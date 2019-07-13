Rüşvet parasıyla Kuran Kursu açmak

Geçenlerde gazetelere haber oldu.

Türkiye’nin nasıl yönetildiğini ele veren bir haber.

İbretlik!

Anlatayım…

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Ağrı Doğubayazıt’ta bulunan Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara’ya bir mektup yazıyor.

Öyle düz bir kâğıda değil, “cumhurbaşkanlığı forslu” kâğıda yazılmış…

“Sevgili müdürüm” diye başlıyor, şöyle devam ediyor:

“Dün nasip olmadı görüşemedik. Bu vesileyle bu notu gönderme zarureti hissettim. Beni kırmayacağınızı umuyorum. Şöyle ki;

1)Son kez olmak üzere Kuran kursumuzun 70 bin TL borcu kaldı. Bu konuda son kez yardımınızı talep ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’ın ikinci ricası “iş” konusunda.

Sıradan bir konu, üstünde durmaya değmez.

Ancak şu “Kuran kursu için istenen 70 bin lira” var ya, bu çok önemli bir olay.

Gümrüklerimizde dönen dolapları bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Ve devleti yönetenlerin, bu alavere dalavereyi bildiğini…

Bundan yararlandığını…

Şu hale bakar mısınız?

Mektubu yazan, cumhurbaşkanlığı başdanışmanı…

Kime yazıyor?

Gümrük bölge müdürüne…

Ne istiyor?

“Kuran Kursu’nun borcu için 70 bin lira gönderin” diyor.

“Son kez olmak üzere” diye de bir ifade kullanmış.

Demek daha önce de istemiş, ne istediyse gönderilmiş.

Gazete haberini dikkatle okudum, daha önce iki kez daha istenmiş, biri 127 bin lira, diğeri 72 bin lira, her iki istek de yerine getirilmiş.

Toplayın hepsini ne yapar?

269 bin lira…

İyi de gümrük bölge müdürü bu parayı nereden bulacak?

Aylık maaşı 7 bin lira…

İşte tam bu nokta, işin rezaletini ortaya koyuveriyor.

Bu olayın anlamı ne biliyor musunuz?

*Bu, “Türkiye gümrüklerinde ‘rüşvet çarkı’ devam ediyor” demek.

*Bu, “dönen rüşvet çarkını devleti yönetenler de biliyor” demek.

Öyle olmasa…

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı, gümrük bölge müdürüne “Kuran Kursu için son kez olmak üzere 70 bin lira gönder” der mi?

Bu ifade, “Ben sizin ne yaptığınızı biliyorum” demek değil de ne?

Aylığı 7 bin lira olan müdürden, Kuran Kursu’na 70 bin lira isteniyor.

Daha önce de istenmiş, gönderilmiş…

Şu çarpık ilişkiye bakar mısınız?

Güya sevap işlemek için Kuran Kursu açanların, düştüğü şu duruma bakar mısınız?

Rüşvet parasıyla Kuran Kursu açanlar, cennete mi giderler, cehenneme mi?

Ne dersiniz?

Rakı hesabı

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Meraklısı hesaplamış:

*70’lik rakının vergisiz fiyatı 45 liraymış.

*Vergi dahil fiyatı 150 lira.

*Evde kaçak maliyeti 20-25 lira arası.

Rakamlara bakınca şunu görüyoruz:

Çevremde alkol kullanan kiminle konuşsam, “Kendi rakımı kendim yapıyorum” diyor.

Bundan şunu çıkarıyorum, sen fiyat artırırsan “kaçak üretim” veya “evde üretim” artıyor.

Yani sen fiyatı artırınca, alkol tüketimini azaltamıyorsun.

Belki tam aksine, millete “ucuz rakı üretimini” öğretiyorsun, alkol kullananların sayısı daha artıyor.

İstersen, “alkollü içki” üretimini yasakla.

Bu defa da kaçakçıların ekmeğine yağ sürersin.

İran’da alkollü içki satmak ve alkol kullanmak yasak, suç!

Gidin bakın bakalım İran’a, alkollü içki üretilmeyen ve içilmeyen ev var mı?

Bunun doğrusu şu:

*Toplum eğitilmeli, alkolün zararları anlatılmalı.

*İçmek isteyenlere de “adam gibi içki nasıl içilir” bu öğretilmeli.

Yoksa öyle fiyatını aşırı artırmakla, yasaklamakla, bir yere varamayız.

Bir ömür nasıl yaşanır?

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Bu, İlber Ortaylı’nın son kitabının ismi.

“BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler”

Bir söyleşi kitabı…

274 sayfa…

Söyleşiyi yapan, Yenal Bilgici…

Kitabı okurken, siz hayatı nasıl yaşıyorsunuz, İlber Hoca nasıl yaşanmasını öneriyor, ister istemez karşılaştırıyorsunuz.

Bir çırpıda okunacak ve okuyanın bundan sonraki yaşamına yön verecek bir kitap.

İlber Hoca bu kitapta, bir insanın, çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyduğu çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor.

“Herkes kendi talihinin mimarıdır” sözünü hatırlatarak, kendi yolunu çizmenin ne anlama geldiğini tüm kritik noktalarıyla yorumluyor.

*İnsan hayatı kaç dönemden oluşur ve her bir dönemde neleri tecrübe etmek gerekir?

*Bir ömrü hakkıyla yaşayabilmek ve yaşanan her andan tat alabilmek için önce ne lazımdır?

*İnsan, kimden ne öğrenebilir?

*Kendi kendini yetiştirmek mümkün mü?

*Bir dil, en iyi nasıl ve ne zaman öğrenilir?

*Sorumluluk sahibi bir insan, kendisi ve çocukları için nasıl bir eğitim modeli aramalıdır?

*En iyi nasıl seyahat edilir, bir şehir nasıl dolaşılır? Hangi müze, hangi meydan, hangi sokakları görmek için dünyanın bir ucuna gidilebilir?

Kitapta, bu soruların cevaplarını buluyorsunuz.

Bilge bir insanın yaşam tecrübesinden süzülen önerilerini satır satır içinize sindiriyorsunuz.

Diyor ki İlber Ortaylı:

“Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında pencereler açın. Farklı dünyalarla ancak böyle tanışırsınız. Ben hep yerimde dursaydım, dünyamı değiştirecek insanları aramasaydım, bugün tanıdığınız ben olmazdım. Bir insanın bittiği an, miskinliğe esir olduğu andır. İnsan, konforundan vazgeçmeyi göze almalıdır. Kendi dünyasını yeniden kendisi oynatmalıdır.”

Yaşamına değer verenlere, bu kitabı okumalarını öneririm.

3 görüş

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*”Karanlığın en çok arttığı an, güneşin doğacağı zamandır.”

*”Sonuç, eylemin kanıtıdır.” OVİDİUS

*”Güzel bir yüzün pasaport olduğu söylenir. Oysa güzel bir yüz pasaport değil, vizedir. Süresi çabuk dolar.” Julie BUCHİLL