kocaeli Baro Başkanı Tamer Solakoğlu idi, Kocaeli Barosu’na da her gün TARAF Gazetesi alınıyordu…”

Biliyorum…

Tamer Solakoğlu sosyal demokrattı, ama yönetiminde her siyasi görüşten avukat vardı.

O yapı içinde baroya TARAF Gazetesi alınması da normal.

Eee, bir zamanlar bütün resmi dairelerde bedava dağıtılan ZAMAN Gazetesi okunmuyor muydu?

Unuttuk mu o günleri.

3 görüş

*”Hayatı bugün yaşayın. Dün gitti, yarın ise hiç gelmeyebilir.”

*”Öfke şahlandı mı, vicdan uyuşur.” Orhan ASENA

*”Kör olan biziz, talih değil.” Thomas BROWNE