Körfez’deki nöbette gözler Baran’ı aradı

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yılında, vatandaş yine nöbet alanlarını doldurdu. Tüm ilçelerde vatan ve demokrasi nöbetleri tutuldu. Başkanlığı döneminde, 15 Temmuz’un yıldönümlerinde vatandaşla birlikte nöbet tutan İsmail Baran, bu yıl ki nöbete katılmamış. Nöbet için Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünün dolduran binlerce kişinin gözü, eski başkan İsmail Baran’ı aradı. 15 Temmuz programına katılmayan İsmail Baran’ın törenlere neden gelmediğini sorgulayan bir grup vatandaş, Baran’ın 15 Temmuz’u ciddiye almamasını eleştirdi. Baran 15 Temmuz’u sosyal medya hesabından, eski bir fotoğraf karesiyle yayınladığı bir mesajla andı.

Yeni Hyundai İ10 Kocaeli’de üretiliyor

Hyundai Assan Alikahya Fabrikası’nda üretilen İ10 yeni kasasıyla görücüye çıkacak. Pilot üretimi Alikahya fabrikasında başlayan otomobil Eylül – Ekim aylarında bayilere gönderilmeye başlanacak. Baştan aşağıya yenilenen İ10, şıklığıyla göz kamaştıracak.

Değirmendere sahilinin pisliği…

Değirmendere’nin küçük sahili yaz aylarında, özellikle miniklerin en çok sevdiği alan. Ancak kumla oynamak isteyen çocuklar maalesef bundan fazlasıyla yararlanamıyor. Oldukça pis olan bu küçük sahil, deniz kumu özelliğini de kaybetmiş durumda. Değirmendere halkı özellikle yaz aylarından yüzlerce kişinin gelip kullandığı, birçok fotoğraf tutkununa konu olan bu sahilin temizlenmesi ve hatta buraya yeni kum takviyesinin de yapılmasını istiyor. Defalarca vatandaşlar tarafından temizlenen kumsalın artık belediye tarafından temizlenmesi isteniyor.

Yeni kimliklere en çok rağbet Dilovası’nda

2017 yılında başlayan yeni çipli kimlik kartları, ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmeye devam ediyor. Kimliklerin 2020 yılına kadar yenilenmesi gerekiyor. İlimizde kimliklerini yenileyenlerin sayısı yaklaşık olarak bir milyon 13 bin. Yani kentin yarısından fazlası yeni kimliklerine kavuşmuş. İlçe nüfus müdürlüklerinde parmak izi alınarak hazırlanan yeni kimlik kartları bir hafta 10 gün içerisinde posta yoluyla teslim ediliyor. Kocaeli’de yaşayanların yüzde 53.6’sı yeni kimliğini alırken, yeni kimliklere en ilgisiz ilçenin İzmit olduğu ortaya çıkıyor. İzmit’te kimliğini değiştiren kişi yüzdesi 45.6 olarak belirlendi. En yoğun talep ise, Dilovası ilçesinden geldi. Dilovası’nda nüfusun yüzde 69.7’si yeni kimliklerine kavuşmuş.

Milli irade meydanında yaşananlar

15 Temmuz’un yıldönümü de, İzmit Milli İrade Meydanında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in alanı terk etmesi, gecenin anlam ve öneminin bir tık önüne geçti. Oysa bu gerilimin aksine alanda tam da o geceye uygun görüntüler yaşandığını da öğrendim.

Alanı terk etme meselesinde Fatma Kaplan Hürriyet’in haklılık derecesini ölçmek için, bir sağlama yapmak lazım. Aynı olayı bir AK Partili belediye başkanı yaşasaydı, ne yapardı diye…

Yorumu size bırakıyorum.

Gelelim alanda yaşanan diğer olaya.

Takip edenler hatırlayacaktır. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Filiz Coştur, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet nedeniyle taraf olmuş; Çakar ve Coştur ittifakıyla, Güney karşı karşıya gelmişti.

Milli İrade Meydanında önceki gün program başlarken bu üçlünün yan yana geldiğini görünce merak ettim, araştırdım. Aralarında yine hiç atışma oldu mu, sürtüşme yaşandı mı öğrenmek istedim. Elde ettiğim bilgiler beni çok şaşırttı.

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, gazetelerde çıkan karşılıklı suçlamalara rağmen 28 Haziran’da İzmit’in Kurtuluş Gününde protokolde arkada kalan Ali Güney’i tutup öne almış. Üstelik kendi örgütünden tepki gelmesine rağmen, “Olması gereken bu” deyip, aldırış etmeden Ali Güney’i yanına çekmiş.

15 Temmuz’un yıldönümünde ise bu kez tam tersi bir durum yaşanmış. Bu kez Çakar ve Coştur ayakta kalmış. Bunu gören Güney, ikilinin yanına gitmiş. Yer ayrılmadığını öğrenince yanında oturan yardımcılarını kaldırıp, Çakar ile Coştur’u yanına oturtmuş. Hakan Çakar da Güney’i uyarmış, “Sana da tepki olur, bizi boş ver” demiş. Güney’in yanıtı da, 28 Haziran’da Çakar’ın kendisine söylediğiyle aynı olmuş, “Olması gereken bu” demiş.

Aslında bir anlık öfkelerin önüne geçilse, genel siyasetin sert rüzgarlarına kapılmak yerine, biraz yerel siyasete önem verilse, bu tabloların artacağına inanıyorum. Keşke, o gece bu görüntülerin konuşulduğu bir gece olsaydı da, İzmit’te normalleşme süreci başlasaydı.

KSO Meclisi bugün

Kocaeli Sanayi Odası, (KSO) meclis toplantısını 17 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da KSO Meclis salonunda gerçekleştirecek. Toplantıya konuk konuşmacı olarak TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Ve Tepav İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak katılacak.