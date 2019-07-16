Platformu terk eden Hürriyet doğru mu, yanlış mı yaptı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, önceki akşam çeşitli etkinliklerle kutlandı…

En büyük etkinlik İzmit Milli İrade Meydanı’nda (eski Perşembe Pazarı) yapıldı…

Her şey güzel giderken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sinevizyon konuşması ortamı gerdi…

Erdoğan, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vereceğine, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı…

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef alınca, doğal olarak CHP’nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, platformu terk etti…

Yazıma bir parantez açmak istiyorum… Hürriyet gazetesinin AKP’ye yakın gazetecisi Abdülkadir Selvi dün bir yazı yazdı…

Selvi, 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi yaşananları yazdı, CHP’nin tavrını net bir şekilde yazdı…

“DARBEYE KARŞIYIZ HAYATİ BEY”

Birlikte okuyalım, “ Oysa CHP, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı başarılı bir sınav vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbeyi haber aldığı sırada uçakta yanındaki koltukta oturan AK Partili Hayati Yazıcı’ya dönerek “Darbeye karşıyız Hayati Bey” demişti. CHP Genel Merkezi’nde toplanan milletvekilleri, AK Parti yöneticileriyle irtibat kurarak, darbeye karşı ne yapmak gerekiyorsa hazır olduklarını bildirmişlerdi. CHP’li Levent Gök, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı arayarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bombalandığını haber vermiş, Meclis’e geçerek darbeye karşı direneceklerini bildirmişti. Darbe gecesi Meclis’i açarak tarihi bir görev yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP milletvekillerinin Genel Kurul salonuna girdiğini görünce kürsüden inmiş, “Size birer demokrasi öpücüğü vereyim” diyerek sarılmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun ceketini giyerek divanda yerini almış, böylece Meclis’in tarihi oturumu gerçekleşmişti. AK Partili Aydın Ünal, ilk başlarda Meclis’te yalnız kalacaklarından endişe ettiklerini ancak CHP’lileri görünce gözlerinin parladığını söyleyecekti.

CHP’NİN DARBEYLE SINAVI

15 Temmuz’da darbeye karşı çıkmakla CHP, darbelerle anılan kendi geçmişi açısından da önemli bir adım attı. Sırtındaki 27 Mayıs yüküne, “CHP artı asker eşittir darbe” damgasına, 12 Mart’a Başbakan vermesine, 28 Şubat’taki duruşuna ve 27 Nisan e-muhtırası karşısındaki talihsiz tavrına rağmen göğsünü gere gere anlatabileceği başarılı bir sınav verdi. 15 Temmuz gecesi CHP’nin ‘ama’sız, ‘fakat’sız bir şekilde darbeye karşı durması ne kadar değerliyse, Kılıçdaroğlu’nun Yenikapı mitingine katılması da o denli önemliydi.”

GÜN, BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜR

Selvi’nin yazdığı yazıyı yukarıda yazdınız…

CHP’nin 15 Temmuz akşamı neler yaptığını okudunuz…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete 15 Temmuz coşkusunu yaşatacağına, CHP’ye yüklenmesini yanlış buluyorum…

Gün, birlik ve beraberlik günüdür…

Gün, kimseyi ötekileştirmeme günüdür…

DARBENİN SİYASİ AYAĞI NEREDE?

CHP’nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in platformu terk etmesini haklı buluyorum…

Erdoğan, FETÖ kumpasının siyasi ayağını ortaya çıkarmaya çalışacağına, hala CHP’yi suçlamasını çok anlamsız buluyorum…

15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 3 yıl geçti, hala darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkarılmıyorsa, kafalarda soru işaretleri bırakıyor…

Siyasi ayağı ortaya çıkarılmadıkça, toplumun vicdanı hep sızlamaya devam edecektir…

CHP’li Tarhan, 2.500

ağacın akıbetini sordu

Gebze Mutlukent’te metro inşaatı için yeşil alanlardan birinin üzerine şantiye kuruldu. 2 bin 500 ağacın buradan söküldüğü öğrenildi. CHP Milletvekili Tahsin Tarhan konuyu Orman Bakanlığı’na sordu… Bakanlık, ağaçların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait depoda daha sonra dikilmek üzere muhafaza altına alındığını ifade etti. Tarhan, “Ormanlık alanı yok etmişsiniz, ama ağaçlar depoda duruyor diye açıklama yapıyorsunuz, depodaki ağacın Kocaeli’ye ne faydası var” diye soruyor…

Taş, emeklilik

dilekçesini verdi

Körfez Belediyesi eski Başkan Yardımcısı İsa Taş, emekli olmak için dilekçesini sundu. Seçimlerden sonra görev verilmeyen ve yerine atama yapılan İsa Taş, sunulan diğer görevleri de kabul etmedi ve bir süre izin kullandı. Daha sonra emekli olmaya karar veren İsa Taş’ın emeklilik dilekçesini teslim ettiği öğrenildi. Taş, Körfez Belediyesi’nde Yunus Pehlivan ve İsmail Baran dönemlerinde başkan yardımcığı görevlerini üstlenmişti.

Kandıra’nın geliri arttı

Büyükşehir Belediyesi, Cebeci sahilindeki iş yerleri Kandıra Belediyesi'ne devretti. Buna göre hediyelik eşya satış yerleri, Cebeci Lunaparkı ve lunapark yanı işyerleri, Cebeci Kafeterya-Çay Bahçesi, Cebeci sahilinde 40 adet Sadal-Çekek Yeri, Bağırganlı sahilinde satış yerleri, Kefken Beyoğlu Kampı önünde yer alan büfe ve Kumcağız sahili-Kurtyeri Mahallesi 18 parselde yer alan kafeteryanın Kandıra Belediyesi'ne devredilmesi kararlaştırıldı. Bu devir işlemiyle birlikte Kandıra Belediyesi’ne yeni bir gelir imkanı sağlanmış olacak.