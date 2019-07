Üzülmez ve Kocaelispor

Kartepe Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Üzülmez öyle görünüyor ki bundan böyle Kocaeli medyasında adını sıkça duyurmaya devam edecek. Yeğeni İbrahim Üzülmez’den sonra kentteki en meşhur ikinci Üzülmez kendisi. Attığı her adım, yapacağı her konuşmayla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ister istemez. Daha yeni Kocaelispor başkanı seçilen Üzülmez’in kent insanının hala en büyük değer verdiği Kocaelispor’u yönetiyor olması, ismini ister istemez gündemde tutacak. Her ne kadar Kartepe’yi yönetirken futbol kulüplerini tek bir çatı altında toplayıp istenilen sportif başarıyı elde edemese de, umarım bu Kocaelispor’u yönetirken farklı olur ve istenilen netice alınır.

Son on yıldır Kocaelispor’un içinde bulunduğu durum elbette ki Üzülmez’in suçu değil. Ancak gelir gelmez transfer yasaklarının kaldırılması için verdiği mücadele önemli. Taşın altına sadece Üzülmez ve ekibinin el koyması yetmez. Herkesin maddi manevi katkı sunacağı bir ortam yaratılmalı ki, sinerji oluşsun ve kent o havaya girsin. Geçmişte Yılmaz Vural’ın hocalık yaptığı dönemden kalan ödemeler ile ilgili atılan adımlar son derece önemli. Öyle ki takım transfer edemez haldeydi. Bu yasağın kalkması bile kulübün rahatlaması açısından değerli diye düşünüyorum.

Üzülmez’in Kocaelispor ile ilgili deneyimi onun siyasi veya bürokratik olarak da nasıl bir yol alacağı konusuyla paralel adeta. Üzülmez’i başta Kartepeliler ve tüm kent yakından izlemeye devam edecek gibi gözüküyor.

Bir projem var!

Hemen her belediyenin internet sitesinde vatandaşların projelerini sunabileceği bir ortam var İnsanlar olmasını istedikleri projeleri bu platformlardan iletiyorlar. Esasında yetişmiş kalifiye liyakat sahibi belediye çalışanlarının veya encümenlerin bu konuda öncü olmaları beklenir, ama yine de yetmemiş olacak ki vatandaşların da katkı sağlamasının iyi olacağını düşünüyorlar.

Proje işleri elbette ki teknik konular, internet sitesine indirgenemeyecek kadar önemli hatta. Ancak ne var ki belediyeler ya göstermelik ya da gerçekten böyle bir hizmeti sunma ihtiyacı hissediyorlar.

Merak ettiğim şey, bu belediyelerde, örneğin Kartepe Belediyesi’nde, internet sitesi üzerinden vatandaş tarafından bugüne kadar kaç tane proje gelmiş ve kaçı hayata geçirilmiş. Hakikaten merak ediyorum, açıklanırsa sevinirim.

Trafikte maganda sorunu

Gün geçmiyor ki trafikte yeni bir maganda rezaleti yaşanmasın. Gerçi her şeyde olduğu gibi sosyal medyaya veya ulusal basına yansımazsa dikkat çekmiyor ama olsun farkındalık açısından önemli. İki tane insanımsı varlığın hamile kadının arabasının üzerine çıkıp tekmelemesi ve o aileye ecel terleri döktürmesi bunların en bilineni ancak ya bizim Körfez ilçesinde yaşanan olay! Trafikte sıkıştırdığı motosikletliye yetmezmiş gibi silahını çekip ateş etmesi… Neyse ki o genç kaçmayı başardı da ölümden döndü.

Hepimizin hemen her gün yaşadığı olayları ki özellikle kadın şoförlerin başını çektiği bu hadiseler nereye kadar gidecek böyle? Temelinde herkes eğitim şu bu diyebilir, ancak en büyük neden cezai müeyyidelerin yetersiz olması ve hatta uygulanmaması geliyor. İnsanlar yapanın yanına kar kalır mantığını zihinlerinden söküp atmadığı sürece, ülkede haktan adaletten söz etmek mümkün değil.

Maalesef ülkemizde uzun yıllardır tıpkı eğitim gibi tarım gibi adalet konusu da yeteri kadar istenilen seviyeye getirilemedi. Magandaların cesaret edemeyeceği kadar sert tedbirler alınmazsa bizler daha çok bu köşelerden öldürülen insanların hikayelerini okuruz! Çok geç kalmadan, hemen…