AKP’li Baran’dan İYİ Partili Sürüm’e cevap!

Sevgili okurlar; 13 Temmuz’da “Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran’a şok suçlamalar!” başlıklı bir yazı yazmıştım…

Yazıda İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm’ün Körfez eski Belediye İsmail Baran hakkındaki suçlamalarına yer vermiştim…

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, eski başkan Baran’ın har vurup harman savurduğunu, belediyeyi iyi yönetmediğini belirterek çeşitli iddialarda bulunmuştu…

O iddialardan bazıları;

“HARAMİLER İÇİN GÖREVE GELDİ”

“Geride kalan 5 yıllık dönemde Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın neredeyse bütün projeleri ya taslak halinde kaldı, ya da hiç yapılmadı.

Yapılanlar ise ihale bedelinin neredeyse 3 katı maliyetle hayata zar zor geçirildi.

Sebebi çok basit.

İsmail Baran şehre hizmet için değil, elini Kocaeli’nin ve Körfez’in üzerinden hiç çekmeyen haramilere hizmet için göreve geldi.

Ancak yaptıkları o kadar göze battı ki, kendi partisinden bile ciddi eleştiriler aldı ve 31 Mart seçimleri için hevesi kursağında bırakıldı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ”

Artık yediklerinin hesabını vereceksin İsmail Baran. İftiracı diyerek köşene çekilemeyeceksin. Yaptıklarının yargı önünde de hesabını verecek ve cezanı çekeceksin. Tüm savcıları ve içişleri müfettişlerini buradan göreve davet ediyoruz ve açık bir suç duyurusunda bulunuyoruz”

YAPILAN ÇALIŞMALAR NEREDE?

İsmail Baran olmayan vizyonunla bahsettiğin vizyon projen Körfez Park nerede?

Ağadere Göleti Mesire Alanı ve Yürüyüş Yolları nerede?

Yelken Kulübü Kültür Merkezi nerede?

Galericiler Sitesi nerede?

Ulaşım, Deniz Ulaşımı ve Lojistik Yönetimi Yüksekokulu nerede?

Şehir Mezarlığı nerede?

Kirazlıyalı Mahallesi Trafik Acil Müdahale Merkezi Terminal Projesi nerede?

Aslında hiç olmadı değil mi Sayın Baran.

YAZININ TAMAMI SİTEMİZDE

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm’ün açıklamalarının tamamını kocaeligazetesi.com.tr. adresinden okuyabilirsiniz…

Yazımın sonunda “suçlamalara maruz kalan AKP’li Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran, bu suçlamalara cevap verirse, bu köşeden yayınlarım” demiştim…

BARAN SERT BİR AÇIKLAMA YAPTI

AKP’li Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran, konuyla ilgili açıklama yaptı…

Eski başkan Baran, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm’e sert tepki gösterdi…

Eski başkan Baran’ın Sürüm’e verdiği cevabı birlikte okuyalım;

“İFTİRACILAR ÇOĞALDI –

İSPAT ETMEYEN NAMERTTİR”

“1. Kaçak inşaatına müsaade etmediğim bir ilçe başkanı, Güney Mahallesi Fener Sokak Numara:31 adresindeki metruk tek katlı binasını yıkarak iki katlı kaçak bina yapmıştır.

İmar kanununun 32.maddesi gereği yıkım kararı aldığımızdan dolayı şahsın husumetine sebep olmuştur.

Bu ilçe başkanı hala bu kaçak yapısını yıkmamıştır.

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2. 2014-2019 döneminde Körfez’e en güzel projeler yapılmış ve halkımız bu hizmeti de 31 Mart 2019 tarihinde onaylayarak yine Ak Partiye Körfez’ de devam demiştir.

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3. Şahsıma atfedilen bütün iftiraları ve söylemleri ispata davet ediyorum.

Tamamı asılsızdır İSPAT ETMEYEN NAMERTTİR. Hayatımda Gürcistan’a adım atmadığım halde Gürcistan’ı kalkındırmışım vs. gibi iftiralar atmayı bir marifet saymaktadırlar.

Yanlış kılavuzlardan bilgi aldıkları belli.

Belediye yönetimlerinden zerre anlamayan, fakat ben olsaydım böyle yapardım diye yorumlayan bir anlayış...

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4.İyi Parti Kocaeli milletvekilinin (Lütfü Türkkan) iftirasına cevap vermemden rahatsız oldukları belli, gerçekleri dile getirmemden rahatsız oldukları ve iftiralarını yüzüne vurunca bocaladıkları görülmektedir.

Aziz Körfez halkımızı kandıranlara asla hakkımı helal etmiyorum.

Halkımız kimin ne hizmeti yaptığını ve samimiyetini çok iyi idrak etmektedir.”

BARAN’DAN SÜRÜM’E

4 MADDELİK CEVAP

AKP’li Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran, dört maddede…

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm’e cevap verdi…

Tarafsız bir gazeteci olarak önce İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm’ün suçlamalarına yer verdim…

Daha sonra da AKP’li Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran’ın cevabına yer verdim…

Baran suçlamaları için “Tamamı asılsızdır İSPAT ETMEYEN NAMERTTİR” diyor…

Sürüm, suç duyurusunda bulunacağını söylüyor…

Bakalım Sürüm ve Baran’ın düellosundan kim galip çıkacak?

Okullarda teneffüs

süresinin uzatılması

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan yeni değişiklikte teneffüs süreleri değişti. Karar Resmi gazetede yayınlandı… Bu bağlamda normal eğitim yapılan okullarımızda teneffüs süresi 10 dakikadan 15 dakikaya, ikili öğretim yapılan okullarımızda ise teneffüs süresi 5 dakikadan 10 dakikaya yükseltildi. Öğrenciler bu sayede ders aralarında biraz daha dinlenme imkanı bulabilecek…