“Halk Ekmek” konusunu çarpıtan kim?

Bir hafta önce, geçen hafta bugün, “Hâlâ Halk Ekmek masalı mı?” başlıklı bir yazı yazdım, baktım, okuduğunu anlamaktan aciz eciş bücüş kişiler topa girdi.

Yok efendim, ben “Halk Ekmek”e karşıymışım…

“Halk Ekmek”, bu dönemde mutlaka gerçekleşecekmiş…

Okuduğunu anlamayanlar için altını çizerek bir kez daha yazıyorum:

*Ben, “Halk Ekmek”e karşı değilim.

*Ben, o yazımda “Halk Ekmek” ile ilgili Kocaeli’nde bugüne kadar yaşananları hatırlattım.

*Yine o yazımda, “Halk Ekmek”in diğer şehirlerdeki başarılı uygulamalarını sizlerle paylaştım.

*”Biz de yapabiliriz, ama bugüne kadar “fırıncı lobisi” bunu yaptırtmadı, 1986 yılında kurulan KESTAŞ Halk Ekmek Fabrikası’nı tam üretime geçecekken baskıyla kapattırdı” dedim.

*Son günlerde düşünülen, “fırıncılar üretsin, Büyükşehir Belediyesi satsın” sistemine “Halk Ekmek” denilemeyeceğini de belirttim.

Özetle…

*Geçmişten günümüze “Halk Ekmek” konusuna ışık tuttum.

*Yapılmak istenenin de gerçek anlamda “Halk Ekmek uygulaması” olmadığını söyledim.

Gelelim Oda Başkanı Ali Sarı’nın televizyon konuşmasına

Cumartesi sabah haber toplantısındayız…

Arkadaşlar, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın KOCAELİ TV’de programa çıktığını, “Halk Ekmek” uygulaması konusunda “olumsuz” ifadeler kullandığını söylediler.

Ses kaydı olup olmadığını sordum, varmış.

“Ne söylediyse, aynen verin” dedim.

Gazetemizin pazar günkü “Halk Ekmek en fazla bir yıl sürer” başlığı, Oda Başkanı Ali Sarı’nın televizyonda söylediklerinin “tek cümleyle” özeti idi.

Ali Sarı’nın televizyonda söylediklerini, noktasına virgülüne dokunmadan köşeme alıyorum.

Konuşmasının “QR kod-kare kod”u da köşemde.

İster okuyun, ister dinleyin!

Bakın bakalım, Ali Sarı’nın anlattıklarından ideal “Halk Ekmek uygulaması” çıkıyor mu?

Büyükşehir Belediyesi’nin düşündüğü “Halk Ekmek”, bu mu?

Bir de tersinden sorayım:

Eğer uygulama böyle olacaksa, buna “Halk Ekmek” mi demek lazım?

Tabii bu olup bitenden, AKP’nin yayın organı gazete, kendine pay çıkarmak istemiş.

Kötüleyecek ya, hemen bizi “haberi çarpıtmakla” suçlamış.

Oysa “haberi çarpıtmak”, 45 yıllık yayın hayatımızda bizim hiç itibar etmediğimiz bir yöntem.

İtibar etseydik, bugünlere gelemezdik.

Okuyun veya dinleyin, Ali Sarı’nın o konuşmasından bakalım siz ne anlayacaksınız?

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın, KOCAELİ TV’deki konuşması şöyle: (Konuşması yazıya dökülürken hiçbir düzeltme yapılmamıştır.)

“Gebze bir dönem yapıyordu ve aylık100 bin zararla kapatıyordu. Görüştüm aynı sistem orada da fırınlar üretiyor. Oranın aynısını İzmit’te başlayacağız yaklaşık 30 büfede yapılıyor aynını İzmit merkezde başlayacağız.

Talebe göre ekmek üreteceğiz. Büfelere ekmeği yık, akşam onları iade alalım. Öyle bir çalışmamız olmayacak. Zaten üç beş gün bir hafta içerisinde sistem oturur. Ne kadar ekmek satabiliyorsa o kadar ekmek satacağız orada. Bizim fırınlarımızda yıllardan, beri Kocaeli Fırıncılar Odası olarak bir sürü proje yaptığımız için, bu halk ekmeği söylendiği kadar, (bunlarda önümüzdeki günlerde belki bir program daha yapıp konuşuruz) söylendiği gibi çok talep görmeyecek. Biz fırınlarımızda 60 kuruşa ekmek satıyoruz. Askıda ekmek projelerimiz var. Her fırın bugün hiç satmıyorsa fırınlar 100 tane bedava ekmek veriyor. Olan olmayana veriyor.

Ben iddia ediyorum bir altı ay sonrada, 1 sene sonra o büfelerde çok çok ekmek satılmayacak. Neden satılmayacak? Biz yine halı hazırda büfelerde, ki büyük ihtimalle 1 liradan, şuan ki fiyata göre, 1liradan halk ekmek satacağız ama biz fırınlarımızda 60 kuruştan ekmek satmaya devam edeceğiz. Nasıl satacağız bunu, akşamdan kalan ekmeğimiz ki bu ekmekleri ben bayat demiyorum. Bizim ekmeklerimiz kalitedir ve kara fırın ekmeği olduğu için bir gün sonra yumuşacık ve dar gelirli ailelerimizin bir kısmı /çoğu o ekmekleri zaten tüketiyor. Şimdi 60 kuruş varken gidip hak ekmeği büfesinden 1 liradan neden alsın? Bana bunun mantığını kim söyleyecek? Yani bu güne kadar yapılmamasının ana nedeni de budur.

Şunu söylüyeyim, yani bugüne kadar yapılmamasının ana nedeni de budur. Biz Kocaeli Fırıncılar Odası olarak bu sosyal etkinliklerimiz fazla olduğu için biz halk ekmeği ihtiyacı olmadı Kocaeli için, o değil akşamdan kalan ekmeklerimiz 60 kuruş. Biz şunu bağırdık, mahallesinde hiç ekmek alamayacak durumdaki aileleri bize gönderin, biz bu ailelere ücretsiz ekmek verelim ki bugün her 2-3 aile vardır. Ekmeğini biz parasız tedarik ederiz. Bize söylendiğinde en yakın fırına biz o aileyi yönlendiririz. İki, yine 2015 yılında, Ercan Topaca valimiz döneminde bir proje uygulamıştı ki o dönemde de ekmek zammı döneminde gündeme gelmişti. Ekmeğe yüzde 25 aşağına sosyal yardımlaşma vakıfları Kocaeli genelinde 50 bin adet kart dağıttık. 1.25’lik ekmeğin 1 liraya alıyorlar. Bu uygulama halen devam ediyor. Benim fırınımda dahi 12-13 aile bu ekmeği 1 liradan alıyor. Şimdi o arkadaşlar neden gitsin halk büfesinden ekmek alsın?

SORU-Çok önemli veriler verdiniz, bunu Tahir Bey’le paylaşmadınız mı? Belki de kapanmaya mı gidebilir?

Kapanmaz ama, beklenti belki bilmiyorum 50 bin 100 bin, İzmit merkezinde günlük 300- 350 bin ekmek tüketiliyor. Bunun 50 bin tanesinin halk ekmek büfelerinde satılacağına ben inanmıyorum. Ha 20 bin satılsın onu da vericeğiz. Kaç ekmek satılıyorsa biz o ekmeği temin edeceğiz. Halkın bu ihtiyacını büfe sistemini de yapacağız. Amma ve lakin burada açıkça söylüyorum, bu büfeler, bu ekmek satış büfeleri öyle beklenildiği kadar, belki ilk etapta yenidir, her şeyin yenisi rağbet görür ya belki yeni olduğu için çok büyük rağbet görecektir ama 6 ay bir sene sonra burada oturup konuştuğumuz zaman bu büfelerde ekmek satışı, çünkü 60 kuruşa ekmek var fırınlarda.

Şunu bitireyim, o kart dağıttığımız aileler, 50 bin aileye Kocaeli genelinde kart dağıttık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 41 kart uygulaması var o 41 kartlı aileler gelsin fırınlarımızdan yine yüzde 25 indirimle ekmek alsın dedik. 15 binde onlar ettiği 65 bin aile. E birde askıda ekmeğimiz var ki bu konuda takatten vatandaş çok duyarlı.”

Siz bu konuşmalardan ne anladınız?

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın söylediklerini okudunuz veya dinlediniz…

Ali Sarı’nın bu anlattıklarından “ideal Halk Ekmek uygulaması” çıkar mı?

Ali Sarı…

*”Biz zaten gerekeni yapıyoruz” diyor.

*“60 kuruşa ekmek satıyoruz” diyor.

*”Askıda ekmek var” diyor.

*”50 bin kişi ekmeğini zaten yüzde 25 ucuza, 1 liraya alıyor” diyor.

Aslında sözü “Halk Ekmek’e ne gerek var? Biz zaten ucuz ekmek satıyoruz” demeye getiriyor.

Benim anladığım bu!

Bir kez daha yazayım:

Önümüzdeki günlerde başlayacak bu uygulama, “Halk Ekmek”in sulandırılmasından başka bir şey değildir.

Böyle bir “Halk Ekmek” uygulaması olmaz!

“Halk Ekmek” açacaksak, ülkemizde çok başarılı uygulamalar var, bunları örnek alalım!