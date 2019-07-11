Tersaneye alınacak 290 işçi için 30 bin kişi başvurmuş!

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, zaman zaman önemli konulara değiniyor… AKP iktidarını sert bir dille eleştiriyor…

Akar önceki gün de ” TERSANEDE İŞÇİ ALIMLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?” başlığıyla Gölcük Tersanesi’ne alınacak işçilerle ilgili bir değerlendirmede bulundu…

KPSS ŞARTININ ARANMAMASI

Akar’ın verdiği bilgiye göre geçtiğimiz nisan ayında duyurulan Gölcük tersanesine alınacak 290 işçi için yaklaşık 30 bin başvuru olmuş, kura çekimi ile bu sayı 1160 düşürülürken, yapılan mülakatla 290 işçinin alımı gerçekleşmişti.

Daha önce KPSS şartının arandığı, ancak bu alımlarda bu şartın olmadığı ve mülakatta sorulan sorulara ilişkin CHP’li Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevaplanması istemi ile Meclise soru önergesi verdi.

GEÇEN YIL BAŞVURU DAHA AZDI

Gölcük Tersanesi’nde 290 işçi alımı için yaklaşık 30 bin başvurunun olduğuna dikkat çeken Akar, geçtiğimiz yıl 390 işçi alındığını, ancak başvuru sayısının 2000’lerde kaldığını ifade etti…

Akar yine işçi alımında geçtiğimiz yıllarda KPSS şartı aranırken bu yıl bu şartın olmamasının kafalarda soru işaretleri yarattığını söyledi.

30 bin başvurunun kura ile 1160 düşürülmesinin adaletli olmadığının altını belirten Akar, yapılan mülakatlarda sorulan soruların neleri içerdiğini de Bakanlıktan talep etti.

GENÇLER İŞSİZLİKTEN KIRILIYOR

Akar’ın açıklamasını birlikte okuyalım;

Krizin etkisi giderek artıyor…

Sanayinin başkentiyiz diyoruz, ama 300 kişilik iş ilanına iş kur aracılığı ile 30 bin başvuru gerçekleşiyor.

Gençlerimiz işsizlikten kırılırken, vatandaşlarımızın evinde tencere kaynamıyor iken maalesef AKP’nin derdi sadece seçimler oldu.

82 Milyon vatandaşın beklentilerini karşılamak bir yana 6 ayı seçimlerle kaybettik.

Vatandaş buna tepkisini İstanbul seçimleri ile verdi. Ancak bir an önce bunları geride bırakarak tüm gücümüzü vatandaşlarımızın taleplerine vermeliyiz.

FAİZ-ENFLASYON-DOLAR

Geçtiğimiz yıl 24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim manifesto yayınladı…

Erdoğan o gün çıkıp şunları söyledi’ Bu kardeşinize yetki verin, faiz, dolar, enflasyon düşsün.’ Bakıyoruz geçen yıl faiz yüzde 8, enflasyon yüzde 12, dolar 4,87, bugün faiz yüzde 24, enflasyon yüzde 18, dolar 5,80 olmuş.

Bu millet her seçimde Erdoğan’a destek verdi.

Ancak artık milletin dertlerine uzak, kibir abidesi olmuş olan bu zihniyete dur diyor.

Dersimizi, mesajı aldık diyorlar.

Eğer gerçekten mesajı almışlar ise vatandaşların taleplerine kulak verirler…”

FATURA MERKEZ BANKASINA

Akar’ın tespitleri böyle…

Gerçekten de geçen yıl faiz yüzde 8, enflasyon yüzde 12, dolar 4,87 idi…

Bugün ise faiz yüzde 24, enflasyon yüzde 18, dolar 5,80…

Yani, her geçen gün kötüye gidiyoruz…

Erdoğan, ekonominin kötü gidişatının faturasını Merkez Bankasına kesti…

Daha önce de Merkez Bankası’na kesmişti…

Yani Merkez Bankası koltuğuna oturan kişi, her an görevden alınmayı beklesin…

Zira Erdoğan, ekonomideki her kötü gidişatın faturasını Merkez Bankası başkanına kesiyor…

Bakalım yeni gelen Merkez Bankası başkasının o koltuktaki ömrü ne kadar olacak?

İmara kapalı alanda

kafeterya açılmış

Körfez İlimtepe yolu üzerinde imara kapalı olan alanda açılan bir tesis herkesin dikkatini çekiyor.

İlimtepe sakinlerinin dikkatini çeken Belen yolu üzerindeki “Semaverde Çayevi” tesisi, tarla vasfındaki alana yapıldığı iddia ediliyor.

Bu mekan ileride üçüncü boğaz köprüsünün bağlantı yolu olarak açılacak olan Sevindikli Köyü otoban çıkışı güzergahında.

Körfez Belediyesi, merak edilen bu tesisle ilgili açıklama yapsa iyi olur…

Zira bölge halkı bu tesisin kime ait olduğunu ve ruhsatı olup olmadığını merak ediyor.

Darıca Belediyesi

vatandaşlara soruyor

Darıca Belediyesi, 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanması konusunda vatandaşa yönelik anket başlattı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hazırlanan ankette Darıcalılara beklentileri ve talepleri soruluyor. www.darica.bel.tr internet sitesi üzerinden “2020-2024 vatandaş beklenti anketi” linkine tıklayarak ulaşılan ankette Darıcalılara görüş ve önerileri soruluyor. Anket aracılığıyla Darıcalılar ilçelerinde uygulanmasını istedikleri projeleri dile getirme imkanı buluyor. Güzel bir uygulama diye düşünüyorum…

Artvin’e 8 günlük

gezi düzenleniyor

Gölcük İznikliler ve Batum Havalisi Kültür Dayanışma Derneği üyelerine yönelik Yaz etkinlikleri kapsamında Artvin ve Batum gezisi düzenliyor. 8 gün sürecek gezi 22 Temmuz’da başlayacak,29 Temmuz’da sona erecek… Gezi için 0 532 569 51 08 nolu telefondan rezervasyon yaptırabilirsiniz. Bilet fiyatının 650 lira olduğu öğrenildi…