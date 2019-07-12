Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran’a şok suçlamalar!

31 Mart seçimlerinde Karamürsel Belediye Başkanı dışındaki bütün belediye başkanları değişti… Yeni belediye başkanlarının borç batağında olduğu söyleniyor…

Belediye başkanları, “personelin maaşını verelim, yeter” diyorlar…

Yani anlayacağınız 31 Mart seçimlerinden önceki belediye başkanları, har vurup, harman savunmuş… Har vurup, harman savuran belediye başkanlarından bire de Körfez eski Belediye İsmail Baran…

Bu iddiada bulunanlar, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm…

İlçe Başkanı Cahit Sürüm, önceki gün ilçe binasında basın toplantısı yaparak, eski başkan İsmail Baran’ı sert bir dille eleştirdi…

“GİZLİ DEFTERİ AÇMANIN ZAMANI GELDİ”

Sürüm’ün değerlendirmelerini birlikte okuyalım;

“Bugün burada Türkiye’nin en önemli ve en stratejik sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Körfez’in 5 yılını boşa harcayan, ancak 5 yıl boyunca Körfez Belediyesi’ne ait son kuruşu bile boşa harcamaktan çekinmeyen yönetime karşı, Körfez’in Kocaeli’nin ve Türkiye’nin bazı gerçekleri öğrenmesi için karşınızdayız.

Gerçekleri dile getiren, yetimin hakkını savunan kim varsa iftiracı diye suçlayan eski belediye başkanı İsmail Baran’ın artık bazı gizli defterlerini açmanın vakti geldi. Yoksa bu kişi yaptığı her şeyi yanına kar görmeye ve doğruları söyleyenlere iftira atmaya devam edecek.

“GÜRCİSTAN’I BİLE KALKINDIRDI”

Bir şehir düşünün milyar dolarlık sanayi kuruluşlarına ve on binlerce kişilik istihdama ev sahipliği yapan ancak şehircilik olarak kalkınmış olmanın çok gerisinde bir şehir hayal edin. “Hayaldi gerçek oldu” ve “YaparsaAk Parti yapar” sloganlarıyla göreve gelen İsmail Baran kendisini ve çevresindeki bir avuç insanı hatta altını çizerek söylüyorum Gürcistan’ı bile kısmi olarak kalkındırmaktan başka ne yapmış, bunu tüm Körfez ve Kocaeli kamuoyuyla paylaşmak için buradayız.

HARAMİLERİ HİZMET ETMEK

Geride kalan 5 yıllık dönemde Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın neredeyse bütün projeleri ya taslak halinde kaldı, ya da hiç yapılmadı. Yapılanlar ise ihale bedelinin neredeyse 3 katı maliyetle hayata zar zor geçirildi. Sebebi çok basit. İsmail Baran şehre hizmet için değil, elini Kocaeli’nin ve Körfez’in üzerinden hiç çekmeyen haramilere hizmet için göreve geldi. Ancak yaptıkları o kadar göze battı ki, kendi partisinden bile ciddi eleştiriler aldı ve 31 Mart seçimleri için hevesi kursağında bırakıldı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ”

Artık yediklerinin hesabını vereceksin İsmail Baran. İftiracı diyerek köşene çekilemeyeceksin. Yaptıklarının yargı önünde de hesabını verecek ve cezanı çekeceksin. Tüm savcıları ve içişleri müfettişlerini buradan göreve davet ediyoruz ve açık bir suç duyurusunda bulunuyoruz.

KÖRFEZ’İN VİZYON PROJELERİ

İsmail Baran olmayan vizyonunla bahsettiğin vizyon projen Körfez Park nerede?

Ağadere Göleti Mesire Alanı ve Yürüyüş Yolları nerede?

Yelken Kulübü Kültür Merkezi nerede?

Galericiler Sitesi nerede?

Ulaşım, Deniz Ulaşımı ve Lojistik Yönetimi Yüksekokulu nerede?

Şehir Mezarlığı nerede?

Kirazlıyalı Mahallesi Trafik Acil Müdahale Merkezi Terminal Projesi nerede?

Aslında hiç olmadı değil mi Sayın Baran.

“KÖRFEZ’İN GELECEĞİNE İPOTEK KOYDUN”

-Diğer vaat ettiklerini zaten Büyükşehir Belediyesi üstlendi, yarım kalanları Büyükşehir tamamladı. Bitmedi yapmadıklarını da geçtik, senden önce var olanları ne yaptın kimlere peşkeş çektin biraz da onlara bakalım Sayın Baran;

-Senelik 240 milyon lira bütçe yetmemiş olmalı ki 400 milyon lira harcadın Sayın Baran. Giderken de arkanda 170 milyon lira borç bıraktın.

Sen gittin, ama lanetin hala devam ediyor Sayın Baran. Belediyenin borçlarından dolayı kaldırım dahi yapacak parası yok. Körfez hizmet bekliyor, ama Körfez’in geleceğine ipotek koydun, borç batağında bıraktın Sayın İsmail Baran.

-Belediyelerin sponsorluk yasasını suiistimal etmeye kalkıp Dubaiport’a yaptırmak istediğin üniversite yerleşkesini eline yüzüne gözüne bulaştırmadın mı?

-Bazı nüfuzlu fabrika müdürlerine orman arazileri için imar vermedin mi?

-Alışkanlık mı yoksa çarkı mı öyle kurdun bilinmez, ama 16 milyon liraya yaptığın işleri nedense ortalama 40 – 50 milyona mal etmedin mi?

-Sarnıç Han, Hereke Kalesi, Fakülte binası nedense bu rakamlara denk geldi Sayın Baran.

HEREKE’DE RADYOAKTİF MADDE

-Hereke Kalesi demişken, belediye ödemelerini yüksek gösterip arazi sahiplerine muvafakatname imzalatıp daha düşük ödemeler yapmadın mı? Nedense Kocaeli’nin üzerinde gölgesi hiç eksik olmayan o siyasi ailenin arazilerinin değerine değer katmadın mı?

-Tütünçiftlik sahiline döktürdüğün radyoaktif toprağı, Atom Enerjisi Kurumu devreye girince Hereke’ye döktürüp üzerine bir de utanmadan ağaç diktirmedin mi? İnsanların canına mı susadın bilmiyoruz, ama Herekeli her gün o radyoaktif maddenin içinden geçiyor işe gidip gelirken.

-Senin belediye meclis üyelerin kanuna aykırı olmasına rağmen paravan şirketlerle belediyeden iş almadı mı?

-KÖRPAŞ’ta kaç kişi çalışıyor? Maaş politikası neden gizli Sayın Baran?

-Bugün bize saldırttığın basın mensuplarına, hatta sana ses çıkarmayan muhtarlara yaptığın ödemelere de girelim mi Sayın Baran?

-Kendi partinin kadın kolları ve gençlik kollarından kimilerine işe gitmeden maaş ödemedin mi?

-Kiralık araçların var, faturası var ama neden ortada araçlar yok Sayın Baran? Yoksa kendi partine mensup milletvekilinin paravan şirketini biz mi açıklayalım Sayın Baran?

ÖĞRENCİ BURSLARININ KESİLMESİ

-3500 öğrenci belediyeden 150 lira burs alırdı. Fakir fukara birazda olsa nefes alıyordu, onu da kestin attın değil mi Sayın Baran?

-Gün Işığı derneğine de değinelim mi Sayın Baran?

-Belediyeyi kuruttun, soyup soğana çevirdin Sayın Baran. Öyle kuruttun ki 1964’ten beri yapılan kiraz festivali yapılamıyor. Yağlı güreş festivalini unuttuk bile.

-Asfalt şantiyesini kapatıp aynı işi Simge İnşaata yaptırmadın mı? Buraya hiç değinmeyecektik ama Kocaeli Büyükşehir’i 6 milyar lira ile Türkiye’nin en borçlu belediyesini yapan başkanın da ortağı olduğu bir şirketi anmasak olmazdı?

-Belediyenin taş ve mıcır ocaklarından çıkan 300 milyon metre küp dolgu malzemesi nerede? Nereye satıldı? Parası nerede?

-140 milyon lira borçla bıraktığın YARPAŞ’ı ne yapacağız Sayın Baran. 2021 yılına kadar ipotek koyduğun Körfez halkının ahından korkmaz mısın sen?

-Koca koca binalar dikilirken görmedin değil mi? Tabi ki Petkim Park Toplu Konut Projesinden bahsediyoruz. Şartnameye uyulduysa tüm dairelerin neden arsa payı yok? Nasıl görmezden geldin açıkla sayın Baran!

-Kuzey Marmara Otoyolu için istimlak paraları ödenmedi. İstimlak komisyonun yoktu çünkü Sayın Baran. Ödeyecek paranda yoktu hatırlatalım Sayın Baran.

-Belediyenin Bilgi Evleri var. Bazıları boş binadan ibaret. O boş binalara kiraları yıllık olarak peşin ödenmedi mi Sayın Baran? Belediye meclis üyeleri belediye ile ticaret yapamaz derken kanunlarımız, nasıl kanunun arkasından dolaştığını açıkla Sayın Baran?

“HER KURUŞUN HESABINI VERECEKSİN”

Tüm sorulara cevap vereceksin Sayın Baran.

-Körfez halkının her bir kuruşunun hesabını vereceksin.

-Baharat alımı için alt yapıya ayırdığın paranın 3 katını ayırıyorsan,

-Kimden korkup zırhlı araç için milyonlarca lira harcıyorsan hesap vereceksin.

Aşırı yağmur sonrası insanlar paçalarını kıvırarak sahilden evine dönüyorsa, kentsel dönüşüm bekleyip, bombalarla iç içe yaşamak zorunda bırakıldıysa, geceleri sabaha doğru fabrikalar zehir saldığında vatandaşın zehir soluyarak uyanıyorsa ve sen sadece izlemekle yetindiysen, alt yapı adına hiçbir şey yokken sen karşılama ve ağırlama giderleri olarak 9 milyon lira bütçe ayırabiliyorsan hesap vereceksin.

-O yüzden gerçekleri yüzüne vuranlara iftira atacağına ya bu sorulara cevap vereceksin ya da cumhuriyet savcıları sana zaten soracaktır.

“BELEDİYEYİ HARAMİLERE BIRAKMAYIZ”

İYİ Parti olarak, Körfez’in cesurları olarak Körfez’in hakkını kimseye yedirmeyiz, belediyeyi ise haramilere bırakmayız.

Ve tüm Körfez’e duyurumuzdur.

240 milyon lira bütçe ile beraber satıp peşkeş çektiği arsalar ve fabrikalarla 400 milyon lira harcayan üstüne de 170 milyon borç bırakan bir yönetim yüzünden her yağmurda çile çekiyorsunuz, her gece zehirleniyorsunuz.

Çocuklarınız sokaklarda rahatça oynayamıyor, sahilinizi kullanamıyorsunuz.

Size hizmet olarak dönmesi gereken her kuruş birilerinin cebine gittiği için mağdursunuz.

Her bir Körfezliye kentimizin tüm sorunları için kapımız açık”

İSMAİL BARAN CEVAP VERECEK Mİ?

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm’ün açıklamalarını yukarıda yayınladım…

Çok sert suçlamalar…

Sürüm, AKP’li Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran’ın ilçeyi iyi yönetmediğini söylüyor…

Eski başkan Baran’ın hesap vermesini istiyor…

Eski başkan Baran hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylüyor…

Suçlamalara maruz kalan AKP’li Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran, bu suçlamalara cevap verirse, bu köşeden yayınlarım…