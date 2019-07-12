Bakü ziyaretimiz

Kardeş ve dost Azerbaycan'a kısa bir ziyarette bulunmaktayız.

Bakü muhteşem ve şirin görüntüsü ile bir dünya şehri olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.

Başta Araplar olmak üzere turistik amaçla gelen insanlarla doludur.

Kalıcı olan dostluklardır.

Yıllar süren ilişki ve verdiğimiz hizmetlerimiz sayesinde önemli ve kalıcı dostlar edindik.

Her birini görmek, sohbet etmek istememe rağmen maalesef mümkün olmayacak.

Dün itibarı ile saat onbirde Garabağ Azatlık Teşkilatında büyük bir katılımcı kardeşlerimiz ile toplantımız oldu… Burada önemli kararlar aldık…

Ayrıca Türkiye’deki çalışmalarımız hakkında bilgilendirmelerimiz olacak.

Bu toplantı sonrasında iki kardeş ülkelerimizin ilişkilerini kuvvetlendirmek amacımız ile Kocaeli Televizyonu, Federasyonumuz ve Vizyon Televizyonu arasında işbirliği protokolü yaptığımız Vizyon Televizyonunda toplantı ve çekim yapacağız.

Bugün Sivil Toplum kuruluşları ile toplantımız olacak.

Yine yapılan planlamaya göre cumartesi günü bir basın toplantısı yapacağız.

Bir iki önemli yeri ziyaret etmek için araya sıkıştırmak istiyorum.

Ama pek mümkün olmayacak görünüyor.

Her seferinde bir türlü zaman darlığı yüzünden ziyaret edemediğim akrabalarımız ve samimi dostlarım yine gönül koyacaktır.

Onlara kısa zamanda görüşmek üzere tekrar geleceğimi

Söylüyorum.

Kısa ziyaret sonucunda pazar günü Kocaeli ' mize dönmüş olacağız.

Bakü'den Kocaeli'ye dostların selamlarını ileterek ve görüşmek üzere yola devam edeceğiz.