Milli birlik böyle mi sağlanacak?

“Kızgın demir soğutulmalı”…

“Milli birliği sağlamalıyız”…

Bu sözler kime ait?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a…

İyi de, kızgın demir nasıl soğutulacak, milli birlik nasıl sağlanacak?

Kim sağlayacak?

Kime düşüyor bu görev?

Devletimizin zirvesindeki isme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a değil mi?

OLAY 1:

14 Temmuz sabahı…

Yani 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nden bir gün önce…

Erdoğan, medyanın genel yayın yönetmenleriyle İstanbul Vahdettin Köşkü’nde kahvaltı yaptı.

Yaptı da, davet edilenlerin hepsi de “havuz” medyasından…

İktidarı eleştiren medyadan kimse yok.

SÖZCÜ, CUMHURİYET, YENİÇAĞ, BİRGÜN ve EVRENSEL gazetelerinden kimse yok.

FOX TV, HALK TV, TELE 1, KRT’den davet edilen yok.

OLAY 2:

15 Temmuz akşamı…

Bütün Türkiye’de“Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nü anma törenleri var.

Tören alanlarına dev ekranlar kurulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yaptığı konuşma naklen yayınlanıyor.

Erdoğan, sanki seçim mitinginde coştukça coşuyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na giydiriyor da giydiriyor.

İzmit’teki törende yaşanan…

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yöneticileri; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğini duyunca derhal oturdukları sandalyeden kalkarak tören alanını terk ediyorlar.

Yine…

Törende bulunan İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve diğer yöneticiler de alandan ayrılarak tepkilerini gösteriyorlar.

Bunlar bize yansıyanlar…

Böyle bir anma gününde,Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu eleştirmesine kızıp, törenden ayrılan mutlaka başkaları da olmuştur.

Diğer ilçelerimizde ve Türkiye’nin dört bir tarafında da benzer tepkiler yaşanmıştır.

Şunu söylemek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tutumunu değiştirmedikçe, “kızgın demir” nasıl soğuyacak, “milli birlik” nasıl sağlanacak?

Değişen bir şey yok!

“Farklı görüş”üdışlarsan, bunun adına “demokrasi” denir mi?

Medya kuruluşlarını “Bizden olanlar” ve “bizden olmayanlar” diye ayrıştırırsan, “sizden olmayanlara” yaşam hakkı tanımazsan, “milli birlik” sağlanır mı?

15 Temmuz madem “ulusal anma günü” kabul edildi, böyle bir anma gününde tutup sen bir başka parti liderini suçlarsan, “milli birlik” sağlanabilir mi?

Fatma Kaplan Hürriyet, Hakan Çakar…

Şanbaz Yıldız, Pelin Coştur Filiz…

Önceki akşam tören alanında bulunup da Erdoğan’ın konuşmasına tepki verenler…

Bence “kendilerine yakıştığı gibi” davrandılar.

Kutlarım!

Ahlaksızlık sınav sorusu olur mu?

Soru şu:

“Bir sütçü litresi 75 kuruştan aldığı süte ¼ oranında su ilave ederek litresini 84 kuruştan satmaktadır. Buna göre sütçünün kârı yüzde kaçtır?”

a)25 b)30 c)40 d)45 e)50

Soruya bakar mısınız?

Ahlaksızlık, sınav sorusu…

Ahlaksızlığın sınav sorusu yapıldığı bir memlekette, ahlaklı nesiller yetiştirmek mümkün mü?

Fabrika yerine, cezaevi…

Adalet Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in sorusu üzerine açıkladı:

*Türkiye’de inşaatı devam eden cezaevi sayısı 114.

*İhale aşamasındaki cezaevi sayısı ise 23.

*Toplam 137 yeni cezaevi yapılıyor. Yeni cezaevlerinin toplam kapasitesi, 88 bin 367 olacak.

Verilen bilgi böyle.

Peki, mevcut cezaevi sayımız kaç?

Değişik büyüklükte toplam 211 bin 274 kapasiteli 449 cezaevimiz var.

Ancaaak…

Kapasite 211 bin 274 olmasına rağmen bu cezaevlerinde toplam 264 bin 31 tutuklu ve mahkûm kalıyor.

Toplarsak…

Yenileri tamamlandığında toplam 586 cezaevimiz olacak.

Cezaevlerimizin toplam kapasitesi de 300 bine yaklaşacak.

299 bin 641…

Tabii cezaevi sayısı ve kapasitelerinin artması, övünülecek bir şey değil elbet!

Keşke toplumumuzda suç işleme oranı çok düşük olsaydı da, “cezaevi” yerine “fabrika” yapabilseydik.

Keşke zamanında çok fabrika yapabilseydik de, suç işleme oranı düşük olsaydı.

3 görüş

*”Düşmanlardan korkmayın, dost yüzlü düşmanlar ancak sizi yıkabilir.”

*”Her zaman yapamayacağım şeyler üzerinde çalışıyorum ki, nasıl yapabileceğimi öğreneyim.” Pablo PİCASSO

*”Cahile verme sırrını, sır uçar gider.” Kul NESİMİ