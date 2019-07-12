BELEDİYE OLAYI ÇÖZDÜ!

Yürüyüş yolu denilen yerde “yürümeyin, çocuklarınızı gezdirmeyin, çünkü orada zehirleniyorsunuz” diye defalarca yazdım. Ama şimdi orada yürümeyin demem için başka bir nedenim var. Üstünüze -Allah korusun- tonlarca ağırlıkta bir çınar ağacı devrilebilir. Korkunç bir tehlike…

Bunun için delil aramaya gerek yok. Çınarlar devriliyor. Geçen gün biri daha devrildi.

Tıpkı deprem gibi… Olacağı kesin ama zamanı belli değil.

Bazıları bunun nedeni olarak ağaçların yaşlılığını ileri sürüyor. Bunu duyunca güleceğim geliyor. Çünkü bu ağaçlar 130 yaşlarında. Yani çınar açısından çocukluk çağında onlar.

Peki…Neden bu ağaçların hali yok ayakta durmaya? Durup dururken adeta bayılıp yığılıyorlar!

Ama belediye olayı hemen çözdü: Nedenlerden biri rüzgar. Dünyanın her tarafında rüzgar esince oradaki ağaçların tamamı devrilmiyor mu! Diğer neden ağaçların üstündeki yaralar, hani oyuklar var ya onlar. Zaten farkında değil misiniz? Önce oyuğu en büyük olanlar devriliyor! Nasıl da görmediniz bunu? O halde ne yapacağız; oyukları tedavi edeceğiz.

Bu nedenle çınarların gövdesinde oluşmuş oyukları ilaçlayıp, hava almalarını önleyecek şekilde üstlerini kapatıyorsunuz. Demek ki budamalar yüzünden oluşmuş oyukları kapatınca ağaçlar devrilmeyecek. Öyle mi?

Geçen gün o ağaç kök boğazından kırılıp devrilmemiştir. Bütün gövde kökü ile devrilmiştir. Bu neyi gösteriyor?

Siz o ağaç devrildiğinde merak edip gitmediniz.!. Ağacın enkazı kaldırılmadan toprağın halini, köklerin yatay ve düşey gelişimini, özellikle köklerde böcek, mantar, virüs gibi zararlıların olup-olmadığı hiç merak etmediniz. Devrilme sonunda kök alanında oluşan boşluğun büyüklüğü de sizi ilgilendirmedi.

Bunu yapmadığınız, doldurduğunuz kök çukurunun, kurulan inceleme heyetinin isteği ile yeniden açılmasından belli değil mi? Ben, sizin işçileriniz toprakla doldurmadan önce, oluşan kök çukurunun fotoğrafını çekmiştim. Ağacın büyüklüğüne oranla son derece küçük bir kök çukuru, içinde belli – belirsiz cılız kök artıkları.

O çukuru gören herkes, ağacın köklerinin yetersizliği nedeniyle yıkıldığını anlardı. Siz de anlardınız ama görme gereği duymadığınız için bunu anlama durumuna gelmediniz.

Ben geçen gün de yazdım: Bu devrilmeler devam edecektir ve bunu önlemek amacıyla bu ağaçlar üzerinde tedaviye yönelik olarak yapılacak hiçbir işlem yoktur.

Yaptığınız da tedavi değil… Uygulamanız felç sebebiyle ayakta duramayan bir kişinin vücuduna güneş yağı sürmeye benziyor.