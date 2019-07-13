Dün “Hadi lan” diye tribüne alınmayanlar bugün, “Devlet Sporcusu” oldular

Rahmetli Nazmi Uzun kabrinde huzur içinde yatsın…

Onun oğlu Zekeriya Uzun, uzun zamandır “Devlet Sporcusu” olmaları için yağlı güreş yapan pehlivanlar için uğraşıp duruyordu.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yağlı güreşte “Kırkpınar’da üst üste 3 yıl altın kemer alanların Devlet Sporcusu” olmaları için çok çaba sarf ettiler.

Sonunda, muratlarına erdiler…

Devlet, Kırkpınar’da 3 yıl üst üste başpehlivan olup kemer alanları “Devlet Sporcusu” kabul etti.

Böylece, devletin önce kabul ettiği 24 devlet sporcusuna Kırkpınar’da başpehlivanlık kazanmış (3 Altın Kemerli) isim; Aydın Demir, Hüseyin Çokal ve Ahmet Taşçı da dahil edildi ve “Devlet Sporcusu” sayısı 27 oldu.

Daha dün; Kırkpınar er meydanında tribüne çıkmak isteyen Hüseyin Çokal’a;

-Hadi lan, çıkamazsın (!) diyen, diklenen ve koca başpehlivanı “TANIMAYAN” saha görevlisi vardı.

Kırkpınar tesislerine Kırkpınar’ı izlemeye gelen nice Başpehlivanları;

“Ben Başpehlivan …….. ım” demelerine rağmen, “Ben tanımıyorum,giremezsin (!)” diyerek şamata çıkaran görevliler vardı.

En son bir anı:

Son yıllarda adı “KOCA YUSUF” olarak anılan Kırkpınar’da 2 kez final yapıp ikincilik kürsüsünde yerini alan EKREM YAVUZ’u federasyon yetkilisini oturduğu tribünde ziyaret etmek istediğinde;

“Olmaz, GİREMEZSİN LAN (!)” diye, yılların başpehlivanını tanımayan ve Güreş Federasyonu yetkilisi ile görüşmesine mani olan stat YETKİLİSİNİN konuşmasına şahit olduk.

Ekrem Yavuz gibi bir pehlivanı tanımayan YAĞLI GÜREŞ GÖREVLİSİ düşünebiliyor musunuz?

İşte bu koşullar içindeki yağlı güreş camiasını mutlu eden haber Kırkpınar öncesi geldi ve yıllardır bu haberi bekleyenler mutlu oldu.

Gönül isterdi ki; Devlet Sporcusu unvanına kavuşan yaşayan efsaneler; Aydın Demir (Karamürsel), Hüseyin Çokal (Denizli) ve Ahmet Taşçı (Karamürsel) dışında; vefat etmiş Ordulu Mustafa da bu kategoriye dahil edilip ailesine bu şeref bahşedilseydi.

Hatta ve hatta, bu karara KIRKPINAR’DA başpehlivan olmuş, altın kemer almış sporcular da dahil edilseydi.

“Zamanla geçer bu aşk da, hicran da” şarkısında olduğu gibi bakarsınız ZAMANI geçse de yetkililer bu konuda yeni bir karar alır, Kırkpınar’da BAŞPEHLİVAN olup ALTIN KEMER alan tüm başpehlivanları Devlet Sporcusu kabul eder, onlar da onurlandırılır…

Sevindirici bir haber daha

Her ne kadar “Yağlı Güreşi” özendirmek için de olsa Trakya Üniversitesi’nin “Kırkpınar’da dereceye girenlerin, Trakya Üniversitesi’nde öğrenime kabul edilecekleri” haberi Kırkpınar’a katılan özellikle genç pehlivanlar ve onların aileleri arasında DOPİNG yaptı. Bu kararından dolayı Trakya Üniversitesi yönetimini ellerimiz patlayana kadar alkışlayalım derken ayrıca kutlamak gerek.

Hüsnü Kaftan haklı çıktı

TRT’nin deneyimli spor spikeri Hüsnü Kaftan’ın yağlı güreşi TRT kanallarının yayınlaması konusundaki ısrarlı mesajları sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “KURTDERE” güreşlerinin sadece TRT kanallarından YAYINLANACAĞINI açıkladı ve noktayı koydu.

Tam 50 yıl önce Balıkesir’de, Boluspor maçı ile ilgili ŞİKE olaylarında çıkan arbedeyi ve yerle bir edilen Balıkesir’i (Ayvalıkta takip ettiğimiz bisiklet turunu bırakıp, birlikte gittiğimiz) devlet hastanesine TRT kamerasını çarşafa sokup“Hasta çocuk getirdik” diyerek içeri girip çekim yapan 50 yıllık meslek arkadaşım, kardeşim Hüsnü Kaftan’ın o mücadele azminin bu gün de devam ettiğini görmek doğrusu beni çok mutlu etti.

Sayın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yağlı güreş konusunda ne kadar hassas olduğunu bilmek ve yaptıklarını takdirle karşılamakla, Kurtdere yağlı güreşleri konusunda aldığı kararla MİLLİYETÇİLİK konusunda birilerine verdiği dersten dolayı tekrar kendisini tebrik ederken, Hüsnü Kaftan’ı da “talebinde” haklı çıkardığı için teşekkür etmek isterim.