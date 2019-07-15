Türkiye, adalet ve hukukun üstünlüğünde sınıfta kalmış durumda

Geçen hafta Ergenekon davasının Türk siyasi ve adli tarihinin bir utanç belgesi olduğunu yazmıştım.

Gerçekten bu talihsiz dava sürecinde en çok biz hukukçular sınıfta kaldık. Liyakat, demokrasi, adalet, vicdan düzleminde insanın utanası geliyor.

Ülkemiz insanı bütün bunları hak etmiyor.

Ama insanlarımız çaresiz, demokrasimiz bir türlü rayına oturmuyor.

Adalet ve hukukta ise gelişme yerine sürekli gerileme yaşıyoruz.

Demokrasimizin de adalet uygulamalarımızın da içler acısı olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz.

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Merak ettim dünya hukuk ve adalet sistemi içersinde ülkemizin durumu nedir diye.

Küçük bir araştırma yaptım ve sonuçları maalesef beni hiç yanıltmadı.

The World Justice Project (TWJP) (Dünya Adalet Projesi)’nin dünyanın 113 ülkesiyle, 2016 verilerine göre yaptıkları Hukukun Üstünlüğü Endeksi araştırması ülkemiz açısından iç karartıcı sonuçlar içeriyor.

Bizim ulusal basın biraz iktidar yardakçılığı yaptığı için gözden kaçırmış galiba.

Araştırma verilerine göre, Türkiye 113 ülke arasında sondan 15. sırada, Guetemala ve Myanmar’ın ardından 99. sırada yer alıyor.

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Çalışma, 2016 yılında toplanan veriler, dünya çapında 110 binden fazla hane halkının ifadelerine dayanılarak, tecrübeli araştırmacılar tarafından, hukukun üstünlüğünün günlük hayatta nasıl anlaşıldığı, insanların hayatlarını nasıl etkilediği üzerine ölçümlerden oluşuyor.

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Ülkelerin hukuk performansları, temel 8 hukukun üstünlüğü faktöründe toplanan 44 göstergeye göre belirlenmiş. Ortaya çıkan puanlamalarla ülke sıralamaları yapılarak, bölgesel ve ekonomik göstergelere göre karşılaştırmaları, ortalamaları çıkarılmış.

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Hukukun üstünlüğünü gösteren temel 8 faktör araştırmada şöyle ifade ediliyor:

Hükümet Yetkileri Üzerindeki Kısıtlamalar,

Yolsuzluğun Yokluğu,

Hükümetin Şeffaflığı,

Temel Haklar,

Asayiş ve Güvenlik,

Yasal Düzenlemeler,

Sivil Adalet ve

Adalette Ceza.

Bölgesinde sonuncu olan Türkiye…

Sıralamada 99. sırada yer alan Türkiye; Nijerya, Guetemala ve Myanmar ile Kenya, Nikaragua ve Honduras ülkelerinin ortasında yer almış durumda.

Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında, uluslararası sıralamada 34. sırada yer alan Gürcistan bölgenin lideri konumunda.

Onu 50. sıradaki Bosna Hersek ve 54. sıradaki Makedonya izliyor.

Türkiye bu bölgede ise sonuncu sırada yer almış.

Hukukun üstünlüğünde, bölgede en çok gerileme gösteren ülkeler ise, Arnavutluk, Türkiye ve Rusya. 2015 verilerine göre, Arnavutluk 9, Türkiye 8, Rusya’da 6 puan gerilemiş durumda.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayata geçtikten sonra yeniden bir araştırma yapılsa Türkiye acaba hukukun üstünlüğü ve adalet sıralamasında nerelerde olur.

Hiç düşündünüz mü ?