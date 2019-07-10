AKP’li İlyas Şeker’e yakışmayan paylaşım!

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, önceki gün sosyal hesabından İzmit’le ile ilgili bir paylaşımda bulundu…

Neymiş efendim…

Cadde değil, sanki çayırlıkmış…

ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Paylaşımı bulunan İlyas Şeker ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum…

1960- Erzurum-Şenkaya doğumlu…

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Kadastro Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünde yüksek lisans yaptı.

İmar planlaması, uygulaması ve kentsel toprak düzenleme konuları uzmanlık alanıdır.

Saraybahçe, İzmit ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyon Başkanlığında 7 yıl görev aldı.

İZAYDAŞ ve İSAŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu; Çevre Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekilliği yaptı.

“İŞTE CHP'Lİ BELEDİYENİN

İZMİT'İ GETİRDİĞİ HAL”

Bu kadar önemli görevlerde bulunan İlyas Şeker’in, bir ot peşinde koşmasını yadırgadım…

Konu şu;

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, sosyal medya hesabından İzmit Belediyesi'ni eleştirdi.

İzmit Alemdar Caddesi'nde çekildiğini belirttiği iki fotoğrafı paylaşan Şeker, "İşte CHP'li belediyenin İzmit'i getirdiği hal" notunu düştü.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI

HÜRRİYET’İN AÇIKLAMALARI

Şeker’in bir ot üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan’ı eleştirmeye çalışması, çok gülünç…

BAŞKAN HÜRRİYET;

31 Mart seçimlerinden birkaç gün öncesinde belediyeye torpilli işe alımları açıkladı…

BAŞKAN HÜRRİYET;

AKP’li belediye başkanı Nevzat Doğan’ın iktidara yakın Ensar ve TÜGVA’nın terliklerini, çilingir parasını bile karşıladığını açıkladı…

BAŞKAN HÜRRİYET;

Afişlerin adrese teslim hangi firmaya verildiğini, bunun karşılığında 1 yıl nasıl sözleşme imzaladığını açıkladı…

BAŞKAN HÜRRİYET;

AKP İzmit İlçe Başkanının Güneydoğu turuna giderken bilet parasının belediye tarafından nasıl karşıladığını açıkladı…

AKP’NİN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARDI

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün…

Hürriyet’in bu açıklamaları, AKP’lileri fena kızdırdı…

Zira, bütün iplikleri pazara çıktı…

Bütün foyaları meydana çıktı…

Hürriyet’in açıklamaları sonrasında AKP’liler Hürriyet’e diş bilemeye başladı…

Düşünün, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Hürriyet’i doğru dürüst eleştiremiyor…

Hürriyet’in açıklamalarına cevap veremiyor…

Caddedeki bir ot yüzünden Hürriyet’i eleştirmeye çalışıyor…

İlyas Bey’i hiç yakıştıramadım…

İlyas Bey, bu paylaşımla, Hürriyet’in açıklamaları karşısında kendisine ne kadar kin ve öfke duyduğunu göstermiştir…

OTU BIRAK, SORUNLARA BAK

AKP’li İlyas Şeker, caddedeki birkaç tutam otu bırakmalı;

Kocaeli’de kepenk indiren esnafların sorunlarıyla ilgili kafa yormalı…

Kocaeli’nin işsizliğiyle kafa yormalı…

Kocaeli’nin yatırımlarıyla ilgili kafa yormalı…

Kocaeli’nin eğitim ve sağlık sorunlarıyla ilgili kafa yormalı…

Kocaeli’nin ulaşım sorunuyla ilgili kafa yormalı…

Borç batağında olan belediyelerin bu durumdan nasıl çıkacağıyla ilgili kafa yormalı…

Bunları çoğaltmak mümkün…

ÇOK GÜLÜNÇ BİR DURUM

Türkiye’de bu kadar sorun varken…

Kocaeli’de bu kadar sorun varken…

AKP’nin Kocaeli Milletvekili çıkıyor, İzmit’te yol kenarındaki direklerin dibinde olan birkaç otla uğraşıyor…

Ot üzerinden, öfke duyduğu CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştirmeye çalışıyor…

Şunu bilin İlyas Bey, bu paylaşım sizin gibi birçok önemli görevlerde bulunan birine hiç yakışmadı…

Umarım bir daha bu kadar gülünç paylaşımlarda bulunmazsınız…

Başkan Sezer

Ürdün’e gitti

Gölcü Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, önceki gün Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı - Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı Kongresi için Ürdün’e gitti. Bu toplantıya ülkemizde 18’i belediye başkanı, toplam 23 kişi davet edildi. Sezer, yarın Gölcük’e dönecek… Sezer için bu görev, çok önemli…

11 TEMMUZ 1999

Bakanlar Kurulu 13 Mayıs 1999 tarihinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı'yı vatandaşlıktan çıkarma kararı aldı. Merve Kavakçı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

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BİLMECE

İki camlı pencere, bakıp durur her yere.

Cevap: Gözlük

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FIKRA

Balıklar…

Temel’ in küçük oğlu babasına sormuş:

– Babacuğum, haçen paluklar niye konuşamayi… Temel cevap verir:

– Ula sok kafani suyun içine, anlarsun…

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GÜNÜN SÖZÜ

Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. (Napoleon)