Tanıdık ağızdan, bir Engin Korukır portresi…

Kocaelililer ve özellikle İzmitlilerle Gölcüklüler onu iyi tanır. Engin Korukır’dan söz ediyorum. Kentimizin efsane spor insanlarından merhum Çamur Zeki (Zeki Korukır-Babamı hakem yapan kişi)’ın oğlu. Süleyman Seba’nın yeğeni. Kocaelispor alt yapısından yetişip A takıma kadar yükselen ve daha sonra Gölcükspor’da da görev yapan orta sahanın dinamik ismi. Yiğit namıyla anılır… Kocaelispor’da Bülent Baturman ve Orhan Görsen tarafından adı ‘Piknik!..’e çıkmış… Ama tam bir atom karıncaydı… İzledim ve kendisiyle ilgili bol haberler yaptım zamanında… Gerçekten üst düzeyde bir futbolcuydu Engin Korukır…

Daha sonra Bünyamin Akman ile buluşması ve Çenesuyu’nda başlayan antrenörlük hayatı…

Hikmet Karaman ile iş birliği…

Ve ardından tek başına yükselen bir kariyer…

Futbol bilgisi…

Tartışılmaz…

Teknik direktörlük tecrübesi…

Su götürmez…

Disiplin…

En ön planda…

Şimdi ustalık döneminde eserler vermeye başladı…

O da Kocaelispor’a nasip oldu…

HHH

Yıllar sonra yolları yeniden, sevgilisi Kocaelispor ile birleşen Engin Korukır’ın şartı, transferin açılmasıydı. O da tamamlanıyor. Şimdi hedef sırasıyla 2.Lig, 1.Lig ve kısmetse Süper Lig…

Hem de hep Engin Korukır ile…

Eğer, ayak oyunları olmazsa, yöneticiler gaza gelmezse, 2000’lerin sonunda ona yaptıkları hatayı tekrarlamazlarsa, parayla satın alınanlar yeniden vizyona sürülmezse, Korukır hiçbir futbolcunun ayak oyununa da gelmez…

Benden uyarması…

Zamanında Türkiye Kupası’nın kazanılmasında, takımın ligde kalmasında büyük payı olan Engin hoca, futbolcunun dilinden iyi anlar…

Yeter ki yöneticiler araya girmesin…

Camia ona inansın, sabretsin, desteklesin, önünü açsın…

Onun yapamayacağı bir şey yoktur…

Bu camiada da en eksik olan şey ise sabırdır…

Daha başka deyişle bu eksiklik, o sabır taşının yıllardır yorulup, çatlamasından kaynaklanmaktadır…

Ama yeniden yapılanma döneminde, yönetimin yeni bir sayfa açma arifesinde, sabır şarttır…

Futbolcusu…

Taraftarı…

Yönetimi…

Basını…

Sabretmelidir…

Kentin tüm dinamikleri Engin Korukır çevresinde toplanmalıdır…

Bu kentin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş ve havasını koklayarak sokaklarında büyümüş Yenidoğanlı Engin Korukır’ın, Kocaelisporluluğu şüphe götürmez…

Geçmiş 20 yıla bakıp, ‘Kulübe alacağını bağışlayan kaç teknik direktör var?’ derseniz…

En başa Engin hocayı yazarım…

Rakamı burada yazmama gerek yok…

Bilen bilir…

Dudak uçuklatan bir rakamdır ve bir kez dahi sözünü etmemiştir…

İşte Kocaelisporluluk böyle bir şeydir…

O hiç ‘Üzülmezmiş’ ama…

Kolay kolay morali bozulmayan, Amerika’daki eğitiminin verdiği rahatlıkla özgüveni tam olan Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor başkan vekili olduğu yıllarda (2000’lerin başı), bol bol sohbet etme imkanı bulduğumuz bir isimdi. Amerikan liberal ekonomisini iyi bilen ve şirketleşme sisteminin Kocaelispor’un tek kurtuluşu olacağını söyleyen Üzülmez, diğer yöneticiler gibi sonunda pes etmiş ve ununu eleyip eleğini asarak, spordan kopmuştu.

Şimdi kader onu Kocaelispor’un başına getirdi…

Yani düşündüklerini yapabilecek fırsatı eline geçirdi ama o ortamdaki Kocaelispor ile şimdiki Kocaelispor arasında tabii ki dağlar kadar fark var…

Yani, şirketleşmeden önce kulübün alt yapısını sağlamlaştırması gerekiyor…

Bunun için de bol zamana ihtiyacı var…

Ama bizde o sabır ve zaman yok maalesef…

Çünkü bıktık…

Bıktırıldık…

Tıpkı yukarıda verdiğimiz Korukır örneği gibi, yine sabredilmeli ve iyi yaptığı işler desteklenmelidir…

Ama hatalarına dam karşısında olacağımız da gün gibi ortadadır…

Kara kaşı, kara gözü için değil…

Kocaelispor için…

HHH

Tanıdığım Artvinli Üzülmez, Gürcü damarıyla kolay pes etmez…

İnatçıdır…

Ama biz de öyleyiz…

Üzülmez’in yöneticilik asıl mesleğidir… (Ernaz’daki gibi)…

Siyaset konusunda belki başarılı oldu diyemiyoruz ama, profesyonel yöneticilik anlamında yapacaklarını göreceğiz…

İşte profesyonel kulüp…

İşte camia…

Görelim bakalım…

HHH

Camia şu an için, olağanüstü sıkıyönetim dönemindedir…

Kaos ortamı sürmektedir…

Bir savaş sonrası durumu vardır kulüpte…

Bu Bahri Yavuz’dan önce de vardı…

Şimdi de mevcut…

Bunun için de tam demokratik kararlar alınamayabilir…

Camia da bunu hoşgörü ile karşılamak zorundadır…

Ancak dediğimiz gibi, artık ikinci bir batışa tahammülü olmayan Kocaelispor’un menfaatleri için de doğrular saklanamaz…

Yazılır…

Yani şu sıkıyönetim ortamında, bu kurallara herkes uymalıdır…

Sonuçta Kocaelispor kurtulacaksa, böylesi bir masaya yumruğunu vurabilecek yönetim şarttır…

Aksi halde, koltuklar çabuk değişir…

Bir tek Kocaelispor vardır…

O da sosyal medya hesaplarıyla sınırlanamaz…

Taner Gülleri ve Gölcükspor…

Kocaelispor’da akılda kalan efsane isimler kim derseniz, gerçekten Taner Gülleri ilk sıralarda gelir…

Güvenç Kurtar…

Saffet Sancaklı…

Sinan Pektemek…

Yani Kocaelispor, Türkiye gol kralları çıkarmış bir ildir…

Ve tabii ki Taner Gülleri’nin yeniden Gölcükspor’a gelmesi, gerçekten de hepimizi heyecanlandırdı…

İşi kolay mı?..

Hiç değil…

Kulübün durumu ortada…

Gençleştirme operasyonu, en tehlikeli operasyondur…

Geçen yıl direkten dönen takımı bakalım Taner ateşleyebilecek mi?..

İyi futbolcu, iyi teknik adam olacak diye bir kayıt yoktur…

İşte Maradona…

İşte Hagi…

Teknik adamlıkta sıfırlar…

Yine de Taner bu geleneği bozabilecek yapıda bir inatçı adamdır…

Tebrikler…