İzmit aşığı bir generali, Hikmet Bayar’ı kaybettik

Yıl, 1991…

Mayıs ayı…

Gazetenin çoğunluk hisselerini Asil Nadir’den satın alalı daha bir hafta olmuş.

İzmit Sanayi Sitesi’ndeki yerimizdeyiz.

Gelen konuğumu yolcu ettim, ayaktayım, dışarı bakıyorum…

Binanın önünde bir askeri jip durdu, içinden inen yüzbaşı acele adımlarla yukarı çıktı, “Komutanım eşi ile birlikte sizi ziyarete geliyorlar” dedi.

Ne ismini söyledi, ne görevini…

Hangi komutan?

Birlikte alelacele aşağı indik, biz indiğimizde de siyah Mercedes makam arabası binanın önüne yanaşmıştı.

Bir general ve eşi…

Rütbesine dikkat ettim, orgeneral.

Yanında zarif bir hanımefendi.

“Hoş geldiniz” dedim, birlikte yukarıya odama çıktık.

Yüzü yabancı değil, ama hâlâ ismini çıkaramıyorum.

Ne ayıp!

Ziyaretime gelenler, Orgeneral Hikmet Bayar ve eşi Aysel Hanım’dı.

Erzincan’da görevliydiler.

3.Ordu Komutanı…

Her ikisi de İzmitli…

Benim gazeteyi satın aldığımı öğrenmişler, İstanbul’daki toplantıya geçerken uğrayıp “Hayırlı olsun” demek istemişlerdi.

Ne büyük bir incelikti.

Hikmet Bayar ve Aysel Hanım’la ilk tanışmamız böyle olmuştu.

Sonraki yıllar hiç birbirimizden kopmadık.

Hikmet Paşa, daha sonraki yıllarda NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı, 1.Ordu Komutanı ve nihayet Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

Her fırsatta birbirimizi aradık, sorduk.

1996 yılında emekli oldu, görüşmelerimiz yine sürdü.

“İzmit aşığı” bir İzmitli

Ben İzmitli olup da, devletin en üst görevlerinde bulunup da İzmit’ten kopamayan, İzmit’i bu kadar seven bir başka İzmitli tanımadım.

Hikmet Paşa, İzmit’e “aşk derecesinde” bağlı olan bir İzmitliydi.

Şimdiye kadar 10 kitap yazdı, bunlardan biri de İzmit üzerine.

Adı, “Bir Zamanlar İzmit”

Diğer kitaplarının isimlerini de vereyim:

*Asker, Yönetici, İnsan

*Askerler de Güler

*Patikli Kurmaylar

*Yarım Asırlık Asker (2 cilt)

*Silahlı Kuvvetler Tarihçesi

*Askeri Okulların Tarihçesi

*Rakamların Gizemi

*Komutan Anılarıyla Silahlı Kuvvetler’de Yaşam

Ve son kitabı…

*AYSEL (Gönüllerde Yaşayan Yeşil Gözlü Kraliçe)

Son kitabı ve son görüşmemiz

Geçen yıl haziran ayının ilk günüydü.

Hikmet Paşa aradı, “Müsaitseniz 5 Haziran Salı günü kızımla birlikte ziyarete geleceğiz” dedi.

“Aysel Hanım’ın anısına bir kitap yazdım, yeni basıldı, onu da getireceğim” diye ekledi.

Müthiş bir şey!

Ben şimdiye kadar ölen eşinin anısına kitap yazan kimseye rastlamadım.

Aysel Hanım’ı kaybedeli bir yıl olmuştu.

22 Mayıs 2017’de İstanbul’da toprağa vermiştik.

Hikmet Paşa’nın sessizliği demek bundandı.

Kendisini kitaba vermişti.

Arada konuşuyorduk, hiç de çıtlatmamıştı.

Sürpriz!

5 Haziran 2018 Salı günü saat 11.30’da, tam da söylediği dakikada, arabası gazetemizin önündeydi.

Erkan’la birlikte karşıladık.

Odama çıktık, yerlerimize oturmadan “Paşam, önce şu kitaba bir bakayım” dedim, masama poşet içinde bıraktığı kitabı elime aldım.

Kalın bir kitap.

Hanımefendinin adını taşıyor:

“AYSEL-Gönüllerde yaşayan yeşil gözlü kraliçe”

Hemen kitabın sonuna baktım, 16 sayfalık fotoğraf bölümü hariç tam 686 sayfa.

CERES Yayınları’ndan çıkmış.

Düşündüğümü söyledim:

“Paşam, ben şimdiye kadar ülkemizde ölen eşinin anısına kitap yazan kimseyi duymadım… Ne iyi etmişsiniz…”

Kızı Aytül Hanım beni onayladı, “Geçenlerde bir kadın derneğine davetliydik, onlar da aynı şeyi söylediler…”

“Araştırdım, dünyada da bir ilkmiş” dedi Hikmet Paşa.

Bir saat kadar sohbet ettik, Gölcük’te bir ziyaretleri daha vardı, kendilerini uğurlamıştık.

Bu, Hikmet Bayar Paşa ile yüz yüze son görüşmemizdi.

Dün sabah gelen acı haber

Dün sabah Murat Bayar aradı, “Tanzer Bey, dün gece babamı kaybettik” dedi.

İçim cız etti.

İyi bir dost, iyi bir insan, iyi bir komutanı kaybetmenin acısını içimde hissettim.

Hikmet Paşa, 87 yaşında dünyaya son noktayı koydu.

Devletimize üst düzey hizmetler verdi, kaliteli yaşadı, dolu dolu yaşadı, geride sevgi ve saygı bıraktı.

Bugün öğleyin İstanbul’da Selimiye Kışlası içindeki Selimiye Camii’nden kendisini ebediyete uğurlayacağız.

Aysel’inin yanına…

Allah rahmet etsin!

Ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum.

Tahir Bey, Fatma Hanım ve İzmit’i birlikte dolaşmak…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın…

*Gölcük’e gidiyor, şehri dolaşırken, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yanında…

*Karamürsel’e gidiyor, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yanında…

*Kandıra’ya gidiyor, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yanında…

*Kartepe’ye gidiyor, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yanında…

*Körfez’e gidiyor, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt yanında…

Tahir Büyükakın İzmit’i dolaşıyor, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yanında yok.

Acaba Tahir Bey gideceği yerleri Fatma Hanım’a haber veriyor da Fatma Hanım mı beraber görünmekten geri duruyor?

Öyle ya birisi AKP’li, diğeri CHP’li...

İçimden bunları geçiriyordum, sonunda gerçeği öğrendim.

Fatma Hanım, salı günü gazetemize yaptığı ziyarette konuya açıklık getirdi.

“Tahir Bey’den İzmit’te birlikte inceleme yapma konusunda yaklaşım bekledim, gelmeyince ben önerdim. Önümüzdeki günlerde İzmit’i birlikte dolaşacağız. Eksikleri birlikte tespit edeceğiz, yapılması gerekenleri birlikte kararlaştıracağız…”

Olması gereken de bu!

Partiler ayrı olabilir, ama “İzmit’e hizmette buluşmak” önemli!

Dünya Hukuk Günü’nde iki filozoftan hatırlatma

10 Temmuz, “Dünya Hukuk Günü” idi.

Geldi, geçti…

Bizde “hak-hukuk-adalet” rafta olduğundan, sözü edilmedi, kutlanmadı.

“Hukuk” denince, akla ilk gelen “adalet” kavramıdır.

İnsanlık tarihi boyunca üzerinde en fazla durulan kavramdır adalet.

Hem ahlaki, hem politik yönden insanların ulaşabileceği en önemli değerdir.

Antik Çağ filozofu Platon, devlet felsefesini oluştururken, “adalet”i en temel kavram olarak ele alır.

Ortaya attığı devlet modelinde; adaleti, bilgeliği, cesareti ve ölçülü olmayı ön olanda tutar.

Antik Çağ’ın diğer filozofu Aristoteles’in “adalet” konusundaki görüşü ise şöyle:

“Yasalara uymamak, onu kendi çıkarlarına göre kullanmak ve dolayısıyla bu şekilde bir eşitsizlik yaratmak adaletsizlik; yasalara uygun davranmak ve eşitliği bozmamak ise adalettir.”

Geçti, ama “10 Temmuz Dünya Hukuk Günü” yine de kutlu olsun!