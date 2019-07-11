Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kapanıyor

İzmit Cephanelik mevkiinde yapımı devam eden Şehir Hastanesi, özel sektör ve devlet işbirliğiyle inşa ediliyor.

Kentin bu zamana kadarki en büyük sağlık yatırımı olan hastane, Marmara bölgesinin büyük bir bölümüne hizmet verecek.

Hastane 368 dönüm alan üzerine inşa ediliyor.

Bu yeni hastane 2020’de bitecek. En azından planlama o yönde…

Şehir hastanesi lokasyon açısından ulaşımı zor olan bir bölgede. Ama böylesine büyü bir hastane başka bir yerde de yapılamaz. Şehirden uzak ve geniş bir alan şart…

Hastane ne kadar büyük olursa olsun, o alıştığımız kalabalık bu hastanede de olacak. Çünkü hastane bir ilin belli bir bölgesine değil, birkaç ilin tamamına hizmet verecek.

İçerisinde şimdilik 6 hastane kurtulacağı bildirildi. Bu hastane sayılarlı ve branşları ise değişkenlik göstere bilir.

Geçtiğimiz hafta Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un basın toplantısında kendisine “Şehir hastanesi açıldığında, devlet hastaneleri kapatılacak mı?” sorusunu sordum.

Cevap olarak, “Evet, bazıları kapatılacak, ancak henüz hangilerinin kapanacağı net değil. Kapanan hastanelere farklı misyonlar yüklemeyi düşünüyoruz” dedi.

Peki, hangi hastaneler kapatılacak?

Net olarak bilinen ve kapanacak tek hastane Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk hastanesi olacak.

Bu hastane tamamen kapatılacak, boşaltılan bine sağlık müdürlüğü tarafından farklı bir işlevle kullanılacak.

Öte yandan Kocaeli Devlet Hastanesi’nin onkoloji bölümü tamamen kapatılarak, Şehir Hastanesi’ne taşınacak.

SEKA Devlet Hastanesi, Derince Araştırma Hastanesi, Farabi Araştırma Hastanesi, Gölcük Devlet Hastanesi, Körfez Devlet Hastanesi, Karamürsel Devlet Hastanesi, Fatih Devlet Hastanesi gibi diğer devlete ait sağlık kuruluşlarının ise doktor ve sağlık personeli azaltılacak. Buralardan yüzde 30 oranında personel yeni Şehir Hastanesi’ne kaydırılacak.

Resmi olmayan bilgilere göre ise Derince Araştırma hastanesinin 3 bölümü kapatılarak Şehir Hastanelerine kaydırılacak. SEKA Devlet Hastanesi’nin ise tamamı Şehir Hastanesi’ne taşınacak.

Ali Haydar Bulut yeni partiye mi geciyor?

Derince’nin önceki dönem belediye başkanı olan Ali Haydar Bulut, 31 Mart yerel seçimlerinde partisi tarafından yeniden aday gösterilmemişti. Yerine Zeki Aygün aday gösterilmişti.

İddiaya göre, Bulut, seçimden önce Zeki Aygün ile görüşmüş, Aygün’de kendisine aday olmayı düşünmediğini söylemişti. Bu konuşmaya rağmen, Zeki Aygün aday gösterilince de, Ali Haydar Bulut, partisine kırılmıştı. Partisinin hiçbir seçim çalışmasına katılmayan ve kimsenin telefonunun açmayan Bulut’un şimdi de yeni kurulacak olan partiye geçeceği konuşuluyor.

Türk Telekom vatandaşı mağdur ediyor

İzmit’e bağlı Emirhan Mahallesi Küme Evler Sokak numara 106 adresinde bulunan Şükrü Aydın, Türk Telekom’un işyerinden gecen fiber optik kablosu yüzünden iş yerini büyütemediği söyledi. Defalarca Türk Telekom ile görüştüğünü ve 50 metre boyunca iş yerinin üzerenden gecen kabloyu bir türlü kaldırtamadığını söyleyen Şükrü Aydın, “Kablo binanın 1 metre üzerinden geçiyor. Hiçbir çalışma yapamıyorum. Türk Telekom, bana ve iş yerime verdiği mağduriyeti biran önce sonlandırmalı” diyor.

TIR’lar mahalle girişini kapattı

Körfez Yarımca bölgesinde bulunan Dubaiport Limanına giriş ve çıkış yapan TIR sayıları son günlerde artmaya başladı. Bununla beraber trafik olumsuz etkileniyor. Sabah ve akşam saatlerinde Yarımca’ya giriş çıkış yapmak tam bir çile haline geldi. TIR’ların çokluğu ve düzensizliği nedeniyle yaşanan olumsuzluk yüzünden bazı araçlar, ters dönerek mahalleye farklı yollardan girmeye çalıştı. Mahalle halkı yetkililerden ve ilgililerden bu sorunun çözülmesi için yardım bekliyor.

ODTÜ KYÖD yine birinci oldu

Türkiye’nin güzide okullarından ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları içinde yerini koruyan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu, 8 ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulu içinde 2019 LGS sonuçlarına göre birinci sırada yer aldı. 2019 mezunlarının %19’unu %1’lik, %43’ünü % 5’lik ve %64’ünü %10’luk dilime yerleştirmenin mutluluğunu yaşayan ODTÜ KYÖD Okulları, idareci ve öğretmenleri yıllar içinde tekrarlanan bu başarıların veli-öğrenci-okul üçgeninde atılan güçlü adımların doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor.

Artvin’i gezmek ister misiniz?

Gölcük İznikliler ve Batum Havalisi Kültür Dayanışma Derneği üyelerine yönelik Yaz etkinlikleri kapsamında Artvin ve Batum gezisi düzenliyor. 8 gün sürecek gezi 22 Temmuz’da başlayacak. Kocaeli Batum Havali Federasyonu’na bağlı 8 dernek ile birlikte düzenlenecek olan gezi zengin bir gezi programı hazırladı. Artvin gezisine kapsamında Batum’da bulunuyor. 8 Günlük gezinin bedeli ise 650 TL. Gezi için 0 532 569 51 08’nolu telefondan rezervasyon yaptırabilirsiniz.