Babacan’ın çıkış sebebi neden sadece ekonomi?

Ali Babacan, AK Parti’den ayrılmak için nihayet resmi girişimde bulundu.

Zaten bunun muhabbetlerini, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede bizzat kendisine çaktırmıştı. Cumhurbaşkanlığı kulislerine göre alenen olmasa da dolaylı olarak meseleyi ele aldıklarını ima etmişti.

Bundan sonra akıllara gelen soru ise şu; “Babacan hareketi bu noktada başarılı olabilir mi?”

Bana göre başarı şansı var. Fakat kabul edilmesi gereken bir şey var ki, böylesine birliktelik ayrılıklar üzerine kurulmaz. Kamuoyunun anladığı kadarıyla Ali Babacan, Abdullah Gül’ün güdümünde bir hareket içinde. Aynı şekilde AK Parti bünyesinden kopan başbakan eskilerinden Ahmet Davutoğlu da ayrı çalışma yürütüyor.

Yani bu zamana kadar, içinden iki cumhurbaşkanı, bilmem kaç tane başbakan çıkaran, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki başkanlığı uzun yıllardan bu yana elinde bulunduran, girdiği her seçimden zaferle ve İstanbul özelindeki 31 Mart ve 23 Haziran dönemlerini saymaz isek en fazla oyu alarak çıkan iktidar cephesi, bünyesinden bu zamana kadar çok sayıda parti de çıkardı. Zamanla hepsi buhar oldu.

Bu siyasi gelişmeler ile ilgili genel algı şöyle: Bu iki adam yola çıktığına göre mutlaka güvendikleri bir yer vardır…

Elbette öyle…

Hele ki bu siyasi fikirlerden birinin arkasında Cumhurbaşkanlığı yapmış Abdullah Gül’ün olduğunu hesap ederseniz, bu adamın elinin birçok uzak, belki de en uzak noktalara kadar gidebileceğini sanırım herkes kabul edecektir…

Ancak parti kurmaya hazırlanan Babacan ve Davutoğlu’nun ayrı ayrı takılmaları, ancak günümüz şartlarında vaziyeti kurtaracak beyhude bir çaba içine girmeleri anlamını taşır. Lakin bu isimler birleşebilirse işte o zaman siyaset sahnemize bir heyecan gelecektir.

Unutulmasın; AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerine girdiğinde Meclis’teki temsiliyeti yanlış hatırlamıyorsam 40 milletvekilinin üzerindeydi. Yani Babacan da ben bir durumu başarmak zorunda. Aynı şekilde AK Parti bünyesinden çıkıp da, Erkan Mumcu gibi Meclis’te grup dahi kurabilen isimler oldu. Lakin bugünkü şartlarda hiçbiri görünen yüz olamadılar.

Hem Babacan’ın hem de Davutoğlu’nun yeni partiyi kurarken bunu göz ardı etmemeleri gerekir.

Ayrıca yine kamuoyuna yansıdığı kadar anladığımız bir başka husus olarak ise her iki ismin de Erdoğan’a yönelik eleştirilerde ekonomi kozunu oynadığını görüyoruz…

Bir yerde “Ülkeyi batırdın” demenin yarışına düşmüşler…

Ancak bunun yanında;

Ülkenin siyasal ve askeri anlamda çepeçevre sarılmaya çalışıldığını…

Terör örgütlerinin sürekli silahlandırıldığını…

Akdeniz’deki petrol aranmasının sekteye uğratılmak istendiğini…

S-400 sisteminin alınmayarak ülkemizin savunmasız bırakılmak istendiğini…

Savunma sanayisinde atılan yerli adımların önüne geçilmek istendiğini…

Yunanistan’da ABD askerlerinin konuşlanması için onay verildiğini…

Ve bunlar gibi daha nice siyasi gelişmeler umarım dikkate alıyorlardır. Dün yapılan ekonomik hamlelerin patronu durumunda bulunan bakanların, “Yanlış yapmışsınız” diyerek ortaya çıkmaları çok tuhaf…

Galiba ortada bir parça haksızlık var, Erdoğan’a karşı. Memleketin o kadar büyük problemi varken, bütün meseleleri sadece ekonomiye bağlamak ve bunda dış müdahalelerin olmadığını savunmak, kaçak güreşmekten başka bir şey olmaz…