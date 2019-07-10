Kenan Evin’in Kerpe çığlığı

Dün öğle saatlerinde Kenan Evin aradı.

Kandıra’nın eski belediye başkanı…

İlçenin sevilen, sayılan işadamı…

Kerpe aşığı…

“Siz Kerpe’de denizin tadını çıkarın, biz burada oflaya poflaya çalışalım, reva mı bu?” diye takıldım.

Hani “bir dokunur, bin ah işitirsin” ya, Kenan’ın tam yarasına basmışım.

“Buna keyif denirse, gel biraz da sen yap. Sen evi sattın kurtuldun. Vallahi burada ev olmasa, akrabalar olmasa Kerpe’ye ayak basmam. Kerpe’nin eski güzelliğinden eser kalmadı. Kerpe, işgal altında… Hele cumartesi, pazar tam curcuna! Kimin ne yaptığı belli değil. Bırak denize girmeyi evden dışarıya adım atamıyoruz… Vatandaş gelmiş, soyunup giyinme yeri yok, yeterli doğru dürüst tuvalet yok, orta yerde soyunup giyiniyor, bulduğu uygun yerde ihtiyacını gideriyor…”

“Kadınlar plajı açıldı, rahatlamadı mı?”

“Ne rahatlaması? Kadınlar plaja tek başına gelmiyorlar ki! Kadınlar o tarafta, saplar bu tarafta… Denize de girmiyorlar, bir köşede dikilip denize girenleri dikizliyorlar. Hallerini bir görsen! Kerpe, tamamen bitti. O güzelim Kerpe’yi yok ettiler.”

Kerpe’nin haline üzüldüm.

Demek 1980-2010 arasında biz en güzel günlerini yaşamışız.

Tabii Kerpe durup dururken bu hale gelmedi.

Bağıra bağıra bu hale geldi.

Plansızlık, programsızlık…

Elimizdeki cennet yöreleri bir bir yok ediyoruz.

17 yılda değişen ne var?

AKP iktidarı döneminde pek çok şey değişmiş görünüyor, ama özüne bakıyorsun, değişen bir şey yok!

“Özü” derken, AKP yola çıkarken “3 Y’yi ortadan kaldıracağız” diye yola çıkmıştı.

Neydi 3 “Y”?

*Yolsuzluk.

*Yoksulluk.

*Yasaklar.

“Yolsuzluk”, ortadan kalktı mı?

Daha da arttı…

Ya “yoksulluk”?

“Türkiye’de yoksulluk kalmadı” diyebilir miyiz?

“Yasaklar”ı ne siz sorun ne ben söyleyeyim.

Özetle…

“AKP’nin yola çıkış nedeni” olan 3 “Y”, yani “yolsuzluk”, “yoksulluk” ve “yasaklar” aradan geçen 17 yıla rağmen yerinde duruyor.

Azalmadı, arttı!

At ve eşek sorunu

At sorunu, ülkemizde.

Eşek sorunu ise komşumuz Yunanistan’da.

“Ülkemizde” derken, aslında sadece bir adamızda, Büyükada’da at sorunu yaşıyoruz.

Diğer bölgelerde böyle bir sorunun var olduğunu ben duymadım.

Büyükada’da oturan hayvanseverler, atların faytonlara koşulmasını istemiyorlar.

Kıyamıyorlar atlara…

“Atlı fayton” yerine “elektrikli fayton” konulmasını öneriyorlar.

Bu konuyu kendilerine dert edinmişler, sürekli gündemde tutuyorlar.

Ayrıca ayrıntılı işleyeceğim, bugün şu kadarını söyleyeyim:

*Dünyanın her tarafında faytonları atlar çeker. Eğer Büyükada’da fayton atlarına iyi bakılmıyorsa, bu, Büyükada’yı yönetenlerin beceriksizliği ve başarısızlığıdır.

*Yine dünyanın her ülkesinde at, “seyredilmek” için beslenmez. İnsan taşır, araç çeker, yarışa katılır… Kazakistan, Kırgızistan, Fransa ve Meksika gibi ülkelerde eti için de beslenir. Cinsleri de buna göredir. Koşu atı… Araba atı… Besi atı…

Gelelim Yunanistan’da son günlerde yaşanan “eşek sorunu”na…

Bu sorun orada da sadece bir adada yaşanıyor.

Santorini Adası’nda…

Ben görmedim, Santorini yokuşları bol bir adaymış.

Eşekler yaz aylarında turistleri gezdirmek için kullanılıyormuş, özellikle kilolu turistlerin eşeklere binmesi “eşeklere eziyet” anlamını taşıyormuş.

PETA Hayvan Hakları Derneği, eşeklere, kilolu kişilerin binmesinin yasaklanmasını istiyor.

“Sadece çocuklar binsin” kampanyası başlatmış.

At için yazdıklarım, eşekler için hayli hayli geçerli.

Eşek, binip bir yerden bir yere ulaşmak içindir…

Eşek, yük taşımak içindir…

Kentte doğup kentte büyüyenler, hele ada halkı için bu yazdıklarım komik gelebilir, ama Anadolu’da ve dünyanın pek çok yerinde at ve eşek bu amaçla kullanılır.

Geçim dertleri olmayıp, zamanlarını “hayvan sevmekle” geçirenler, bunu kolay kolay anlayamazlar.

AKP’den tek parti mi, yoksa iki parti mi doğacak?

Siyasetin gündemi, AKP’den doğacak yeni parti(ler)…

Ayrılacakların başını Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan çekiyor.

Peki, Ali Babacan ayrı, Ahmet Davutoğlu ayrı bir parti mi kuracak?

Abdullah Gül’ün bu oluşumlardaki pozisyonu ne?

Dün bu konuyla ilgili Ankara’daki bazı haber kaynaklarımla görüştüm.

Söylediklerini dinledim, ortaya çıkan sonuç şu:

*Tartışılsın, bir anda gündemden düşmesin diye, “iki ayrı parti kurulacakmış” gibi özellikle algı yaratılmış. Yani Ahmet Davutoğlu’nun partisi ayrı, Ali Babacan’ın partisi ayrı... Ama gerçek, kulislerde konuşulduğu gibi değilmiş. Sonunda tek parti kurulacakmış.

*Peki, partinin başına kim geçecek? Kim genel başkan olacak? Ahmet Davutoğlu mu, Ali Babacan mı? Ne Davutoğlu, ne Babacan… Yeni partinin başına Abdullah Gül geçecekmiş. Abdullah Gül, yıpranmamak için ön plana çıkmıyormuş.

Yeni parti “4 tabanlı” olacak

Yeni kurulacak parti ile ilgili birkaç bilgi daha vereyim.

*“Dört tabanlı” olacak. Liberal, sosyal demokrat, muhafazakâr, milliyetçi…

*”AKP’den ayrılan küskünler partisi” görüntüsü verilmeyecek.

*Grup kurmak için çaba gösterilmeyecek. Kendi seyri içinde grup kurma sayısına (20 milletvekili) ulaşılması beklenecek.

3 görüş

*”Aza sahip olan değil, çoğu isteyen fakirdir.” SENECA

*”Güç olan, insanın haklı olduğu zaman değil, haksız olduğunda dostlarıyla birlikte hareket etmesidir.” Andre MALROUX

*”Günümüzdeki yaşamda sürekli dostluklar yoktur, sürekli menfaatler vardır.”