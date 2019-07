Son “sosyal medya” kurbanı ve çomarlık

Ah be sosyal medya!

Ah be sosyal medya canavarı!

Her gün onlarca, yüzlerce, binlerce kullanıcını ipe çekmekten bıkmadın mı?

Senin cazibene kapılan, kendini “yazar” sanıyor.

Senin cazibene kapılan, kendini “siyasetçi” yerine koyuyor.

Senin cazibene kapılan, kendini “fikir adamı” kabul ediyor.

Özetle…

Senin cazibene kapılan, kendini ele veriyor.

Aklından ne geçiriyorsa, içinde ne varsa, “kalite kontrolünden geçirmeden” anında ortalığa döküveriyor.

Atıyor tutuyor…

İpe sapa gelmez şeyleri yan yana sıralıyor.

Sonra da başı belaya giriyor.

Hep senin yüzünden…

Bugüne kadar kaç kişiyi işinden ettin, kaç kişiyi içeri tıktın, kaç çiftin boşanmasına neden oldun, bilmiyorum.

Ama günahın çok!

Ben senin yüzünden başı derde girenlere “sosyal medya kurbanı” diyorum.

En son kurban

Sosyal medyanın şehrimizdeki en son kurbanı, Süleyman Özkaraaslan.

Süleyman Bey’in siyasi bir kimliği de var.

AKP Başiskele İlçe Başkan Yardımcısı…

Geçen hafta sosyal medyada öyle bir paylaşımda bulundu ki, hepimizi çok üzdü.

Başta AKP’lileri, AKP’ye gönül verenleri…

Yıllar önce ülkemize göç etmiş soydaşlarımızı…

Soydaşlarımıza; “Bulgarlar-Selanik dönmeleri” dedi.

Ve çağrı yaptığı kişilere “çomarlar” diye seslendi.

Süleyman Özkaraaslan’ın herkesi ayağa kaldıran paylaşımı şöyleydi:

“1989’DA GELEN BULGARLARI

1950’DE GELEN SELANİK DÖNMELERİNİ

100 BİN KAÇAK ERMENİYİ

SURİYELİLERLE BERABER GÖNDERELİM

VARMISINIZ ÇOMARLAR”

Özkaraaslan’ın paylaşımı aynen böyleydi!

Tabii sonunda AKP kendisini hemen disiplin kuruluna sevk etti, pek çok dernek temsilcisi soluğu adliyede alarak Süleyman Özkaraaslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dediğim gibi, hep sosyal medya yüzünden.

Sosyal medya, Özkaraaslan’ın içindeki kötülükleri dışa yansıtıverdi.

Şimdi sanırım hem partisinden olacak, hem de yargı önünde hesap verecek.

Bir de, gözden kaçan o ifadesi var

Soydaşlarımıza ne demiş?

“Bulgar” demiş…

“Selanik dönmesi” demiş…

Süleyman Özkaraaslan’ın daha geniş kesime söylediği bir “hakaret ifadesi” daha var.

Ne diyor?

“…..beraber gönderelim varmısınız çomarlar”

Yani birlikte hareket etmeye çağırdığı herkesi “çomar” yerine koyuyor.

Çomar ne, biliyorsunuz…

Anadolu’da çoban köpeğine verilen isim.

“Kaba yapılı, gövdesi yere yakın, bacakları güçlü, iri köpek” demek.

“Terbiyesiz, kaba, saldırgan kimse” anlamında da kullanılır.

“Çomarlık”, “terbiyesizleşmek”le eş anlamlıdır.

Çok öfke duyulan bir kimseye “Çomarlaşma!” ifadesi kullanılır.

Süleyman Özkaraaslan “Var mısınız çomarlar” derken, kimlere seslendiğini, kimleri göreve çağırdığını da açıklamalıdır.

Bu olay, sosyal medya tutkunlarına ders olsun

Başa dönersek…

Her davranışımızın, sosyal medyada paylaştığımız her mesajın bir sorumluluğu var, bunu bilelim.

Sosyal medya, “sorumsuz davranış mecrası” değil.

Süleyman Özkaraaslan’ın başına gelen bu olay, sosyal medya kullanan herkese ders olmalı.

Düşüncelerinizi ve duygularınızı, “kalite kontrolü”nden geçirip öyle ifade edelim!

Hikmet Bayar’ın Amerikalı emir subayından gelen mesaj

Önceki sabah…

Yürüyüşteyim…

Erken saatte telefonuma gelen mesaj dikkatimi çekti.

Bir yabancıdan…

“DaleEndreson” imzası var mesajın altında.

DaleEndreson, Hikmet Bayar Paşa’nın Amerikalı emir subayı.

Komutanının vefat haberini duymuş, benim yazımı okumuş, saat 7.31’de mesaj atıp üzüntüsünü paylaşmış.

Duygu yüklü bir mesaj:

“DearMr. Unal,

I had thehonor of being General Bayar's Amerikan Emir Subay when he wasthe NATO Commander in Izmir. I deeplyrespectedhimand his wife. I reallyenjoyedyourarticleregarding General Bayar. Overtheyearswekept in touchviaemailand I know he wasveryproud of his rootsandsoloving of his wife, Aysel. May he rest in peaceandnow be unitedwith her in eternal life. DaleEndreson”

“Google Amca” yanlış çevirmediyse şöyle diyor:

“Sevgili Bay Ünal,

İzmir’deki NATO’nun Komutanı General Bayar’ın Amerikan emir subayı olmaktan onur duydum. Ona ve eşine saygım sonsuz. General Bayar hakkındaki makalenizi gerçekten çok beğendim. Yıllar boyunca e-posta yoluyla iletişimde kaldık ve kökleriyle gurur duyduğunu ve eşi Aysel'i çok sevdiğini biliyorum. Huzur içinde yatsın ve şimdi onunla sonsuz yaşamda birleşsin. DaleEndreson”

İnsanın ölümünden sonra da dünyanın taa öbür ucundaki tanıdıkları tarafından anılması ne güzel şey!

Ümmet

Erdoğan, AKP’den ayrılıp parti kurmak isteyen Ali Babacan’a ne demişti?

“Ümmeti bölmeyin!”

Haberi okuyunca “Pardon” demek geldi içimden.

Erdoğan ve arkadaşlarının, AKP’yi kurarken yaptıkları neydi acaba?

AKP kurulurken “ümmet” bölünmedi mi?

Kabine değişikliği

Son günlerde sürekli gündemde…

*Kabine değişecek.

*Şu şu bakanlar gidici.

İyi de, kabine değişse ne olur, değişmese ne olur?

Devlet yönetimiyle ilgili her konuya tek bir kişi karar verdiğine göre, kabinede isimlerin değişmesinin bir anlamı var mı?

Boş yere çenenizi yormayın!

Rıza Zelyut’tan

“Emekli arkadaş biliyor musun?

Sana yüzde 5 zam yapan AKP, cumhurbaşkanlığı bütçesini yüzde 233 artırarak 2 milyar 819 milyon liraya çıkardı.

Yani saray her gün 7 milyon 723 bin lira harcıyor.

Onlara afiyet olsun!

Sen yutkun dur kardeşim!”

Nasıl bir millet?

*Kendi parasıyla kendisine sadaka verenlere biat etmeyen…

*Üç kuruşluk avanta makarnaya tamah etmeyen…

*İftar çadırında kendi parasıyla kendisine bir tas çorba ısmarlayanlara dua etmeyen…

*Başkasına avuç açmayan, kendi kazanıp kendi yiyen, kendi ayakları üzerinde duran…

*Özgürce karar verebilen…

Bir millet!

2 görüş

*”Ruhunda kölelik olan, tahta çıksa da köledir.” VAUVENARGUES

*”Küçük bir gerçek, büyük bir yalandan iyidir.” KONFÜÇYÜS